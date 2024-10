ما المقصود بالتكنولوجيا الخضراء؟

يتضمن احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) على احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) من العمليات الصناعية أو الغلاف الجوي وتخزينها دائمًا لمنع إطلاقها في الغلاف الجوي. وتشمل تقنيات احتجاز الكربون الأخرى أنظمة التقاط الهواء المباشر (DAC) التي تزيل ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) مباشرةً من الهواء. وتشمل هذه الفئة أيضًا الطاقة الحيوية الناتجة عن احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS)، وتجمع بين إنتاج طاقة الكتلة الحيوية واحتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) وتخزينه.