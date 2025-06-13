ما شبكات Linux؟

من خلال مجموعة من البروتوكولات والأدوات، مثل واجهات الشبكة، وأجهزة التوجيه، وأنظمة أسماء النطاقات (DNS) وجدران الحماية، توفِّر شبكات Linux بنية تحتية مرنة وآمنة للشبكات تعتمد عليها العديد من المؤسسات في تطبيقات الأعمال الأساسية الخاصة بها.

تُعَد الشبكات أمرًا أساسيًا لجميع أنواع الاتصالات الرقمية، حيث تُتيح تبادل البيانات والموارد عبر الشبكات التي تدعم التقنيات التحويلية مثل الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية والشبكات الاجتماعية والمزيد.

باعتباره نظام التشغيل مفتوح المصدر الأكثر شيوعًا في العالم، يؤدي Linux دورًا رئيسيًا في طريقة تكوين هذه الشبكات واتصالات الشبكة وأجهزة الشبكة وإدارتها وتأمينها.