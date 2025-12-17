ظهرت تقنية التخزين بالذاكرة الوميضية في الثمانينيات مع تزايد الحاجة إلى وسائط تخزين مضغوطة وغير متطايرة، بالتوازي مع انتشار الأجهزة المحمولة أكثر. في عام 1986، قدَّمت Toshiba ذاكرة NAND الوميضية لتطبيقات التخزين عالية السعة؛ وفي عام 1993، قدَّمت Intel ذاكرة NOR الوميضية المصممة للبرامج الثابتة والأنظمة المدمجة.

بدأ الاعتماد الواسع للتخزين بالذاكرة الوميضية مع ظهور جهازين رئيسيين. كان هذان الجهازان هما أقراص USB الوميضية (التي تم طرحها في 2000) وiPod من Apple القائمة على التخزين بالذاكرة الوميضية (التي تم طرحها في 2005). بحلول نهاية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأت أقراص SSD القائمة على الذاكرة الوميضية تحل محل الأقراص الصلبة التقليدية (HDD) في كلٍّ من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومراكز البيانات.

تطورت تقنيات الخلايا بشكل كبير على مر السنوات، بدءًا من الخلايا أحادية المستوى (SLC) إلى الخلايا متعددة المستويات (MLC)، ثم الخلايا ثلاثية المستوى (TLC) ورباعية المستوى (QLC). في العقد الثاني من الألفية الثانية، أسهمت تقنية NAND ثلاثية الأبعاد بشكل كبير في زيادة كثافة التخزين وتقليل التكاليف.

اليوم، يهيمن التخزين بالذاكرة الوميضية على أسواق المستهلكين والشركات. وفقًا لتقرير Enterprise Precedence Research، بلغ حجم سوق التخزين بالذاكرة الوميضية المؤسسي العالمي 21.92 مليار دولار أمريكي في 2024. علاوةَ على ذلك، من المتوقع أن ينمو السوق من 23.71 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى نحو 48.03 مليار دولار أمريكي بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركَّب (CAGR) يبلغ 8.16%.¹ إن زيادة اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضي، إلى جانب الطلب على تعزيز أمن البيانات والامتثال، تؤثِّر في هذا النمو وتعززه.

يمتد استخدام التخزين بالذاكرة الوميضية إلى ما هو أبعد من أقراص SSD، حيث يدعم أقراص USB الوميضية (المعروفة أيضًا بأقراص USB thumb)، وبطاقات الذاكرة مثل SD، والهواتف الذكية، والكاميرات الرقمية، والعديد من الأجهزة الأخرى. في بيئات المؤسسات، يدعم التخزين بالذاكرة الوميضية مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط ويدعم التطبيقات بدءًا من مراكز البيانات واسعة النطاق ووصولًا إلى مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) وبيئات الحافة.