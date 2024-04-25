محرك الأقراص ذو حالة صلبة (SSD) في مقابل الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe): ما هي أوجه الاختلاف بينهما؟

زملاء عمل في بيئة مكتبية

مؤلف

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

أدت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال تخزين البيانات إلى دفع الشركات والمستهلكين إلى الابتعاد عن محركات الأقراص الصلبة (HDDs) التقليدية نحو تقنية أسرع ذات زمن انتقال أقل وهي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD). في هذا المنشور، سنلقي نظرة على هذه التقنية الجديدة، بالإضافة إلى البروتوكول الأسرع والأكثر شيوعًا المتاح لتوصيلها باللوحة الأم للكمبيوتر—الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe).

في حين أن مصطلحي SSD وNVMe غالبًا ما يُستخدمان لوصف نوعين مختلفين من محركات الأقراص، إلا أنهما تقنيتان مختلفتان لتخزين البيانات يمكن استخدامهما لتكملة بعضهما البعض. تُعد محركات أقراص SSD نوعًا من أنواع التخزين القائمة على أشباه الموصلات المستخدمة مع تخزين بالذاكرة الوميضية، بينما NVMe هو بروتوكول لنقل البيانات مع انخفاض النفقات العامة للنظام مقابل لكل عملية إدخال/إخراج في الثانية (I/O، أو IOPS) والذي يُستخدم في محركات أقراص SSD مع الذاكرة الوميضية.

الاختلافات بين تقنية NVMe وSSD دقيقة ويمكن أن تكون مربكة. على الرغم من أن كل جهاز NVMe هو أيضًا محرك أقراص ذو حالة صلبة، إلا أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ليست كلها محركات أقراص NVMe. وفقًا لتقرير شركة البيانات الدولية (IDC) لعام 2023، تم تصميم NVMe لتسريع نقل البيانات إلى الأنظمة المتصلة عبر ناقل PCI Express، وهو ناقل توسعة تسلسلي قياسي لتوصيل الكمبيوتر بجهاز طرفي واحد أو أكثر. ومع ذلك، لا تستخدم جميع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) تقنية PCIe؛ فبعضها يستخدم واجهات SATA وSAS الأقدم التي صُممت لمحركات الأقراص الصلبة HDD، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة القديمة.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

ما هي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)؟

قبل اختراع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، كانت محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص المرنة هي محركات التخزين الأكثر استخدامًا في السوق. ولكن في حين أن محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص المرنة تعتمد على المغناطيس لتخزين البيانات، تستخدم محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تقنية جديدة تسمى NAND—وهو نوع تخزين غير متطاير لا يحتاج إلى الطاقة للاحتفاظ ببياناته. في محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة، تتكون كل شريحة ذاكرة من كتل تحتوي على خلايا (تُعرف أيضًا باسم الصفحات أو القطاعات) تحتوي كل منها على وحدات ذاكرة خاصة بها.
على عكس محركات الأقراص الصلبة التي لها زمن انتقال ووقت وصول متأصل بسبب الأسطوانات والأقراص الدوارة ورؤوس القراءة/الكتابة، فإن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لا تحتوي على أجزاء متحركة، ما يجعلها أسرع بكثير. منذ أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازدادت شعبية محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) في سوق المستهلكين والشركات على حد سواء بسبب أدائها المتميز وسرعاتها الفائقة.

محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe

إذا كنت تبحث عن أسرع سرعات متاحة لنقل البيانات، فإن محرك أقراص NVMe SSD هو الخيار الأمثل. من خلال ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)، يمكن لمحركات أقراص NVMe SSD تحقيق سرعات نقل تصل إلى 20 جيجابايت في الثانية (Gbps)—أي أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة محرك أقراص SATA SSD. أحد المزايا الأخرى الجذابة لمحرك أقراص NVMe تكمن في اسمها—الذاكرة غير المتطايرة. يعني هذا الوصف أنه، على عكس الأنواع الأخرى من محركات الأقراص، لا يلزم وجود طاقة ليحتفظ جهاز NVMe بذاكرته. بالإضافة إلى ذلك، على عكس التقنيات الأخرى، يمكن أن تتصل وحدة تخزين NVMe مباشرةً بوحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر باستخدام مقبس PCIe وتمكين الذاكرة الوميضية في محرك الأقراص من العمل من خلال PCIe بدلاً من برنامج تشغيل SATA، وهو أبطأ. 

