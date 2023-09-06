تمامًا كما يتطلب تدريب الماراثون شهورًا من التحضير، يتطلب إعداد الميزانية جمع الكثير من البيانات وتحليل المؤشرات وتخصيص الموارد والتعاون بين الفِرق. وفيما يلي بعض العوامل المرتبطة بعملية إعداد الميزانية الطويلة:

إدارة البيانات

من تقارير المبيعات السابقة إلى مخططات الإيرادات المتوقعة، يُعَد جمع البيانات المالية السابقة والحالية والمستقبلية عملية تستغرق وقتًا طويلًا. تساعدنا هذه البيانات على فهم التوجهات السابقة، وهي ضرورية لوضع ميزانية واقعية.

استخدام جداول البيانات

على الرغم من وجود صيغ أخرى، فإنه لا يزال العديد من المؤسسات يعتمد بشكل كبير على جداول البيانات في إعداد الميزانية. فهي مرنة، لكنها قد تسبب أخطاء، خاصةً عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة أو عندما يُجري عدة أشخاص التعديلات. غالبًا ما تؤدي الجهود التعاونية إلى مشكلات في إدارة الإصدارات، ما يؤدي إلى إبطاء العملية.

التعاون والمراجعة

يتطلب العمل مع مختلف الأقسام لمواءمة أهدافهم مع أهداف الشركة تعاونًا جماعيًا. تمر النسخة الأوَّلية للميزانية بعد ذلك بعدة مراجعات. يحتاج الأمر إلى تسلسل هرمي للموافقة والتعديلات بناءً على التعليقات من القيادة العليا. ويؤدي هذا إلى دورات مراجعة شاملة.

العوامل الخارجية والديناميكيات المعقدة

يجب أن تأخذ الميزانيات في الاعتبار تغيّرات السوق غير المؤكدة وأن تكون لديها خطط احتياطية. تضيف المفاوضات والنماذج المالية المعقدة عمقًا وزمنًا إضافيًا لعملية إعداد الميزانية.