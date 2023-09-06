تُعَد الميزانية إحدى الركائز الأساسية للتخطيط المالي للمؤسسات، وغالبًا ما تمثِّل معضلة فريدة تُعرَف باسم "مفارقة الميزانية". من الناحية المثالية، ينبغي للميزانية أن تعطي فكرة دقيقة وفي الوقت المناسب عن الإيرادات والنفقات المتوقعة. ومع ذلك، فإن عملية إعداد الميزانية التقليدية، في سعيها إلى تحقيق الدقة والإجماع، قد تستغرق عدة أشهر. بحلول الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من الميزانية والموافقة عليها، قد تكون الميزانية قديمة بالفعل.
في ظل وتيرة التغيير السريعة وعدم اليقين الحالي، باتت عملية إعداد الميزانية التقليدية موضع تدقيق.
الأمر لا يتعلق برفض عملية إعداد الميزانية التقليدية. بل هو بعيد كل البعد عن ذلك. إنه يتعلق بالإقرار بأن العالم يتغير بشكل أسرع من أي وقت مضى. وعلى الرغم من أن الدقة أمرٌ بالغ الأهمية، فإن المرونة تكتسب أهميةً متساوية، إن لم تكن أكثر، من حيث الأهمية. عندما يتغير السوق أو تظهر فرصة جديدة، تحتاج الشركات إلى المرونة اللازمة لتعديل خططها المالية بسرعة. هذه هي "مفارقة الميزانية".
تكمن مفارقة الميزانية التقليدية في أنه كلما تم استثمار وقت وجهد أكبر في إعداد ميزانية سنوية مفصلة، فقدت هذه الميزانية أهميتها بسرعة أكبر. في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات على جمع البيانات وإجراء مراجعات مفصلة لصياغة الميزانية، يظل السوق في تغيّر مستمر. يواصل السوق التغيّر، متأثرًا بالتقدم التكنولوجي، وتحولات تفضيلات المستهلكين، والتحديات الجديدة. لذلك، قد يصبح الوقت المخصص لإعداد ميزانية دقيقة هو السبب في فقدانها لفعاليتها.
تمامًا كما يتطلب تدريب الماراثون شهورًا من التحضير، يتطلب إعداد الميزانية جمع الكثير من البيانات وتحليل المؤشرات وتخصيص الموارد والتعاون بين الفِرق. وفيما يلي بعض العوامل المرتبطة بعملية إعداد الميزانية الطويلة:
من تقارير المبيعات السابقة إلى مخططات الإيرادات المتوقعة، يُعَد جمع البيانات المالية السابقة والحالية والمستقبلية عملية تستغرق وقتًا طويلًا. تساعدنا هذه البيانات على فهم التوجهات السابقة، وهي ضرورية لوضع ميزانية واقعية.
على الرغم من وجود صيغ أخرى، فإنه لا يزال العديد من المؤسسات يعتمد بشكل كبير على جداول البيانات في إعداد الميزانية. فهي مرنة، لكنها قد تسبب أخطاء، خاصةً عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة أو عندما يُجري عدة أشخاص التعديلات. غالبًا ما تؤدي الجهود التعاونية إلى مشكلات في إدارة الإصدارات، ما يؤدي إلى إبطاء العملية.
يتطلب العمل مع مختلف الأقسام لمواءمة أهدافهم مع أهداف الشركة تعاونًا جماعيًا. تمر النسخة الأوَّلية للميزانية بعد ذلك بعدة مراجعات. يحتاج الأمر إلى تسلسل هرمي للموافقة والتعديلات بناءً على التعليقات من القيادة العليا. ويؤدي هذا إلى دورات مراجعة شاملة.
يجب أن تأخذ الميزانيات في الاعتبار تغيّرات السوق غير المؤكدة وأن تكون لديها خطط احتياطية. تضيف المفاوضات والنماذج المالية المعقدة عمقًا وزمنًا إضافيًا لعملية إعداد الميزانية.
في عالم التخطيط المالي، يُعَد التوقيت أمرًا بالغ الأهمية. التأخيرات، التي قد تبدو مجرد عقبات بسيطة، يمكن أن تهز الأساس نفسه للسلامة المالية والتنافسية لدى المؤسسة. عندما تستغرق عملية إعداد الميزانية وقتًا طويلًا، قد تصبح البيانات التي تعتمد عليها أقل أهمية. حتى لو كانت هناك أسباب وجيهة لطول عملية إعداد الميزانية، فلا يمكن تجاهل العواقب.
في جوهره، تُعَد الميزانية توقعًا ماليًا. وإذا كانت تستند إلى معلومات قديمة، فلن تكون دقيقة. إن التغيّرات السريعة في ظروف السوق، ومعدلات الفائدة، ومؤشرات نمو الاقتصاد يمكن أن تجعل ميزانية وضعت قبل شهر فقط تبدو غير دقيقة. ويمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في اللوائح أو الظروف الاقتصادية في أثناء إعداد الميزانية.
الميزانية البطيئة قد تعني ضياع الفرص وترك العائد المتوقع دون تحقيقه. وهذا يبطئ قدرة المؤسسة على الاستفادة من فرص استثمارية جديدة أو التكيف مع تغييرات السوق.
يجب وضع خطط ميزانية جيدة لمواجهة المخاطر. قد يؤدي استخدام ميزانية قديمة إلى استراتيجيات تحوُّط غير كافية، وقرارات مالية ضعيفة، والتعرّض لتقلبات العملات غير المواتية، أو سوء تقدير المخاطر الائتمانية.
