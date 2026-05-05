إعادة تفعيل IBM Software Subscription & Support

إذا انتهت صلاحية تغطية S&S لديك، يمكننا مساعدتك.
إعادة تفعيل S&S والاستفادة من المزايا

انقر على الزر أعلاه لمعرفة كيفية ما يلي:

  • الوصول إلى أحدث إصدارات وتحديثات IBM Software.
  • الوصول إلى دعم IBM عند الحاجة.
  • الترقية والتحديث لتحديث برامجك وزيادة العائد على الاستثمار

الحصول على أحدث نسخ وإصدارات البرامج

إذا انتهت صلاحية S&S وكنت تستخدم إصدارات قديمة من البرامج، فأنت تفوِّت تحسينات الذكاء الاصطناعي الوكيل والأتمتة والأمان وسهولة الاستخدام، كما أنك تعمل دون الوصول إلى الإصلاحات المهمة أو دعم IBM.

تعرَّف على ما تفوِّته إذا لم تكن تستخدم أحدث إصدار/نسخة من المنتجات التالية.

IBM® Maximo Application Suite 9.1

يمكن لمستخدمي IBM MAS 9.1 إدارة الأصول والمرافق وتخطيط الاستثمارات بشكل استراتيجي ضمن تجربة موحَّدة، مع الاستفادة من مساعد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل بواسطة watsonx.ai لزيادة إنتاجية القوى العاملة.  

IBM Db2 12.1

يقدِّم IBM Db2 12.1 وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يعملون على تبسيط الإدارة وتسريع استكشاف الأخطاء وتحسين الأداء لأعباء البيانات الحيوية، مع ميزات أمان محسَّنة توفِّر مستوًى أعلى من التحكم والامتثال.


IBM Cognos Analytics 12.1.2

يوفر IBM Cognos Analytics 12.1.2 قدرات خدمة ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع وتبسيط إعداد البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، كما يقدِّم إصدارًا معبأً في حاويات يمكن تشغيله في أي مكان.

IBM Informix 15.0

يمكنك تحديد مدى سلامة قواعد بياناتك وإدارتها بسهولة باستخدام أدوات إدارة البيانات من IBM Db2. تساعدك أدوات Db2 على إدارة قواعد البيانات، وتحسين أداء الاستعلامات، وتنفيذ النسخ الاحتياطي والاستعادة والترحيل ونسخ قواعد البيانات، مع زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف والحفاظ على خصوصية بياناتك وأمنها وسلامتها.

IBM MQ 9.4

يوفر IBM MQ 9.4.2 تحسينات في الاتصال عبر المنصات وتطوير التطبيقات وقابلية الملاحظة، إضافةً إلى مراسلة آمنة وموثوق بها بين الأنظمة، وقدرات الذكاء الاصطناعي، ومسارات تحديث نحو البرمجيات كخدمة (SaaS) والسحابة الهجينة.

IBM® Planning Analytics 2.1

يوفر IBM Planning Analytics 2.1، مع دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل، رؤية فورية للبيانات، ما يجعل من السهل إعداد الميزانيات والتنبؤ والتقارير والتحليل بشكل مؤتمت.

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 7.2.0

يقدِّم IBM ELM 7.2.0 تحسينات في سهولة الاستخدام والأمان والأداء، مع وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجين يعملون على تبسيط مهام سير عمل التطوير وتسريع تسليم الأنظمة المعقدة عالية الجودة.

IBM Cloud Pak for Business Automation 25

يوفر IBM Business Automation 25.0 منصة أتمتة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على حل التحديات التشغيلية بشكل أسرع، وتقليل أوقات انتظار العملاء، وتسريع العمليات، والحد من مخاطر الامتثال.

IBM App Connect 13.0

يوفر IBM App Connect Enterprise 13.0 واجهة مستخدم مبسَّطة وقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات جديدة في الأتمتة لتسريع تحقيق القيمة وتعزيز الحوكمة عبر بيئات التكامل.

احصل على الدعم الذي تحتاجه

أعِد التفعيل واستفِد من IBM BASE support لفتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث في الوثائق التقنية، والاطِّلاع على المشكلات المعروفة -سجلات تحليل البرامج المعتمدة (APARs)- للمساعدة على استكشاف الأخطاء ومنعها وحلها.
 
هل تحتاج إلى مزيد من المرونة؟
إذا وجدت أنك:
  • تحتاج إلى وقت إضافي للانتقال إلى أحدث إصدارات أو نسخ البرامج،
    أو جميع الإصدارات والتحديثات والتعديلات (VRMs) لواحد أو أكثر من منتجات IBM Software لديك قد وصلت إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي،
    أنك بحاجة إلى مستوى أعلى من الدعم.
استكشِف خيارات الدعم التالية.
IBM® Extended Support

خيار دعم برمجي لإصدارات محددة من المنتجات التي وصلت إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي، ما يمنحك وقتًا إضافيًا لتنزيل VRM أحدث.

IBM® Sustained Support

خيار دعم برمجي للمنتجات التي تم الحصول عليها عبر IBM Passport Advantage والتي وصلت جميع إصداراتها ونسخها إلى انتهاء الدعم الأساسي.

IBM® Advanced Support

خيار دعم برمجي للمنتجات التي تم الحصول عليها عبر IBM Passport Advantage ويوفر أولوية في التعامل مع الحالات وأوقات استجابة أقصر مقارنةً بخدمة Subscription and Support القياسية.

تعرَّف على المزيد حول عروض الدعم من IBM
سجِّل في الندوة عبر الإنترنت لمعرفة كيف يحمي IBM Support برامجك طوال دورة حياتها.
التجديد لحماية برامجك وتأمينها وتحديثها

يُعَد تجديد IBM Software Subscription and Support (S&S) من أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة لحماية استثمارك في البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد من المرونة في التحديث في الوقت المناسب، بما في ذلك الانتقال إلى نموذج SaaS. يمكنك زيارة TechXchange للاطِّلاع على أحدث ندوات Subscription & Annuity (S&A) الخاصة بالتحديث.

احصل على أقصى قيمة من برامج IBM لديك. استكشِف هذه الموارد واحفظها.

إعلانات IBM

اشترك في إشعارات إصدارات البرامج وسحبها.
وثائق IBM

ابحث في وثائق IBM أو استخدِم كتالوج المنتجات للاطِّلاع على الجديد.
النشرات الأمنية من IBM

ابحث في النشرات الأمنية عن معلومات حول الثغرات الأمنية المحتملة التي قد تؤثِّر في برامجك.
دورة حياة دعم IBM

البحث عن البرنامج بالاسم. الفرز حسب الإصدار لتخطيط عملية الترقية واستكشاف خيارات الدعم.

وفِّر الوقت. اشترِك في إشعارات الدعم.

  1. انتقِل إلى إشعاراتي وسجِّل الدخول باستخدام معرِّف IBM وكلمة المرور.
  2. استخدِم "البحث عن المنتج" للبحث عن المنتجات حسب الاسم أو رقم الجزء أو رقم المنتج أو نوع/طراز الجهاز.
  3. انقر على رابط "+ اشتراك" بجوار اسم المنتج.
  4. حدِّد تفضيلات التوصيل ثم اضغط على "إرسال". 

ملاحظة: يمكنك إضافة أو إزالة المنتجات وتعديل اشتراكاتك في أي وقت.

