سبب فشل مشاريع الذكاء الاصطناعي: فخ التجارب العلمية وكيفية تجنبه

من السهل تخيل: عالم وحيد يحبس نفسه في مرآب لأسابيع ثم يخرج باكتشاف يغير العالم. أو مجموعة عمل سرية في الشركة لا تظهر إلا كل بضعة أشهر لتقديم أحدث اختراعاتها الرائدة.
لطالما كان للابتكار في معزل—أي الأشخاص العباقرة الذين يعملون في عزلة—لحظاته المتألقة، ومن المؤكد أن هذه الفكرة لا تزال تحتفظ بمكانتها في المخيلة العامة
لكنني سأخبرك بموقف واحد لا ينجح فيه هذا الأمر وفي الواقع يمكن أن يضر أكثر مما ينفع: تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات .
من المؤكد أن محاولة تنفيذ تحول بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات في معزل ستفشل. فاستبعاد الأطراف المعنية الإستراتيجية وقادة وحدات الأعمال والمتعاونين يعني في نهاية المطاف إهمال وجهات النظر والموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح.
قد يكون هذا النهج هو السبب في أن 16% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي شهدت انتشارًا على مستوى المؤسسة، وفقًا لدراسة CEO لعام 2025 التي أجراها IBM Institute for Business Value’s (IBV). وقد أشار تقرير صدر مؤخرًا عن مبادرة NANDA التابعة لمعهد MIT إلى نتائج أكثر قتامة—حيث تبين أن 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي فشلت.
في كثير من الحالات، تنخرط الشركات في محاولات متعددة لإثبات المفهوم لا تزيد عن كونها تجارب علمية غير عملية. قد تثير الدهشة في البداية (أو الخوف من تفويت الفرصة، كما أشار إليها IBV)، لكنها في النهاية تنتج قيمة ضئيلة. بصفتي شخصًا لديه خبرة مالية عميقة، أعلم أن المؤسسات يمكنها أن تفعل ما هو أفضل—أفضل بكثير—من الرضا بمثل هذا العائد الضئيل على الاستثمار.
يمكن أن تحقق مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تحقق انتشارًا تأثيرًا يتجاوز مجرد جزء صغير من المؤسسة وتحقق عائدًا حقيقيًا في السوق. لكن تخطي الصوامع لا يحدث فجأة. فهو يتطلب التوافق والدعم من الإدارة، بما في ذلك المديرين التنفيذين من الإدارة العليا وحتى أعضاء مجلس الإدارة.
يمكن للقادة والمديرين المساعدة على تنسيق التعاون والأنظمة التي تحقق الكفاءة وتزيد من التأثير. على سبيل المثال، عندما يعمل كل قسم من الأقسام المتعددة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة به، تبذل فرق عديدة الوقت في جهود مكررة، بدءًا من البحث عن نماذج الذكاء الاصطناعي التي يجب استخدامها إلى تطوير برامج الحوكمة. في المقابل، عندما تتعاون الفرق معًا، يمكنها الجمع بين الموارد وإنشاء نهج موحد مهيأ للتوسع، ما يحقق قيمة أكبر للمؤسسة.
إحدى الشركات التي برعت في هذا النهج الموحد هي PepsiCo. في السنوات الأخيرة، تعاونت PepsiCo مع IBM Consulting® لإنشاء منصة تقنية موحدة لتكون موطنًا لحوالي 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي . لقد جلسنا مع فرق شركة PepsiCo لرسم خريطة لبنية البيانات والذكاء الاصطناعي بالشركة، وتحديد الثغرات، وإنشاء خدمات قابلة لإعادة الاستخدام لأهم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لديهم.
وقد توفرت الخدمات القابلة لإعادة الاستخدام على منصة التقنية الموحدة، ما أدى إلى تمكين الفرق عبر المؤسسة من خلال النماذج والأدوات وأفضل الممارسات المعتمدة مسبقًا. كما أتاحت المنصة الرؤية المركزية، ما يضمن توافق المشاريع مع معايير PepsiCo—وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال التطوير المخصص المقدم من الموردين الخارجيين.
