اشترِ اشتراك SPSS Statistics دائم أو اختر من بين أربعة تراخيص دائمة أو محددة المدة.
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يوفر إصدار IBM SPSS Statistics Base القدرات التي تدعم عملية التحليلات بأكملها بما في ذلك إعداد البيانات والإحصاء الوصفي والانحدار الخطي والتمثيل البياني البصري وإعداد التقارير.
كما يمكنك الوصول إلى تنسيقات بيانات متعددة دون أي حدود لحجم معالجة البيانات. كذلك تساعد قدرات إعداد البيانات المتقدمة في القضاء على المهام اليدوية كثيفة العمالة. استخدم أكثر من 30 إجراءً تحليليًا مثل إجراءات الإحصاءات ثنائية المتغير، والتحليل العاملي والعنقودي، والتشغيل التمهيدي. يمكنك أيضًا توسيع قدراتك باستخدام لغتيّ البرمجة R أو Python. استكشف الميزات في التفاصيل أدناه.
يشتمل إصدار IBM SPSS Statistics Standard على جميع إمكانات الإصدار الأساسي بالإضافة إلى الميزات التي تدعم خيارات النمذجة المتقدمة وتحليل الانحدار والجداول المخصصة.
استفد من إجراءات الانحدار المختلفة بما في ذلك الانحدار اللوجستي والانحدار الكمي وما إلى ذلك. استخدم إجراءات الإحصائيات المتقدمة مثل تحليل تباين النموذج الخطي العام وتحليل مكونات التباين وجداول الأعمار والإحصائيات البايزيّة. لخّص بياناتك واعرض التحليلات في جداول جاهزة للإنتاج باستخدام وحدة الجداول المخصصة.
يشتمل الإصدار IBM SPSS Statistics Professional على جميع الإمكانات الموجودة في الإصدار القياسي بالإضافة إلى الإجراءات الإحصائية المتقدمة التي تعالج جودة البيانات والتنبؤ والتصنيف والمعارف فيما يخص البيانات غير المقيدة الفئوية.
كما يمكن لكل من المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة استخدام الميزات المتقدمة لتطوير التنبؤات الموثوقة باستخدام بيانات السلسلة الزمنية. استخدم التصنيف ومخططات تسلسل القرارات لمساعدتك في تحديد المجموعات والعلاقات والتنبؤ بالنتائج. احصل على استنتاجات أكثر صحة من خلال الكشف عن أنماط البيانات المفقودة، وإدخال القيم المفقودة باستخدام SPSS Missing Values. بيّن العلاقات واستكشفها وتنبأ بقيم المتغيرات الفئوية باستخدام SPSS Categories.
يشتمل الإصدار IBM SPSS Statistics Premium على جميع الإمكانات الموجودة في الإصدار الاحترافي وميزات إضافية مثل الشبكة العصبية والتحليل الموحّد والاختبارات الدقيقة والعينات المركبة والتسويق المباشر. يشتمل الإصدار المميز أيضًا على تقنيات تحليلية متقدمة مثل نمذجة المعادلات الهيكلية.