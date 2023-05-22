ما هو OpenTelemetry؟

OpenTelemetry (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، المعروف أيضًا باسم OTel، هو إطار عمل مفتوح المصدر يُستخدم للمراقبة، مزود بمجموعة من أدوات تطوير البرامج (SDKs)، وواجهات برمجة التطبيقات محايدة المورد أو غير المرتبطة بموردين معينين وأدوات القياس.
يمكن لتقنية OpenTelemetry إنشاء بيانات القياس عن بُعد وجمعها وتصديرها واستخدامها لتحليل سلوك المنصة وأدائها. يمكن للمطورين ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) استخدام تقنية OpenTelemetry لتحقيق أهداف العمل بفضل عمليتها الموحدة لجمع بيانات القياس عن بُعد وتوفير فهم أفضل لسلوكيات النظام.
يجب على مجموعات تكنولوجيا المعلومات ومتخصصي عمليات التطوير استخدام الأجهزة لإنشاء نظام يمكن ملاحظته في تطبيقات السحابة الأصلية. كان رمز الأجهزة متنوعًا، ما صعب على الشركات تغيير الواجهات الخلفية. وكان من الصعب تبديل الأدوات لأنها ستحتاج إلى إعادة صياغة التعليمات البرمجية الخاصة بها وإعادة تكوين وكلاء جدد لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى أجهزتها الجديدة.
بعد رؤية الحاجة إلى نظام موحد، قامت مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) (الرابط الموجود خارج ibm.com) برعاية مشروع OpenTelemetry لإنشاء طريقة موحدة لإرسال بيانات القياس عن بُعد وجمعها ونقلها إلى منصات المراقبة الخلفية. نشأت تقنية OpenTelemetry من خلال الجمع بين تقنية التتبع الموزعة الخاصة بمشروع OpenCensus (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) وOpenTracing (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) في أداة واحدة.
يتيح حل BM Instana™ Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.
التكامل بسلاسة مع OpenTelemetry باستخدام IBM® Instana
اقرأ دليل الأتمتة الذكية
للحصول على فهم أعمق لتقنية OpenTelemetry، دعنا نتناول بشيء من التفصيل ماهية بيانات القياس عن بُعد وكيف يمكن لمؤسستك استخدامها.
تُعد قابلية الملاحظة من خلال الوصول إلى البيانات جزءًا أساسيًا من أداء التطبيق الناجح. يستخدم متخصصو تكنولوجيا المعلومات بيانات القياس عن بُعد لتحديد مدى سلامة تطبيقك وأدائه.
تُنشئ تقنية OpenTelemetry معيارًا لجمع بيانات القياس عن بُعد ونقلها في تطبيقات السحابة الأصلية. يمكن حينئذٍ أن تحلل مؤسستك تلك المقاييس وتراقبها لتحسين منصتك.
تتكون بيانات القياس عن بُعد بشكل أساسي من المخرجات التي يتم جمعها من السجلات والمقاييس والتتبعات. ويُشار إليها غالبًا باسم الركائز الثلاث لقابلية الملاحظة.
المقاييس: عادةً ما تكون المقاييس هي المكان الذي سترى فيه أول علامة على حدوث مشكلة في نظامك. وذلك يمنحك القيم العددية أو مجموعات القياسات التي توضح استخدام الموارد وأداء التطبيقات. الأنواع الثلاثة الرئيسية للمقاييس هي الدلتا، والعداد، والتراكمي.
عمليات التتبع: تقيّم التتبعات كيفية انتقال الطلبات عبر الخادم في البيئات السحابية الموزعة. وتنظر إلى ذلك من خلال رصد كيفية انتقال العمليات من عقدة إلى عقدة. يمكن أن توفر عمليات التتبع رؤية محدودة فقط لسلامة التطبيق لأنها تركز فقط على طبقات التطبيق. للحصول على صورة كاملة لما يحدث في نظامك، من الضروري أيضًا مراقبة المقاييس والسجلات الخاصة بك.
