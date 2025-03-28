إنه التعلم الآلي (ML) الذي يدعم المهام التي يقوم بها المساعدون الشخصيون الافتراضيون أو المساعدون الصوتيون، مثل Alexa من Amazon و Siri من Apple. يمكن أن يتضمن هذا الاتصال التعرف على الكلام أو تحويل الكلام إلى نص أو البرمجة اللغوية العصبية أو تحويل النص إلى كلام. عندما يسأل شخص مساعدًا شخصيًا افتراضيًا سؤالًا، يبحث التعلم الآلي (ML) عن الإجابة أو يتذكر أسئلة مماثلة طرحها الشخص من قبل.

يستخدم التعلم الآلي (ML) أيضًا في روبوتات المحادثة، مثل تلك المستخدمة في Facebook Messenger وSlack. في Facebook Messenger، يعمل التعلم الآلي (ML) على تشغيل روبوتات المحادثة لخدمة العملاء. تنشئ الشركات روبوتات محادثة هناك لضمان الاستجابة السريعة، وتقديم عرض شرائح الصور وأزرار دعوة العملاء لاتخاذ إجراء، ومساعدة العملاء في العثور على الخيارات القريبة أو تتبع الشحنات، والسماح بإجراء عمليات شراء آمنة. كما يستخدم Facebook التعلم الآلي (ML) لمراقبة محادثات Messenger للكشف عن الاحتيالات أو الاتصالات غير المرغوب فيها، على سبيل المثال، عندما يرسل شخص بالغ عددًا كبيرًا من طلبات الصداقة أو الرسائل إلى الأشخاص تحت سن 18.

تدعم تقنية التعلم الآلي في منصة Slack معالجة الفيديو وكتابة نسخة خطية من محتوى صوتي والترجمة المرئية المباشرة التي يمكن البحث عنها بسهولة باستخدام الكلمات الرئيسية، كما تساعد أيضًا في التنبؤ بمعدلات ترك الموظفين للعمل. قامت بعض الشركات أيضًا بإعداد روبوتات محادثة على منصة Slack، باستخدام تقنيات التعلم الآلي للإجابة على الأسئلة والطلبات.