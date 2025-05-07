ما المقصود بالتجارة الحوارية؟

"مرحبًا Alexa، ابحثي لي عن زوج جديد من الجوارب المخصصة للجري ذات التقييمات العالية." تُعدّ هذه العبارة واحدة من آلاف الأمثلة على تطبيق التجارة الحوارية في العمل.

فالتجارة الحوارية تعيد تشكيل تجربة التسوق الرقمية بالكامل. ويُوفّر هذا النوع من التجارة الإلكترونية تجربة تسوق سلسة وتفاعلية للمستهلكين من خلال أدوات المحادثة مثل روبوتات المحادثة والمساعدات الصوتية. إذ تستفيد من سهولة الوصول والفورية التي توفّرها منصات المراسلة الفورية للتفاعل مع المتسوقين من خلال محادثات ديناميكية وشخصية، ما يُحوّل هذه المنصات إلى قنوات بيع قوية.

في جوهرها، تتيح التجارة الحوارية للشركات التفاعل مع العملاء بطريقة أكثر سهولة وذات صلة بالسياق. ويتجاوز هذا التفاعل الترويج للمنتجات، ليشمل تقديم الدعم للعملاء، وتقديم توصيات مخصصة، وتبسيط المعاملات. وتشمل التقنيات التي تقود هذا التحول المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن المساعدات الافتراضية من فهم استفسارات المستخدمين وتفسيرها والرد عليها بشكل ملائم، ما يُحاكي التفاعل البشري.

وفي تقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال (IBM Institute for Business Value)، وصف 14% فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع تجربتهم في التسوق عبر الإنترنت بأنها "مرضية". وتكشف هذه النتائج عن حاجة واضحة إلى تحسين تجربة العملاء.

وفي سياق منفصل، ذكر أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون في استخدام تقنيات جديدة، بما في ذلك المساعد الافتراضي والواقع المعزز (AR)، أثناء تسوقهم. هؤلاء المستهلكون منفتحون فعليًا على تجربة أساليب جديدة للتسوق الرقمي، مثل التجارة الحوارية.