ما المقصود بالتكنولوجيا الخضراء؟

تهدف حلول التكنولوجيا الخضراء إلى أن تكون مستدامة؛ فهي مصممة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. ويجب أن تحد من الأثر البيئي بطرق مختلفة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتركيز على كفاءة الطاقة.

تراعي إستراتيجية التكنولوجيا الخضراء دورة حياة المنتج أو الخدمة بأكملها، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى التخلص منها. يهدف مؤيدوها إلى فهم الأثر البيئي الكامل لأنشطتهم في إطار الاقتصاد الدائري. كما يدركون أيضًا الآثار الاجتماعية للتطور التكنولوجي مما يعزز العدالة الاجتماعية والرفاهية. وتشمل هذه الآثار النظر في تأثير التكنولوجيا على المجتمعات المحلية والعمال والمستهلكين، والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة تعود بالفائدة على المجتمع ككل.