محركات أقراص ملحق SATA ذات الحالة الصلبة

هناك نوع آخر شائع من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة SSD وهو محرك الأقراص SATA، والذي أصبح أكثر شيوعًا مؤخرًا بسبب توافقه مع التقنيات القديمة. على الرغم من أن محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة لا تزال تتمتع بنطاق ترددي أكبر، إلا إن العديد من أجهزة الكمبيوتر القديمة لا تدعم تقنية NVMe أو التوصيل البيني للمكونات الطرفية (PCIe)، ما يجعل واجهة ملحق SATA الخيار الأفضل. يمكن أن تحقق محركات أقراص ملحق SATA ذات الحالة الصلبة سرعة نقل بيانات قصوى تبلغ 6 جيجابايت في الثانية (Gbps)، وهي أبطأ من الواجهات الأخرى الأحدث، ولكنها لا تزال أسرع بكثير من محرك الأقراص الصلب التقليدي.

محركات أقراص M.2 ذات الحالة الصلبة

محركات أقراص M.2، التي صدرت في عام 2012، هي نوع من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة التي يمكن توصيلها مباشرة باللوحة الأم للكمبيوتر باستخدام عامل شكل M.2. بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، فإن محركات أقراص M.2 أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتشغل مساحة أقل. كما أنها أصغر حجمًا وأسرع من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة مقاس 2.5 بوصة المستخدمة على نطاق واسع ولا تتطلب كابلات من أي نوع للتوصيل. على الرغم من صغر حجمها نسبيًا، يمكن أن تحتفظ محركات أقراص M.2 بالقدر نفسه من البيانات مثل نظيراتها—ما يصل إلى ثمانية تيرابايت (TBs) —وهي متوافقة مع أي لوحة أم تحتوي على فتحة M.2. عند استخدام واجهة NVMe، يمكن لمحركات أقراص M.2 NVMe SSD توفير بعضًا من أعلى سرعات نقل البيانات المتاحة في الوقت الحالي.

محركات أقراص PCIe ذات الحالة الصلبة

محرك الأقراص PCIe SSD عبارة عن بطاقة توسعة تربط الكمبيوتر بالعناصر المختلفة (مثل بطاقة الرسوميات أو جهاز التخزين الخارجي) باستخدام معيار ناقل التوسعة التسلسلي PCIe. تتوافر فتحات PCIe بخمسة أحجام مختلفة (x2، x3، x4... إلخ) حيث تشير x إلى عدد المسارات التي تحتويها كل بطاقة لنقل البيانات.
المعرف

IBM Storage FlashSystem

نظام الذاكرة الوميضية لـ IBM Storage: تحسين VMware من حيث التكلفة والبساطة والمرونة

اكتشف كيف يحسن نظام IBM FlashSystem بيئات VMware لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والبساطة والمرونة. تسلط هذه الجلسة الضوء على كيفية تعزيز نظام FlashSystem سلامة البيانات وسهولة الوصول إليها وتحسين الأداء، ما يجعله حلاً مثاليًا للبنى التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
استكشِف IBM Storage FlashSystem

ما المقصود بالذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe)؟

إن NVMe (الذاكرة غير المتطايرة السريعة) هي بروتوكول نقل للبيانات صُممت للتخزين بالذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. صدرت هذه التقنية في عام 2011 كبديل لبروتوكولات ملحق التكنولوجيا التسلسلية المتقدمة (SATA) وبروتوكولات واجهة النظام الحاسوبي الصغير الملحقة المتسلسلة (SAS)، والتي كانت المعيار الصناعي في ذلك الوقت، حيث توفر معدل إنتاج أفضل من سابقاتها. بالإضافة إلى التحسينات في التخزين والتكنولوجيا، أسهمت تقنية NVMe في تطوير التقنيات المهمة التي كانت تتطور في الوقت نفسه، بما في ذلك إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

