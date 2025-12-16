دليل خصوصية البيانات للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

لا تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بمعالجة المزيد من البيانات فحسب؛ بل تتعامل أيضًا مع البيانات بشكل مختلف عن الأنظمة القديمة. إذا قام أحد البرامج التقليدية بالكشف عن معلومات حساسة عن طريق الخطأ، فيمكن للمهندس الدخول وتصحيح الكود. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT) لا يتم برمجتها بقدر ما يتم جعلها تتطور عبر عملية تسمى التعلم الآلي. حتى مبتكروها لا يعرفون بالضبط كيف تعمل، مما يجعل "تصحيح الأخطاء" مهمة غير هينة، إن لم تكن مستحيلة.

تُعد المخرجات غير المقصودة أحد جوانب القلق، ولكن يتعين على المؤسسات أيضاً الحذر من الهجمات المتعمدة والخبيثة. لقد أثبت الباحثون أن أدوات الذكاء الاصطناعي تحتوي على أنواع جديدة من الثغرات الأمنية التي يمكن للمخترقين الأذكياء استغلالها، وهو مجال يُعرف باسم التعلم الآلي العدائي.

في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، أثبت خبراء الأمن السيبراني أنه من خلال استغلال إحدى سمات نماذج الذكاء الاصطناعي — وهي منح مخرجاتها درجات ثقة أعلى عند الاستجابة للبيانات التي تدربت عليها — يمكن لجهة خبيثة استنتاج ما إذا كانت بيانات معينة ضمن مجموعة التدريب. في بعض السيناريوهات، سيكون مثل هذا الاستنتاج بمثابة اختراق كبير للخصوصية. على سبيل المثال، لنأخذ بعين الاعتبار نموذجاً للذكاء الاصطناعي يُعرف بأنه تدرّب على سجلات رعاية صحية خاصة لمرضى مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

في حالة أخرى معروفة، ذهب الباحثون إلى أبعد من مجرد استنتاج ما إذا كانت البيانات موجودة في مجموعة تدريب. لقد أنشأوا هجومًا خوارزميًا يمكنه إجراء هندسة عكسية للبيانات الفعلية التي تم استخدامها لتدريب النموذج بشكل فعال. من خلال استغلال جانب من نماذج الذكاء الاصطناعي يعرف باسم "التدرجات"، تمكن الباحثون من تحسين صورة مليئة بالضوضاء بشكل تكراري إلى صورة تقارب وجها حقيقيا تم استخدامه لتدريب نموذج التعرف على الوجوه.2

ما تزال المخاطر المحيطة بحماية البيانات مرتفعة؛ حيث خلص تقرير تكلفة اختراق البيانات لعام 2025 الصادر عن IBM إلى أن متوسط تكلفة هذه الاختراقات بلغ 4.4 مليون دولار أمريكي. (كما تترتب على مثل هذه الانتهاكات تكلفةٌ يصعب قياسها، تتمثل في تضرر ثقة الجمهور في العلامة التجارية.)

في حين أن الكثير من عمليات اختراق البيانات هذه لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك عدداً متزايداً من الحالات التي يرتبط بها. أظهر تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن جامعة ستانفورد أن عدد حوادث خصوصية وأمن الذكاء الاصطناعي قفز بنسبة 56.4% في عام واحد، مع تسجيل 233 حالة مبلّغ عنها في عام 2024.3