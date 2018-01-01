خدمات إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR)

لقد تم تشغيل عمليات الأعمال الأساسية في صوامعها المنعزلة التقليدية — المنسية في الغالب — لسنوات دون أي إعادة تفكير حقيقية. على الرغم من إمكانية دمج كميات المعلومات الضخمة في مختلف الوظائف، إلا أن النماذج التشغيلية تكافح من أجل تحقيق إدارة تغيير حقيقية وتحسين الرؤية الرقمية الموحدة.

تلقي عملية إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) نظرة فاحصة على العمليات الأساسية لاكتشاف المجالات التي تحتاج إلى تحسين وإعادة تصميمها. يمكنك بناء عمليات جديدة مع مهام سير عمل ذكية تزيد من الربحية وتتخلص من التكرار وتحدد أولويات توفير التكاليف.

من خلال أخذ خطوة إلى الوراء، يمكن للخبراء الاستراتيجيين تحليل مجالات مثل سلسلة التوريد وتجربة العملاء والعمليات المالية حتى يتمكن خبراء خدمات هندسة العمليات التجارية (BPR) من تضمين التقنيات الناشئة وإصلاح العمليات الحالية لتحسين الأعمال بشكل شامل.