منذ عام 2011، تميزت تقنية NVMe بنطاق ترددي عالٍ وسرعات نقل بيانات فائقة. وبفضل التحسينات التي أُدخلت على برامج تشغيل NVMe التي تسمح بالتوازي والاستطلاع، يمكن لمحركات أقراص NVMe SSD تحسين أوقات الاستجابة وسرعات الكتابة والمساعدة على تقليل زمن الانتقال لتجنب اختناقات وحدة المعالجة المركزية (CPU). بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تقنية NVMe بصمة بنية تحتية أصغر على مستوى المؤسسة وتستخدم طاقة أقل من واجهة النظام الحاسوبي الصغير (SCSI) الشهيرة.

تتجاوز سرعة محركات أقراص ذاكرة NVMe عالية الأداء 3000 ميجابايت في الثانية (MB/s)، ويمكن أن تصل بعض الطرز الأحدث إلى 7500 ميجابايت/ثانية. على عكس سابقتها، تقنية ملحق التكنولوجيا التسلسلية المتقدمة (SATA)، صُممت تقنية NVMe لوسائط التخزين عالية الأداء وغير المتطايرة، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لبيئات الحوسبة الصعبة والغنية بالبيانات.

يمكن لمحركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe تشغيل عشرات الآلاف من قوائم انتظار الأوامر المتوازية في وقت واحد، وهو ما يُميزها عن محركات الأقراص التي تستخدم بروتوكول SCSI الأقدم والأبطأ والذي يمكنه نشر قائمة انتظار أوامر واحدة فقط. عند استخدام محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة، تكون طريقة الاتصال منفصلة عن البروتوكول. على سبيل المثال، يمكن لموصلات تقنية NVMe للتوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) الوصول إلى محرك أقراص واحد من خلال رابط التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) الذي يقوم بتفعيل بروتوكول ذاكرة NVMe. 

ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)

تصل محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe إلى وحدة تخزين الذاكرة الوميضية من خلال ناقل التوصيل البيني السريع بين المكونات الطرفية (PCIe) الذي يزيل وحدة تحكم "middle man"، ما يقلل من زمن الانتقال بصورة كبيرة. ومع ذلك، يمكن أيضًا تشغيل NVMes على أي نوع من الوصلات البينية "النسيجية" —مثل قناة الألياف والإيثرنت—وداخل الإيثرنت وiWarp وRoCEv2 وiSER وNVMe-TCP. الجيل الرابع من ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe Gen4) هو أحدث إصدارات PCI Express، ومعدل نقل البيانات به ضعف معدل الجيل الثالث (Gen3). بينما تبلغ سرعة نقل الجيل الثالث من ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (Gen3 PCIe) 8 جيجا بايت في الثانية، (GT/s) في كل ممر من ممرات ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)، فإن سرعة الجيل الرابع (Gen4) تبلغ 16 GT / ثانية، أو اثنين جيجابايت / ثانية في كل ممر من ممرات ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe).

قوائم انتظار الأوامر المتوازية

يمكن لمحركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe تشغيل عشرات الآلاف من قوائم انتظار الأوامر المتوازية في وقت واحد، وهو ما يُميزها عن محركات الأقراص التي تستخدم بروتوكول SCSI الأقدم والأبطأ والذي يمكنه نشر قائمة انتظار أوامر واحدة فقط. عند استخدام محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة، تكون طريقة الاتصال منفصلة عن البروتوكول. على سبيل المثال، يمكن لموصلات تقنية NVMe للتوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) الوصول إلى محرك أقراص واحد من خلال رابط التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) الذي يقوم بتفعيل بروتوكول ذاكرة NVMe. 

محرك الأقراص ذو حالة صلبة (SSD) في مقابل الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe): ما نوع تخزين البيانات المناسب لك؟

لا توجد طريقة لإجراء مقارنة دقيقة بين الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe) وتقنية محرك الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، حيث إنهما مختلفتان وغالبًا ما تكمل كل منهما الأخرىتوفر محركات أقراص NVMe SSD بعضًا من أسرع سرعات نقل البيانات المتاحة، لكن هذا لا يعني أنها بالضرورة الخيار الصحيح لاحتياجاتك. هناك العديد من العوامل التي تؤدي دورًا عند اختيار حل تخزين البيانات. لمساعدتك على الاختيار، قمنا بمقارنة بعض الخيارات الأكثر شيوعًا باستخدام أربعة عوامل حاسمة: السعر والمواصفات التقنية وسعة التخزين والسرعة.