يكمن السر في إيجاد التوازن. تحتاج الشركات إلى ميزانية مخططة بعناية ومرنة زمنيًا لتتمكن من تعديلها بسهولة عند الحاجة. وهذا يعني دمج الأساليب التقليدية لإعداد الميزانية مع بعض الاستراتيجيات الجديدة لضمان جاهزية الفِرق لأي مستجدات.
للتعامل مع مفارقة الميزانية، تتجه المؤسسات نحو نماذج إعداد ميزانية أكثر مرونة مثل التنبؤات المستمرة وإعداد الميزانيات القائمة على الصفر، إلى جانب استراتيجيات أخرى مثل تخطيط الأعمال المتكاملة. من خلال دمج عملية التخطيط المالي مع فِرق المبيعات والموظفين وغيرها، تضمن المؤسسة أن تعكس الميزانية كلًا من الرؤية الاستراتيجية الكبرى واحتياجات العمليات اليومية. يوفر هذا النهج المرونة اللازمة للتكيف، ما يجعل الميزانية أكثر توافقًا مع ظروف السوق في الوقت الفعلي.
وتُعَد هذه خيارًا مرنًا بديلًا عن الميزانيات السنوية التقليدية الثابتة. توفِّر التنبؤات الدورية رؤية محدَّثة باستمرار حول الأداء المستقبلي. مع تغيّر السوق، يمكن للشركات التكيف بسرعة ونقل الموارد إلى الأماكن المطلوبة. للحصول على أفضل النتائج، يجب على فِرق المالية استخدام حلول مصممة خصيصًا للتنبؤ المنتظم.
يشمل ذلك إنشاء عدة نسخ من الميزانية بشكل استباقي، لكل سيناريو مستقبلي محتمل، سواء أكان متفائلًا أم متشائمًا أم محايدًا. ومن خلال وجود هذه الخطط المختلفة جاهزة، يمكن للشركات التعامل مع التحولات غير المتوقعة، مثل التغيّرات التنظيمية المفاجئة أو التقلبات الاقتصادية. لضمان أن تظل هذه السيناريوهات قابلة للتنفيذ، يجب تحديثها بانتظام استنادًا إلى أحدث البيانات والرؤى.
إن استخدام الحلول المتقدمة، بدءًا من برامج التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منصات تحليل البيانات، يمكن أن يجعل الميزانية أسرع وأكثر ذكاءً. فهي تساعد على تسريع العمل، وتوفير رؤًى سريعة من البيانات وتجعل التعاون بين الأقسام المختلفة أسهل.
بدأ تطوير حلول التخطيط والتحليل المالي بإعادة تشكيل مشهد إعداد الميزانية. تعمل حلول التحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات التاريخية وتقدِّم رؤًى تنبؤية تتوقع توجهات السوق المستقبلية بدقة لم تكن ممكنة سابقًا. أصبح بإمكان الشركات الآن أن تكون أكثر استباقية بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل.
الانتقال من أدوات مألوفة مثل Excel إلى منصات متقدمة قد يكون تحديًا بالنسبة للمتخصصين في الشؤون المالية. إدراكًا لذلك، يتكامل IBM® Planning Analytics بشكل طبيعي مع Excel. يُتيح هذا التكامل للمستخدمين الاستفادة من القدرات المتقدمة مع الاحتفاظ بالمرونة والراحة التي توفِّرها جداول البيانات. إنه حل يجمع بين أفضل ما في العالمين، يسهِّل عملية الانتقال ويزيد من فوائد التخطيط المالي الحديث.
كما يظهر في منصات مثل IBM® Planning Analytics، يضمن التكامل الفوري للبيانات أن تكون الميزانيات دائمًا محدَّثة. ونظرًا لأن البيانات من مصادر مختلفة يتم دمجها ومعالجتها على الفور، فإن التأخيرات تصبح شيئًا من الماضي.
تجعل الميزات التعاونية العمل الجماعي سهلًا عبر الأقسام، مع ضمان تحمُّل الجميع للمسؤولية. بدلًا من الرسائل والاجتماعات المتكررة، يمكن للفِرق العمل معًا فورًا على منصة واحدة، ما يضمن التنسيق ويؤدي إلى تسريع عملية إعداد الميزانية. يعرض سير العمل دليلًا واضحًا خطوة بخطوة للجميع. ويزيل التنبؤات القائمة على التخمين، مع توضيح نقاط البيانات التي يجب التركيز عليها.
تُتيح ميزة تخطيط السيناريوهات للشركات إعداد خطط لعدة ظروف سوقية -متفائلة أم متشائمة أم محايدة- والتكيف بسرعة مع استراتيجياتها عند الحاجة. يمكن حفظ جميع الافتراضات والأسباب وراء اختيارات الميزانية وعرضها بسهولة في التعليقات، ما يجعل القرارات واضحة لكل الأطراف المعنية.
تستفيد منصة IBM Planning Analytics من قوة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ. لقد ولَّت أيام التخمين أو الاعتماد فقط على البيانات التاريخية. بفضل الخوارزميات التنبؤية المدمجة، يقدِّم البرنامج رؤًى تفصيلية تمكِّن الشركات من التخطيط بدقة أكبر.
يكمن جوهر حل مفارقة الميزانية في تبنّي القوة نفسها التي تؤدي إلى تفاقمها: التغيير. من خلال تبنّي التكنولوجيا، يمكن للشركات ضمان أن يكون إعداد الميزانية مفصّلًا ومرنًا على المدى القصير والطويل، مجهزًا تمامًا لمواجهة تحديات عالم اليوم غير المتوقع.