يعد جمع بيانات القياس عن بُعد خطوة مهمة في عملية القياس عن بُعد المفتوح وقابلية الملاحظة. في ما يلي سنناقش كيفية استخدام OpenTelemetry في بيئة سحابية متفرقة.
يتمثل الهدف الأساسي من OpenTelemetry في جمع بيانات القياس عن بُعد وتصديرها. يساعد OTel متخصصي عمليات التطوير على تصحيح أخطاء التطبيقات وإدارتها. بمجرد حصولهم على هذه البيانات، يمكنهم اتخاذ قرارات برمجية مستنيرة والتكيف مع استمرار مؤسستهم في التغيير والنمو.
توجد ثلاث طرق أساسية تُستخدم من خلالها تقنية OpenTelemetry في عمليات التطوير لحل مشاكل التطبيقات:
تحديد أولويات الطلبات: تتمتع تقنية OpenTelemetry بقدرة فريدة على إنشاء نظام متعدد المستويات للطلبات داخل نظامك. وهذا مهم لأن الطلبات المتنافسة ستُرتب حسب الأولوية بشكل صحيح.
تتبع استخدام الموارد: تسجيل الطلبات بين الخوادم الصغيرة لإسناد استخدام الموارد من قِبل المجموعات. يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات تتبع استخدام هذا المورد بين الأنظمة المشتركة.
إمكانية مراقبة الخدمات المصغرة: راقب سلامة تطبيقك من خلال تسجيل بيانات القياس عن بُعد الواردة من التطبيقات في الأنظمة الموزعة. ستساعد معرفة هذه المعلومات فريقك على تحسين تطبيقك وتشغيله بشكل صحيح.
تساعد كل ميزة من هذه المزايا المؤسسات على حل الأخطاء الشائعة عند تشغيل التطبيقات عبر أنظمة السحابة الأصلية.
توجد العديد من المزايا لاستخدام تقنية OpenTelemetry في مشاريعك مفتوحة المصدر. ستساعد كل ميزة من هذه المزايا على تحسين إمكانية الملاحظة والمراقبة. تفسر هذه المزايا سبب كون تقنية OTel مستقبل عملية مراقبة أداء التطبيقات (APM).
الاتساق: تتمثل الفائدة الرئيسية من OpenTelemetry في اتساق جمع بيانات OpenTelemetry عبر التطبيقات المختلفة. يؤدي عدم وجود معيار موحد إلى خلق مشاكل لمحترفي عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE). يوفر لك OTel الآن الوقت، ويمنحك المزيد من قابلية الملاحظة ويجمع بيانات القياس عن بعد دون تغيير التعليمات البرمجية الخاصة بك. أدى الاعتماد الواسع لهذه التقنية عبر المؤسسات إلى تسهيل تنفيذ نشر الحاويات. يشبه هذا التبني الجماعي لتقنية Kubernetes كمعيار قياسي لتنسيق الحاويات.
إمكانية المراقبة المبسطة: يسهل OTel إمكانية المراقبة حيث يمكنه جمع بيانات القياس عن بُعد من دون تغيير التعليمات البرمجية أو البيانات الوصفية. والآن، لا يتعين على المطورين الالتزام بواجهات خلفية أو بائعين معينين.
المرونة: يمكن للمطورين مراقبة مقاييس الأداء والاستخدام من أي متصفح ويب أو من أي جهاز. تجعل إمكانية مراقبة تطبيقك من أي مكان من السهل تتبع تحليلاتك في الوقت الفعلي.
بشكل عام، تتمثل الفائدة الأساسية لإطار OpenTelemetry في أنه يمكن أن يساعدك على تحقيق أهداف عملك المثلى. يمكّن هذا البرنامج مؤسستك من فهم وإصلاح المشكلات التي قد تؤثر سلبًا في تجربة عملائك. يمنحك OpenTelemetry البيانات اللازمة لإيقاف مشكلة في مساراتها قبل انقطاع خدمتك.