مع تغطية كل هذه القواعد، سرعت فرق PepsiCo عمليات التجربة والتطوير وفي النهاية، الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق. وأسفرت النتائج عن حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتراوح بين تصميمات زجاجات جاتوريد ذات طابع شخصي للغاية إلى وضع المنتج المُحسّن على أرفف البيع بالتجزئة.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تُعد المنصات والأدوات المناسبة عنصرًا مهمًا في التوصل إلى نهج موحد وقابل للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن يمكن القول إن هناك عنصرين آخرين لا يقلان أهمية وهما: البيانات والثقافة.
البيانات هي الركيزة الأساسية لنجاح برامج الذكاء الاصطناعي. فهي ما تتدرب عليه نماذج الذكاء الاصطناعي و هي ما تستخدمه الشركات لتحديد ما إذا كانت حالة الاستخدام تستحق المتابعة. ومع ذلك، يقدر الخبراء أن أقل من 1% من بيانات المؤسسات، حتى الآن، دُمجت في نماذج الذكاء الاصطناعي. تمثل هذه البيانات غير المستخدمة فرصة هائلة للمؤسسات.
واستغلالها يعني العمل على ترسيخ أسس بياناتهم—أي ضمان نظافة بياناتهم وتنظيمها وأمنها—في أثناء متابعة مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية. في حالة شركة PepsiCo، تعاونت الشركة مع IBM Consulting لوضع إستراتيجية فائقة لإدارة أكثر من 60 بيتابايت من البيانات.
داخل مؤسستنا، كان تنظيم البيانات عنصرًا أساسيًا في مبادرة IBM لتحويل مواردنا البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. وقد ساعدنا التدريب والضبط الدقيق للنماذج على مجموعات بيانات فائقة الجودة وخاصة بالمجال على تطوير وكيل افتراضي باسم AskHR، والذي نجح في أتمتة أكثر من 80 مهمة من مهام الموارد البشرية ويشارك الآن في 1.5 مليون محادثة مع الموظفين سنويًا.
يمكن للموظفين استخدام AskHR لطلب خطابات التوظيف، وإرسال طلبات الإجازات، والحصول على معلومات مهمة عن كل شيء بدءًا من الإجازات المرضية وحتى التعويضات. ونتيجة لذلك، منذ العام الماضي، انخفضت طلبات الدعم والتكاليف التشغيلية بشكل كبير، في حين أصبح لدى موظفي الموارد البشرية لدينا نطاق أكبر للتركيز على الأولويات الإستراتيجية.
وبالطبع، لم يكن AskHR ليحقق انتشارًا إذا لم يكن موظفونا على استعداد لاستخدامه. وهذا ينطبق على كل مبادرة أخرى للذكاء الاصطناعي في المؤسسات أيضًا. يجب أن يكون قادة المؤسسات حريصين على تهيئة الأجواء وإرساء الثقافة المناسبة لتبني الذكاء الاصطناعي.
وذلك يعني أن يكونوا منفتحين بشأن كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لعمل الموظفين مع إعدادهم أيضًا للاستفادة من هذه المزايا. وبالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة، فإن برامج التعليم والتدريب على المهارات هي المفتاح؛ لفهم كيفية عمل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها على أفضل وجه.
في كثير من الحالات، يتعلم المديرون مع موظفيهم في وقت واحد، وهذا أمر رائع—فهو يعزز حقيقة أن تبني الذكاء الاصطناعي الناجح في المؤسسة هو نشاط جماعي. وفي نهاية اليوم، نكون جميعًا قد تعلمنا وتحسنا وتطورنا معًا. لا يلزم وجود فرق عمل سرية والعمل في صوامع.
استكشف 4 استراتيجيات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال أساس بيانات قوي.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
تعرَّف على نهج مرن للذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على الابتكار بسرعة وتقليل مخاطر الفشل.
تعرَّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي، ونماذج الأساس في عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
تعرَّف على تاريخ الذكاء الاصطناعي واستكشف ما يخبئه المستقبل للشركات التي تفكِّر في تبني الذكاء الاصطناعي.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.