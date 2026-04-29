ما المقصود بالميزانية المرنة؟

تعكس الخطة المالية مستويات النشاط الفعلية، مثل التغيرات الفورية في المبيعات والإنتاج وتوافر الموارد. وتُجرى هذه التعديلات تلقائيًا بناءً على مخرجات الأعمال ومستويات النشاط.

تحدد الميزانيات الثابتة أرقامًا ثابتة في بداية الفترة المالية. أما نهج الميزانية المرنة، فيعمل على تعديل توقعات الإيرادات والتكاليف المتغيرة مع تغير ظروف العمل.

يُبنى هذا النموذج على مستويات نشاط الشركة، بدلاً من الاكتفاء بتوقعات ثابتة أو فترة ميزانية واحدة. عند نشر حجم الإنتاج أو المبيعات الفعلي، يُعاد حساب الميزانية لتعكس ما كان ينبغي أن تكون عليه التكاليف والإيرادات عند ذلك المستوى من النشاط. هذا النوع من إعادة الحساب يمنح المديرين أساسًا مرجعيًا أكثر دقة لتقييم الأداء والنتائج الفعلية.

تُعد الميزانية المرنة جزءًا من التحول الذي تُجريه المؤسسات المالية نحو تخطيط أكثر ديناميكية واستجابة. فالكثير من هذه المؤسسات تتبنى نماذج التنبؤ المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات التنبئية. يكشف تقرير حديث صادر عن IBM Institute for Business Value أن 41% من عمليات التخطيط المالي وإعداد الميزانيات تُعد ديناميكية إلى حد ما، و34% منها يُجرى تحديثها بانتظام لاستيعاب سيناريوهات جديدة. ومع ذلك، تتمتع 8% منها فقط بالديناميكية والاستجابة الكاملة.

تُدرك المؤسسات الحديثة في مختلف المجالات مزايا نهج التخطيط المالي المتكامل هذا. تدعم الميزانيات المرنة اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن التسعير وتوزيع الموظفين وتخصيص الموارد طوال الفترة المالية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على النفقات الثابتة فقط.