  • السعر: حتى وقت قريب، كانت محركات الأقراص SATA ذات الحالة الصلبة أرخص من محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة. ومع ذلك، فقد انخفض سعر محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe على مدار السنوات القليلة الماضية مع توفر هذه التقنية على نطاق واسع، ما يجعل السعر يفقد دوره كعامل تمييز تدريجيًا. واليوم، تتراوح أسعار محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة الشهيرة من Samsung—في كلاً من نوعي NVMe أو SATA وبسعة تخزين مماثلة —بين 64 و130 دولارًا أمريكيًا على Amazon.
  • المواصفات التقنية: لا تدعم العديد من الأجهزة القديمة تقنية NVMe الأحدث والأسرع، ما يجعل محرك أقراص SATA SSD الخيار الضروري. قبل شراء محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD)، يجب على المستخدمين أيضا التأكد من أن نظامهم يحتوي على اتصالات PCIe كافية لدعم عدد الأجهزة التي يرغبون في توصيلها. تحتوي العديد من اللوحات الأم على فتحتين أو ثلاث فتحات فقط، ما سيحد من عدد الأجهزة التي يمكنها توصيلها.
  • سعة التخزين: تتوفر محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe وSATA عادةً بخيارات سعة تصل إلى 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت. يمكن للمستخدمين الذين يبحثون عن سعة أكبر الترقية إلى طرازي 4 تيرابايت و8 تيرابايت، ولكن بسعر أعلى. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت أسعار محركات أقراص الحالة الصلبة NVMe وSATA سعة 4 تيرابايت تتراوح بين 200 و300 دولار أمريكي على Amazon، بينما كانت تقترب أسعار محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة سعة 8 تيرابايت من 400 دولار أمريكي.
  • السرعة: إن الميزة الرئيسية التي تميز محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe هي السرعة والأداء. تستخدم تقنية NVMe واجهة PCIe التي تمكّنها من الاتصال مباشرةً بوحدة المعالجة المركزية، ما يقلل من زمن الانتقال ويحسن من سرعة الاستجابة. لكن بعض المستخدمين ببساطة لا يحتاجون إلى هذا المستوى من السرعة، وفي هذه الحالة قد يكون محرك أقراص SATA SSD خيارًا أرخص قليلاً. على الرغم من أنها ليست بنفس السرعة، إلا أن محركات أقراص SATA SSD لا تزال تنقل البيانات على نحو أسرع من نظيراتها القديمة من محركات الأقراص الصلبة. وفقًا لاحتياجاتك، قد تكون سرعات محركات أقراص SATA SSD كافية.

حالات استخدام محرك الأقراص ذو حالة صلبة (SSD) في مقابل الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe)

على مستوى المؤسسة، من الصعب تجاهل سرعة وأداء تقنية NVMe. في حين أن بعض الشركات لا تزال تستخدم محركات أقراص SATA SSD، إلا أنها أكثر شيوعًا بين المستهلكين الذين يتطلعون إلى ترقية السرعة والأداء للكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي الذي يستخدمونه للألعاب أو لتشغيل التطبيقات الأساسية. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لمحركات أقراص SSD.