تعرف على المزيد: اكتشف كيفية استخدام المطورين ومهندسي موثوقية الموقع IBM Instana وOpenTelemetry لتحقيق أهداف الأعمال
باختصار، تعمل تقنية OpenTelemetry من خلال الجمع بين واجهة أداء التطبيقات وأدوات تطوير البرامج والمجمّعات وأدوات القياس التلقائية لاستخراج البيانات وإرسالها إلى نظامها المستهدف. ولجعل نظامك أكثر حيادية، يجب تنفيذ عدة خطوات باستخدام هذه العناصر.
ستنشئ واجهة أداء التطبيقات التتبعات من خلال قياس تعليماتك البرمجية وتحديد المقاييس التي يجب جمعها. ستجمع أدوات تطوير البرامج حينئذٍ هذه البيانات وتترجمها وترسلها إلى المرحلة التالية. يعالج مجمّع OpenTelemetry البيانات ويفرزها ويصدرها إلى الواجهة الخلفية المدعومة.
توجد العديد من الأجزاء المرنة عندما يتعلق الأمر بإنجاح عملية جمع البيانات في Otel. فيما يلي شرح مفصّل للعناصر الأربعة الرئيسية لتقنية OpenTelemetry:
API: تُمكّن واجهة أداء التطبيقات (API) عناصر البرامج المختلفة من الاتصال ببعضها. وهي تحدد عمليات البيانات المتعلقة ببيانات التسجيل والمقاييس والتتبعات. وبشكل أساسي، تفصل واجهات أداء تطبيق OpenTelemetry التطبيق عن البنية التحتية، ما يتيح للمطورين المرونة للتبديل بين الخوادم التي تُشغل السحابة لديك. واجهات أداء التطبيق محددة اللغات (جافا وروبي وجافا سكريبت وPython وغير ذلك الكثير).
مجموعة تطوير البرمجيات (SDK): يمكن لمتخصصي عمليات التطوير استخدام مجموعات تطوير البرمجيات اللغوية للسماح لواجهات برمجة تطبيقات OTel بإنشاء بيانات القياس عن بُعد باللغة التي يختارونها. وبعد أن تنشئ واجهات برمجة التطبيقات هذه البيانات، يمكنك تصدير المعلومات إلى الواجهة الخلفية المطلوبة. تتيح مجموعات تطوير البرمجيات الخاصة بإطار OpenTelemetry إمكانية توصيل الأجهزة اليدوية للمكتبات المشتركة بالأجهزة اليدوية للتطبيقات. وهي الجسر الذي يربط بين واجهات برمجة التطبيقات والمجمّعات. يُشير الاختصار (SDK) إلى مجموعة تطوير البرمجيات.
المجمّع: يتكون مجمّع OpenTelemetry من مُصدري بيانات القياس عن بُعد وأدوات معالجتها وجمعها وأجهزة استقبالها. يمكنه دعم Prometheus وبروتوكول OpenTelemetry (OTLP) وJaeger وZipkin وغيرهم من أدوات الملكية. يمكن للمجمّع أخذ بيانات القياس عن بُعد وإرسالها إلى واجهات خلفية متعددة للمراقبة. وأخيرًا، يمكن أن يساعد مؤسستك كخط معالجة إلى جانب تصفية بياناتك قبل التصدير. ويساعد ذلك على استكشاف المشكلات المحتملة وإصلاحها بسرعة أكبر.
أدوات القياس التلقائية: تجدر الإشارة إلى أن أدوات القياس التلقائية تختلف بين لغات البرمجة المختلفة. يلغي القياس التلقائي العديد من عمليات الترميز اليدوي المملة.
يشكل كل عنصر من هذه العناصر إطار عمل يوضح سبب كون تقنية OpenTelemetry إضافة رابحة لمراقبة تطبيقك.
