ما هي الحوسبة المسرّعة؟

تعتمد الحوسبة المسرعة على مجموعة واسعة من الأجهزة والبرمجيات (المعروفة أيضًا باسم المسرعات)، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) ومصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs).

يزداد الطلب على حلول الحوسبة المسرّعة في العديد من الصناعات لأنها يمكن أن تؤدي العمليات الحسابية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التقليدية. على عكس وحدات المعالجة المركزية، تعتمد المسرعات على الحوسبة المتوازية، وهي طريقة لحل المشكلات الحاسوبية يتم فيها تقسيم المهام إلى مشاكل أصغر وحلها في وقت واحد، وليس بشكل متسلسل.

بسبب سرعات معالجة البيانات، أصبحت الحوسبة المسرّعة ضرورية لتقدم العديد من التقنيات والتطبيقات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) والحوسبة عالية الأداء (HPC). واليوم، أصبحت هذه التقنية عنصراً رئيسياً في استراتيجيات العديد من شركات التكنولوجيا الأكثر نجاحاً في العالم، بما في ذلك Google و Amazon Web Services (AWS) و Microsoft.

المسرعات مقابل وحدات المعالجة المركزية

تتكون المعالجة المركزية أو الوحدات أو وحدات المعالجة المركزية (CPUs) من دوائر إلكترونية متنوعة تعمل بنظام تشغيل الكمبيوتر (OS) والتطبيقات. ولسنوات عديدة، كانت وحدة المعالجة المركزية بمثابة العقل المدبر للكمبيوتر، حيث كانت تقوم بتحويل مدخلات البيانات إلى مخرجات معلومات. ولكن، مع ازدياد تقدم التطبيقات، أصبحت التطبيقات بحاجة إلى معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما تستطيع وحدات المعالجة المركزية معالجته. أدخل المسرعات وتقنيات الحوسبة المسرّعة بفضل قدرات المعالجة المتوازية وزمن الانتقال المنخفض والإنتاجية العالية. منذ ثمانينيات القرن العشرين، عندما برزت لأول مرة، اعتمدت العديد من أكبر التطورات التكنولوجية في علوم الكمبيوتر على المسرعات.