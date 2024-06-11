مع تسارع وتيرة ظهور نماذج جديدة من المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في كل مكان، توجه الإدارة العليا اهتمامها الأكبر نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخصص لها جزءًا معتبرًا من الميزانية. والتحدي القائم حاليًا هو ما الذي يمكن للشركات فعله لكي تضمن عائدًا أكبر من هذه الاستثمارات الضخمة المنفقة على الذكاء الاصطناعي؟
شاهد هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتعرف كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من قدرات الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لإعادة اكتشاف عملك وتطويره بطرق تصنع الفارق فعليًا.
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ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي مؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يعد اختيار حالة الاستخدام المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على أهم الاعتبارات وما الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحالية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في ذلك الأمر.
تعرف على تاريخ الذكاء الاصطناعي التوليدي وأهميته بالنسبة إلى المؤسسات الحديثة.
استمع إلى النهج المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي—وكيف يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الخاصة بك أن تعزز قيمة الأعمال بشكل ملحوظ.
الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.
تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق.
استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيفية مساهمة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي.
يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة كاملة في دور فريق الشؤون المالية. تعرّف كيف يساعد تبني الذكاء الاصطناعي كبار المسؤولين الماليين وفرق الشؤون المالية على إيجاد طرق جديدة لجعل ما يبدو مستحيلاً ممكنًا.
توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
تعرّف على كيفية تحقيق الشركات الرائدة فيما يخص العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ورؤية أكبر لعملياتهم.
هل ترغب في تحويل تحديات الموارد البشرية إلى فرص؟ اكتشف كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توظيف وتطوير المواهب التي تناسب احتياجات أعمالها.
تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار.
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نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.
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