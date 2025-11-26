ما المقصود بالتخطيط والتحليل الموسع (xP&A)؟

يُعَد التخطيط والتحليل المالي (FP&A) الوظيفة المالية الأساسية، والتخطيط والتحليل الموسع (xP&A) هو تطوُّر لتلك الوظائف الأساسية في التخطيط والتحليل المالي.

من الناحية المفاهيمية، كان مفهوم التخطيط والتحليل المالي موجودًا منذ أواخر الثمانينيات، في حين أن التخطيط والتحليل الموسع قد تم تقديمه مؤخرًا فقط باعتباره أحدث نسخة من العملية. يستخدم التخطيط والتحليل الموسع الذكاء الاصطناعي لإجراء التنبؤ المتقدم، وإعداد الميزانيات، وتصوُّر البيانات.

وقد شاع استخدام هذا المصطلح من قِبل شركة Gartner في تقرير 2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions ومنذ ذلك الحين انتشر على نطاق واسع.

يُعَد مفهوم التخطيط المتكامل أحد أهم ثلاث أولويات للمؤسسات، وذلك وفقًا لتقرير IDC الأخير AI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planning.

ومع ذلك، وجدت IDC أيضًا أن 40% فقط من المؤسسات شعرت أنها قد تطبِّق التحليلات المتقدمة على التنبؤ. كانت معظم المؤسسات قد أنجزت نحو 30% فقط من إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال، ما يؤكِّد أن هذا المجال لا يزال في طور البحث عن المسار الأنسب لكل مؤسسة.

يخلص تقرير مؤسسة IDC حول التخطيط المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى أن البيئة الحالية تمثِّل "توازنًا دقيقًا" بين المرونة والتحسين. هناك ضغط متزايد على المؤسسات والمديرين الماليين (CFOs)؛ لترشيد الموارد مع زيادة الكفاءة في جميع العمليات.