يمثّل دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي أحدث تحديات البرمجيات الوسيطة وفرصها. حوّل الذكاء الاصطناعي إلى قدرات تشغيلية باستخدام منصة iPaaS للبرمجيات الوسيطة.
يمكن لأدوات البرمجيات الوسيطة القديمة والمنعزلة أن تُبطئ نمو الأعمال عندما لا تكون متكاملة. تحتاج عمليات الأعمال بشكل متزايد إلى تدفق البيانات بسلاسة عبر البرمجيات الوسيطة للتكامل، بما يشمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتكامل التطبيقات، والتكامل بين الشركات (B2B)، ونقل الملفات، والأحداث. واليوم، يضيف وكلاء الذكاء الاصطناعي طبقة جديدة من التعقيد والفرص، باعتبارهم نوعًا جديدًا من "البرمجيات الوسيطة الذكية" التي تحتاج إلى الاتصال بالبرمجيات الوسيطة الحالية. في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد Integration Platform as a Service (iPaaS) رفاهية، بل أصبح ضرورة للحد من التعقيد وإرساء أساس يدعم إنتاجية الأعمال.
أصبح التمكين الشامل للذكاء الاصطناعي والقدرات القائمة على الوكلاء ضرورة لحلول البرمجيات الوسيطة الحديثة. تراهن المؤسسات على وكلاء الذكاء الاصطناعي لدفع النمو بوتيرة أسرع. يستثمر الرؤساء التنفيذيون بكثافة، ومع ذلك تتعثر 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.¹
يجب أن تدعم البرمجيات الوسيطة الحديثة مجموعة واسعة من أنماط الاتصال والتكامل ضمن منصة واحدة. يتيح ذلك للمؤسسات مركزة البرمجيات الوسيطة وتوحيدها وتحسينها لتعزيز إنتاجية الأعمال.
يجب أن تعزز حلول البرمجيات الوسيطة الحديثة إنتاجية الاتصال والتكامل. ينبغي أن تشمل الحلول إمكانات بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية واحترافية التعليمات البرمجية، إلى جانب مساعدي الذكاء الاصطناعي، لتبسيط مشاريع البرمجيات الوسيطة وتسريعها.
يتطلب تأمين البرمجيات الوسيطة الشامل سياسات وضوابط أمنية متسقة عبر جميع البيئات.
يجب أن تساعد البنى التحتية الحديثة للبرمجيات الوسيطة في تكامل البيانات التشغيلية ونقل كميات كبيرة من البيانات. تقدم IBM حلولًا تساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية للبرمجيات الوسيطة.
يسهم جمع تقنيات تكامل البرمجيات الوسيطة في منصة واحدة في مضاعفة الإنتاجية بطرق متعددة:
تساعدك طبقة واحدة من البرمجيات الوسيطة للتكامل على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد وإدارتهم ودمجهم في أي عملية أعمال، كما تمكّن الإنتاجية القائمة على الوكلاء على مستوى مؤسستك بأكملها
تواصل أحجام البيانات نموها بوتيرة متسارعة. لذلك، يظل نقل كميات كبيرة من البيانات إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب، بطريقة آمنة ومتوافقة، حاجة مستمرة وضرورية لكل مؤسسة.
يمثل الذكاء الاصطناعي أحدث أشكال البرمجيات الوسيطة. ورغم ما يَعِد به الذكاء الاصطناعي من تحسين إنتاجية الأعمال في مختلف أقسام مؤسستك، فإنه يحتاج إلى التكامل مع حلول البرمجيات الوسيطة الحالية.
يؤدي انتشار واجهات برمجة التطبيقات غير المنظّم إلى إبطاء أعمالك. تمكَّن من التحكم في دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) وتطوير جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها بسلاسة أينما كانت. تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام اليدوية، مما يوفر الوقت ويضمن الجودة.
أدِر عمليات التكامل المعقدة بسهولة من خلال تكامل تطبيقات يعطي الأولوية للسحابة، ويربط جميع تطبيقاتك وينسّق مهام سير العمل الهجينة من البداية إلى النهاية، مما يساعد على تنظيم توسع عمليات التكامل. دمج تطبيقاتك أتمتة عملك.
حدّث تفاعلات عمليات التكامل بين الشركات (B2B) لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع إعداد أي شريك تجاري، سواء كان يستخدم أنظمة جديدة أو قديمة أو معقدة. يمكنك بسهولة دمج تكامل B2B لديك مع البرمجيات الوسيطة الأخرى لتبادل مستندات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بموثوقية ضمن أي عملية أعمال.
أدِر الملفات بالغة الأهمية بسهولة، مع ضمان تسليمها بأمان وفي الوقت المحدد ضمن منصة سحابية خاضعة للحوكمة ومشفّرة تتكامل مع البرمجيات الوسيطة الأخرى لأعمالك.
تمكَّن من اكتشاف أحداث Kafka الخاصة بك وتأمينها وتوسيع نطاقها دون فوضى. تمنحك IBM Event Endpoint Management لوحة تحكُّم موحَّدة لإدارة الوصول، وتطبيق السياسات، والتكامل. تمكَّن من العثور على الأحداث التي تحتاجها، واحصل على بيانات اعتماد فورية، وابدأ بالبناء—دون الحاجة إلى البحث عن مجموعات Kafka أو وثائق الموضوعات القديمة.
تسرّع تقنية FASP المملوكة حركة البيانات بما يصل إلى 100 مرة، بينما يؤمّن التشفير المدمج عمليات النقل من البداية إلى النهاية.
الرعاية الصحية: نقل بيانات المرضى بما يتوافق مع قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPPA)
التصنيع: مشاركة الملفات الكبيرة بسرعة تعزز الإنتاجية
الإعلام والترفيه: إنتاج الفيديو مع توزيعه عالميًا
الطاقة: نقل كميات كبيرة من البيانات من المواقع البحرية والجوية وإليها
تكنولوجيا المعلومات: نسخ مستودعات البيانات ومزامنتها عالميًا، مهما كان حجمها
زيادة الإنتاجية ونقل البيانات بسلاسة بين المواقع باستخدام الأتمتة المدمجة.
- زيادة الكفاءة من خلال أتمتة مهام سير عمل البيانات الكبيرة وتوسيع نطاقها
- التكامل بسلاسة مع التطبيقات الحالية ومهام سير العمل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات
- توسيع نطاق أعمالك باستخدام أكثر من 200 إضافة
تتطلب عمليات نقل البيانات الامتثال للإرشادات الداخلية والخارجية على مستوى القطاع، إلى جانب الالتزام باللوائح الحكومية.
تساعدك منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع رحلتك إلى السحابة الهجينة وتحقيق أهداف عملك. تعمل حلول النشر السحابي لدينا على تحسين الكفاءة والاستدامة وتقليل زمن طرح المنتجات في السوق. وتدعم بيئتنا السحابية المرنة أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات، وتحديث التطبيقات، والتطوير السحابي الأصلي. مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكن للفِرق المشاركة في الإنشاء، والتكيف في الوقت الفعلي، وإدارة التطبيقات عبر المنصات المختلفة.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, July 2025.