يشتمل الإصدار IBM SPSS Statistics Professional على جميع الإمكانات الموجودة في الإصدار القياسي بالإضافة إلى الإجراءات الإحصائية المتقدمة التي تعالج جودة البيانات والتنبؤ والتصنيف والمعارف فيما يخص البيانات غير المقيدة الفئوية.

كما يمكن لكل من المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة استخدام الميزات المتقدمة لتطوير التنبؤات الموثوقة باستخدام بيانات السلسلة الزمنية. استخدم التصنيف ومخططات تسلسل القرارات لمساعدتك في تحديد المجموعات والعلاقات والتنبؤ بالنتائج. احصل على استنتاجات أكثر صحة من خلال الكشف عن أنماط البيانات المفقودة، وإدخال القيم المفقودة باستخدام SPSS Missing Values. بيّن العلاقات واستكشفها وتنبأ بقيم المتغيرات الفئوية باستخدام SPSS Categories.