إنّ IBM SPSS Statistics بمثابة خيار مثالي لتحليل البيانات، إذ يُمكّنك من إجراء العملية التحليلية من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى إعداد البيانات وإدارتها وإدارة المخرجات وميزات التخطيط، يوفر SPSS Statistics إمكانات عميقة لعرض البيانات، بما في ذلك الرسوم البيانية والمخططات والرسوم المتحركة.

تعمل هذه العروض المرئية على توصيل علاقات البيانات المعقدة والمعارف القائمة على البيانات بطريقة يسهل فهمها.