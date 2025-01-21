ما تنسيق Apache Parquet؟

تستخدم المؤسسات تنسيقات ملفات مختلفة لتلبية احتياجات البيانات الأخرى. وتنظِّم العديد من التنسيقات التقليدية البيانات في صفوف، ما يؤدي إلى تحسين عمليات نقل البيانات البسيطة وسهولة القراءة.

يتبِع Parquet نهجًا مختلفًا تمامًا. فهو يجمع أنواع البيانات المتشابهة في أعمدة. وقد ساعدت هذه البنية العمودية على إحداث تحول في طريقة تعامل المؤسسات مع التحليلات واسعة النطاق، ما يُتيح ضغطًا فائقًا ووصولًا مستهدفًا للبيانات.

على سبيل المثال، عند تحليل معاملات العملاء، تستطيع قاعدة بيانات البيع بالتجزئة التي تستخدم Parquet الوصول إلى أعمدة محددة مثل تواريخ الشراء والمبالغ دون الحاجة إلى تحميل سجلات العملاء بالكامل. وتُسهم هذه القدرة على الوصول إلى أعمدة محددة في تقليل كلٍّ من وقت المعالجة وتكاليف التخزين.

يُعَد تنسيق Parquet مفيدًا في ثلاثة مجالات أساسية:

أعباء عمل التحليلات التي تعالج الاستعلامات المعقدة عبر مليارات السجلات.

بحيرات ومستودعات البيانات التي تتطلب تخزينًا فعَّالًا واستردادًا سريعًا للبيانات.

مسارات التعلم الآلي (ML) التي تحلل سمات محددة عبر مجموعات بيانات تدريبية ضخمة.

من أسباب الانتشار الواسع لتنسيق Parquet توافقه مع الأنظمة الموزعة وأدوات البيانات، مثل Apache Spark وApache Hive وApache Hadoop.