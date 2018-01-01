خدمات إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR)
من خلال تنسيق بيانات أعمالك، يمكنك إنشاء حلول قوية وفريدة من نوعها عبر مؤسستك بأكملها
ممرضة وجراح يفحصان الشاشات في غرفة العمليات في المستشفى
إعادة هندسة العمليات التجارية لتحقيق مهام سير العمل الذكية

لقد تم تشغيل عمليات الأعمال الأساسية في صوامعها المنعزلة التقليدية — المنسية في الغالب — لسنوات دون أي إعادة تفكير حقيقية. على الرغم من إمكانية دمج كميات المعلومات الضخمة في مختلف الوظائف، إلا أن النماذج التشغيلية تكافح من أجل تحقيق إدارة تغيير حقيقية وتحسين الرؤية الرقمية الموحدة.

تلقي عملية إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) نظرة فاحصة على العمليات الأساسية لاكتشاف المجالات التي تحتاج إلى تحسين وإعادة تصميمها. يمكنك بناء عمليات جديدة مع مهام سير عمل ذكية تزيد من الربحية وتتخلص من التكرار وتحدد أولويات توفير التكاليف.

من خلال أخذ خطوة إلى الوراء، يمكن للخبراء الاستراتيجيين تحليل مجالات مثل سلسلة التوريد وتجربة العملاء والعمليات المالية حتى يتمكن خبراء خدمات هندسة العمليات التجارية (BPR) من تضمين التقنيات الناشئة وإصلاح العمليات الحالية لتحسين الأعمال بشكل شامل.
المزايا
اكتساب رؤى حول مبادرات تحسين عمليات الأعمال الحالية باستخدام التحليلات المتقدمة.
الانتقال إلى نموذج تشغيل إدارة عمليات الأعمال الرقمية (BPM).
نشر تكنولوجيا وتطبيقات أتمتة عمليات الأعمال.

القدرات

الموهبة تحسين قرارات التوظيف والاحتفاظ بالمواهب باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتحويل الموارد البشرية رقمياً. الشؤون المالية تبسيط وتسريع التحول المالي لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات وسلسلة الكتل. المشتريات تحويل عمليات سلسلة التوريد الخاصة بك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل التكاليف التشغيلية. IBM Garage™ اكتشف كيف يمكن لمنهجيتنا الحائزة على جوائز أن تساعدك في إنشاء حلول فريدة من نوعها. المخاطر مكافحة الجريمة باستخدام أدوات التحليلات والإرشادات التي يمكن أن تقلل من الخسائر وتساعد في تحسين الامتثال.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

دراسات حالة

قامت شركة IBM بإنشاء منصة متكاملة لإعادة تصور الطريقة التي يتعامل بها العملاء والشركاء معنا.
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