سواء كنت تبحث عن معارف البيانات لتحسين العمليات أو اختبار الفرضيات أو إجراء تحليل متقدم للبيانات أو نشر الأبحاث الأكاديمية، فإن IBM SPSS Statistics يقدم نماذج تسعير مرنة تناسب احتياجاتك الفريدة.
هل تحتاج إلى مزيد من التوجيه للعثور على خطة التسعير المناسبة؟
اختر الاشتراك لمدة 12 شهرًا مع إمكانية التجديد التلقائي ووفّر 10% على الاشتراكات والوظائف الإضافية.
هل تتطلع إلى البدء بتصور البيانات وتحليلها بسرعة وسهولة؟ ما عليك سوى تسجيل الدخول والاستفادة من:
الاشتراكات السنوية أو الشهرية. يمكنك توسيع نطاق الاشتراك الأساسي بثلاث وظائف إضافية اختيارية.
الاشتراك الأساسي
قاعدة الإحصائيات
إعداد البيانات
التشغيل التمهيدي
الوظيفة الإضافية: الجداول المخصَّصة والإحصائيات المتقدمة
الانحدار
الإحصائيات المتقدمة
الجداول المخصَّصة
الوظيفة الإضافية متاحة للشراء
الوظيفة الإضافية: التنبؤ ومخططات تسلسل القرار
التنبؤ
مخططات تسلسل القرار
التسويق المباشر
الشبكة العصبية
الوظيفة الإضافية متاحة للشراء
الوظيفة الإضافية: استخدام العينات المعقدة وإجراء الاختبارات
العينات المعقدة
مشترك
الاختبارات الدقيقة
القيم المفقودة
الفئات
الوظيفة الإضافية متاحة للشراء
اتصل بخبرائنا للحصول على عروض مصممة خصوصًا لتناسب احتياجاتك الخاصة.
عرض مخصص لفترات وصول ممتدة تصل إلى 12 شهرًا فأكثر أو نماذج تسعير مخصصة لتلبية احتياجات المؤسسات التي تتطلب تحليلات بيانات شاملة.
نموذج تسعير خاص يتيح لك الحصول على الحل واستخدامه إلى الأبد مقابل الدفع مرة واحدة. مثالي للمؤسسات التي تتطلب قدرات العرض المصور للبيانات وتحليلها على المدى الطويل.
تمتَّع بالوصول بتكلفة ميسورة إلى برامجنا المتقدمة من خلال تراخيص الطلاب لمستخدم واحد.
بادِر بشراء منصة البرامج IBM SPSS Statistics الشاملة المصمَّمة خصوصًا للمعلمين.
يمكنك تبسيط التعليمات باستخدام الترخيص على مستوى الموقع من خلال إصدار IBM SPSS Statistics Campus Edition.
** الأسعار المعروضة بالدولار الأمريكي إرشادية للوحدة الأساسية، وقد تختلف حسب الدولة ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفر المنتج في الدولة.