OpenTracing هو مشروع مفتوح المصدر يساعد المطورين على قياس التعليمات البرمجية لإجراء التتبع الموزع من خلال واجهات أداء التطبيقات محايدة المورد. وهذا مفيد لأنه لا يجبرك على الالتزام بمورد أو منتج معين.
ذلك المشروع متاح بتسع لغات مختلفة، بما في ذلك Ruby وJava وPython. يمكن لموظفي عمليات التطوير وتقنية المعلومات استخدام التتبع الموزع لتحسين التعليمات البرمجية لبنية البرامج وتصحيحها. وهو مفيد بشكل خاص عند التعامل مع الخدمات المصغرة.
أنشأت مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) تقنية OpenTelemetry عن طريق دمج OpenTracing وOpenCensus في منصة واحدة. وقد تم تقديم أكثر من 10,000 مساهمة من 300 شركة منذ إطلاق المشروع. أتاح الحث على التعاون والإضافات الواسعة إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات القياس التي لا مثيل لها في الصناعة.
إذا كنت ستختار بين المنصتين مفتوحتي المصدر، فسيكون من الحكمة استخدام OpenTelemetry لأنه يحتوي على المزيد من القدرات.
يعمل OpenTelemetry على تغيير مجال قابلية الملاحظة. على غرار Kubernetes الذي أصبح المعيار القياسي لتنسيق الحاويات، أصبح OpenTelemetry معتمداً على نطاق واسع لقابلية الملاحظة. سيستمر اعتماد OpenTelemetry وشعبيته في الارتفاع بسبب فوائد OpenTelemetry التي ذكرناها أعلاه.
تواصل فِرق مشروع OpenTelemetry العمل على تثبيت المكونات الأساسية للبرنامج وإنشاء أجهزة آلية. وبمجرد خروجها من المرحلة التجريبية، من المتوقع أن تتولى إطار المراقبة في الأنظمة البيئية السحابية الأصلية.
خلاصة القول هي أن تقنية OpenTelemetry ليست واجهة خلفية للمراقبة ولكنها أداة تجعل عملية جمع بيانات القياس عن بُعد وإرسالها أكثر سهولة. Instana هي الجزء الأخير من هذه المعادلة كأداة للمراقبة. يمكن أن تكون تنسيقات OpenTelemetry ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) مسارًا انتقاليًا للأنظمة القديمة والتقنيات غير المدعومة.
تلتزم مؤسستنا بتبني تقنية OTel بشكل كامل لمساعدتك على تحقيق أهداف العمل من خلال عملية مبسطة لجمع البيانات. نحن نعمل على منح المستخدمين النهائيين التأثير نفسه الذي يحصلون عليه في Instana AutoTrace من خلال تكاملنا مع OpenTelemetry. جرب آلية تحديد الوصول لدينا مجانًا اليوم.
توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.
طُورت البرامج مفتوحة المصدر من خلال التعاون المفتوح. مصدر الرمز الخاص بها متاح لأي شخص لاستخدامه وفحصه وتعديله وإعادة توزيعه.
يمكنك أتمتة مهام عمليات تقنية المعلومات، وتسريع عملية تنفيذ البرامج، وتقليل مخاطر تقنية المعلومات من خلال هندسة موثوقية الموقع.
تعرف على كيفية توفير تقنية مراقبة السحابة للرؤية والأتمتة والتحكم من أجل الإشراف على أداء موقع الويب والتطبيق وتحسينهما.
توفر IBM Instana قابلية الملاحظة في الوقت الحقيقي التي يمكن للجميع استخدامها، فهي توفر لك الوقت المناسب للقيمة مع التحقق من أن استراتيجية قابلية الملاحظة الخاصة بك قادرة على مواكبة التعقيد الديناميكي للبيئات الحالية والمستقبلية. من الأجهزة المحمولة إلى الكمبيوتر المركزي، تدعم Instana أكثر من 250 تقنية، وما زالت في توسع.