ما التحليلات المعززة؟

تساعد التحليلات المعززة في إتاحة عملية صنع القرار القائمة على البيانات للجميع من خلال أتمتة العمليات أو تبسيطها بما في ذلك إعداد البيانات واختيار النماذج، وتوليد الرؤى والعرض المصور للبيانات. وبفضل قدرات التحليلات المعززة، يمكن للمحللين ومستخدمي الأعمال على حد سواء تنفيذ المهام التي كانت تتطلب في السابق الخبرة الفنية لعلماء البيانات.

أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تسريع انتشار منصات التحليلات المعززة وأدوات الخدمة الذاتية. ويعمل التوافر المتزايد للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) المتطورة على تسهيل استعلامات اللغة الطبيعية وتوليد اللغة الطبيعية (NLG)، ما يتيح للمستخدمين الاستعلام عن البيانات وتفسير النتائج من دون معرفة تقنية أو لغات برمجة متخصصة.

علاوةً على ذلك، يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحسين الوظائف الأساسية لأدوات التحليلات المعززة باستمرار لتناسب احتياجات مستخدمين معينين أو حالات استخدام محددة بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال، يمكن لمنصة ذكاء الأعمال (BI) أن تحدد الأنماط في استفسارات المستخدمين بمرور الوقت، ثم تعرض تلقائيًا الرؤى القابلة للتنفيذ ذات الصلة بتلك الأنماط في الوقت الفعلي على إحدى لوحات معلومات إعداد التقارير.

توسع التحليلات المعززة نطاق الوصول إلى عملية التحليل من خلال تقليل الحواجز التقنية التي تحول دون الحصول على رؤى ذات مغزى من البيانات المعقدة، ومن خلال القيام بذلك، يمكن لحلول التحليلات المعززة أن تحسّن من مهارات الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية على مستوى الشركة وتضمن بشكل أفضل أن تتأصل قرارات الأعمال الرئيسية عبر المنظمة بالكامل في تحليل البيانات المدروس.

