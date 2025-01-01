يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي على أتمتة الاستفسارات الروتينية وتحرير الوكلاء البشريين للتعامل مع التفاعلات ذات القيمة الأعلى والمحفزة فكرياً. عندما يكون لدى العملاء طلب فريد من نوعه يجب أن يديره أحد الوكلاء، فإن روبوت المحادثة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيضمن سلاسة عملية التسليم, إعادة توجيه موضوع المحادثة وسجل المحادثة، حتى يتمكن الوكلاء من التقاط المحادثة من حيث تم ترك المعلومات ولا يحتاج المتصلون إلى تكرار المحادثة.