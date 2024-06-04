ما المقصود بعزل الكربون؟

ويشهد الغلاف الجوي للأرض مستويات غير مسبوقة من تركيزات ثاني أكسيد الكربون كانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات. وتحبس هذه الزيادة في ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الملوثات الحرارة، ما يؤدي إلى الاحتباس الحراري وعواقبه، بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية المتطرفة واضطراب النظام البنائي.

ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يجب اتخاذ خطوات فورية للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية (34.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.1 ويمكن أن يؤدي عزل الكربون دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف. يؤدي احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مباشرة إلى تقليل وجوده في الغلاف الجوي، ما يبطئ من معدل الاحتباس الحراري العالمي ويقلل من شدة وتواتر الأحداث المرتبطة بتغير المناخ.

وعلاوة على التخفيف من آثار تغير المناخ، يوفر عزل الكربون فوائد أخرى. وتؤدي عمليات عزل الكربون الطبيعية، مثل التمثيل الضوئي، دورًا حيويًّا في الحفاظ على صحة النظم البنائية. كما يمكن لجهود العزل أن تحسن صحة التربة وتعزز الإنتاجية الزراعية وتحمي التنوع البيولوجي من خلال تحسين نمو بالوعات الكربون (مثل الغابات والمستنقعات والأراضي الرطبة).