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SPSS Statistics

 تجهيز استراتيجية أبحاث السوق الخاصة بك للمستقبل
حوِّل البيانات المعقدة وغير المكتملة إلى نتائج دقيقة بسهولة.
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مجموعة من رجال الأعمال في اجتماع على طاولة مؤتمرات خلال الليل في المكتب

تُعَد أبحاث السوق أداة أساسية للمؤسسات والأفراد لتقييم مدى قدرة الأعمال الجديدة والمنتجات الحديثة على الاستمرار، من خلال تحديد السوق المستهدف، وجمع البيانات، وتقديم معارف ورؤى قابلة للتنفيذ. ويساعد استخدام IBM SPSS Statistics الباحثين على تحسين دقة وكفاءة عملهم في هذا الصدد وتيسير تطبيقها على الواقع، بدلًا من استخدام الأدوات البحثية التقليدية. وسواء كان بحثك في مجال التعليم، أو العلوم السياسية، أو الرعاية الصحية، أو القطاع المالي، أو الأعمال والتسويق، أو علوم البيانات وغيرها، لا شك سيساعدك البرنامج على تبسيط تحليل البيانات بشكل عام ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ ومعارف موثوقًا بها. 
تعرّف على كيفية التميز في أبحاث السوق
الفوائد
قرارات قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات

يمكنك تحويل البيانات الأولية غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تحديد العوامل الرئيسية لسلوك العملاء، وتوجهات السوق، والفرص الناشئة. حيث يسمح ذلك للمحترفين باتخاذ قرارات مدروسة قائمة على أدلة سليمة، مما يساعد على تحديد موقع المنتج في السوق جيدًا، والتفاعل الأمثل مع العملاء، وتحسين استراتيجية الأعمال بشكل عام. 

 تعرَّف على المزيد حول IBM SPSS Statistics Complex Samples
تحسين تقسيم العملاء والتخصيص

كما يساعد البرنامج على تجزئة السوق بدقة استنادًا إلى البيانات الديموغرافية للعملاء، وتفضيلاتهم، وسلوكيات شرائهم. حيث ينجح في تمكين تصميم حملات تسويقية مستهدفة فائقة الدقة، وعروض مفصلة تلائم مختلف احتياجات وتجارب مستخدم شخصية تتناغم مع شتى فئات العملاء. وهذا يعزِّز من اكتساب مزيد من العملاء الجُدد، وزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء الحاليين، وبناء ولاء طويل الأمد من خلال تقديم ما يهم الجمهور المستهدف بالفعل. 

 تعرَّف على المزيد حول IBM SPSS Statistics Direct Marketing
التنبؤ الاستراتيجي والميزة التنافسية

يمكنك التنبؤ بالتوجهات السائدة بشكل استباقي، وتوقع احتياجات العملاء، والتعرُّف على تحولات السوق مبكرًا. ولا شك أن هذه والرؤى ستمنح الأعمال ميزة تنافسية تسمح لها بتكييف الاستراتيجية بسرعة فائقة، وتحسين الموارد، والتفوق على المنافسين في واقع السوق الديناميكي.  

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التطبيقات

تحليل اتجاهات السوق تقسيم السوق تحديد محركات الشراء التحليلات المتقدمة
الخطوات التالية
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