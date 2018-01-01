في الوقت الحاضر، تُعد القدرة على التكيّف، والمرونة، وسرعة الاستجابة من السمات الأساسية للأعمال، وينطبق ذلك أيضًا على منظمات تكنولوجيا المعلومات التي تدعمها. المؤسسات التي تعيد تشكيل كفاءاتها الأساسية باستخدام التقنية تكون أكثر قدرة على اغتنام الفرص السوقية الجديدة بسرعة أكبر. في IBM Consulting، نجمع أفضل الخبرات والأساليب والأدوات ضمن منظومة من الشركاء، لتصميم مسار مخصّص يتناسب مع احتياجات منظمتك.
يُعَد التحول الرقمي أمرًا أساسيًا. تعرَّف على كيفية الاستفادة من تحديث التطبيقات للحصول على الإرشادات الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
اكتشف كيف يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات المتقدمون الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتمكين تكنولوجيا المعلومات من الإدارة الذاتية.
ليست جميع جهود السحابة متساوية. أظهرت أبحاث جديدة كيفية أداء الشركات مقارنةً بالمعايير الصناعية والمحلية في التحول السحابي.
سرّع تصميمك وترحيلك وعملياتك على سحابة AWS، بغض النظر عن مجال عملك، من خلال منهجياتنا المرنة وقوالب العمل القابلة لإعادة الاستخدام.
زيادة المرونة والاستمرارية. يجمع التعاون بين IBM Cloud و Red Hat بين الأمان الرائد في السوق، وقابلية التوسع المؤسسي، والابتكار المفتوح.
سرّع النمو والكفاءة والابتكار باستخدام منهجية Cloud Innovate الرائدة في الصناعة وأدوات تقنيات السحابة لتطوير التطبيقات وإدارتها.
حوِّل عملك مع ضمان التناسق، والأمان، وقابلية التوسع عبر أي بيئة، سواء كانت سحابية أو محلية أو على أجهزة الحافة.
نفّذ ترحيلاً وتحديثًا سلسًا للسحابة، مع ضمان الأمان والفاعلية من حيث التكلفة والمرونة.
عزّز الابتكار بتكاليف أقل من خلال استراتيجية بناء سحابية أصلية تساعدك على تقليص الوقت للوصول إلى السوق وتحفيز نمو الإيرادات عبر منصات سحابية هجينة مفتوحة وآمنة.
تخلَّص من تعقيدات إدارة التطبيقات عبر السحابات لتحسين عائد الاستثمار وتحرير موارد تكنولوجيا المعلومات للابتكار.
استفِد من منصتنا المبتكرة لتسريع السحابة، المصممة لتنظيم القواعد والأدوات والخبرات والأصول التقنية ومجموعات حلول الصناعة المبدئية لدعم رحلتك في السحابة الهجينة.