  • حوسبة عالية الأداء/عالية السرعة: إن قدرة محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe على التعامل مع المعالجة المتوازية تجعلها حلاً مثالياً للعديد من بيئات الحوسبة الأكثر تطلبًا وتعقيدًا في الوقت الحالي. تعتمد العديد من التطبيقات عالية الطلب، مثل تطبيقات التداول المالي عالية التردد وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، على محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe للوصول السريع إلى كميات كبيرة من البيانات.
  • التطبيقات كثيفة الحوسبة: غالبًا ما تعتمد التطبيقات التي تتميز بالتفاعلات الفورية مع العملاء على تقنية NVMe لتنفيذ أحمال التشغيل بها. من بين على هذه التطبيقات على سبيل المثال: تطبيقات التجارة الإلكترونية والتمويل الشخصي والعديد من تطبيقات السحابة الأصلية .
  • مراكز البيانات: تساعد محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe مراكز البيانات في كل مكان على توسيع قدرات التخزين لديها وتحقيق سرعات نقل فائقة. في حين لا تزال محركات أقراص SATA SSD قيد الاستخدام على مستوى الشركات، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Enterprise Strategy Group (ESG)، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات إما تحولت بالفعل إلى التخزين على محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe أو تخطط لذلك في العام المقبل.
  • تحرير الفيديو: يستخدم العديد من محرري الفيديو محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe ومحركات أقراص SATA SSD لتوسيع مساحة التخزين لديهم مع الاستمرار في الحصول على سرعات المعالجة العالية التي يحتاجون إليها. أحد الأمثلة على ذلك هو محرك الأقراص NVMe M.2 SSD الرقيق والصغير والقابل للحمل بدرجة كبيرة والذي يُعد حلاً مثاليًا لأجهزة الكمبيوتر خفيفة الوزن مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية وأجهزة Ultrabooks.
  • الألعاب: يعتمد اللاعبون الجادون في كل مكان على أوقات التحميل السريعة التي توفرها محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة NVMe وSATA. يمكن لكلا النوعين من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة توفير تجربة ألعاب سلسة وسريعة بأسعار متقاربة، بالإضافة إلى تحسين سرعة وأداء التطبيقات اليومية لأي جهاز كمبيوتر شخصي.

حلول IBM وSSD وNVMe

تساعد محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستهلكين والمؤسسات على تحقيق النقل السريع للبيانات الذي يحتاجونه. بالنسبة لعشاق الألعاب ومحرري الفيديو، غالبًا ما تكون محركات أقراص SATA SSD القديمة كافية، ولكن بالنسبة لأحمال التشغيل في المؤسسات، أصبحت محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe هي المعيار الصناعي بسرعة. يوفر IBM Storage FlashSystem 5300 وحدة تخزين مضغوطة وفائقة الإمكانات إلى جانب جميع المزايا التي توفرها تقنية NVMe. يساعد الطراز 5300 المؤسسات على تحقيق سرعة وأداء أعلى وقابلية توسع أكثر في حلول تخزين البيانات لديها.

الموارد

إتقان أمن البيانات: حماية معلوماتك الحساسة

استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي باستخدام التخزين المُدرك للمحتوى

اكتشِف كيف تساعدك حلول التخزين الأكثر ذكاءً على إدارة وتنشيط كميات هائلة من البيانات غير المنظمة - ما يؤدي إلى تعزيز رؤى الذكاء الاصطناعي، وتبسيط العمليات، وتحسين كفاءة التخزين.
تحسين أعباء عمل البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول التخزين من IBM

تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعزيز الأداء باستخدام تقنية التخزين بالذاكرة الوميضية

تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
تحسين المرونة الإلكترونية باستخدام IBM FlashSystem

تعرَّف على كيفية مساهمة IBM FlashSystem في تعزيز أمن البيانات ومرونتها، والحماية من برامج الفدية والهجمات الإلكترونية من خلال الأداء المحسّن واستراتيجيات الاسترداد.
حلول ذات صلة
IBM FlashSystem: حلول التخزين بالذاكرة الوميضية

يوفر IBM Storage FlashSystem مرونة إلكترونية وقدرات تخزين بيانات محسَّنة.

 استكشِف Storage FlashSystem
حلول تخزين البيانات للمؤسسات

يُعدّ IBM Storage مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرّف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.

 استكشف حلول تخزين البيانات
مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاستشارات

تقدِّم IBM Technology Expert Labs خدمات البنية التحتية لخوادم IBM، وأنظمة الكمبيوتر المركزي، ووحدات التخزين.

 استكشِف خدمات مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
اتخِذ الخطوة التالية

يوفر IBM Storage FlashSystem مرونة إلكترونية وقدرات تخزين بيانات محسَّنة.

 استكشِف Storage FlashSystem الاطلاع على مزيد من المعلومات