إنّ IBM SPSS Statistics بمثابة خيار مثالي لتحليل البيانات، إذ يُمكّنك من إجراء العملية التحليلية من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى إعداد البيانات وإدارتها وإدارة المخرجات وميزات التخطيط، يوفر SPSS Statistics إمكانات عميقة لعرض البيانات، بما في ذلك الرسوم البيانية والمخططات والرسوم المتحركة.
تعمل هذه العروض المرئية على توصيل علاقات البيانات المعقدة والمعارف القائمة على البيانات بطريقة يسهل فهمها.
حدّد الأنماط والاتجاهات ضمن مجموعات البيانات الكبيرة من خلال إمكانات التصور مثل مخططات التشتت، والرسوم الخطية، والخرائط الحرارية. استوعب الارتباطات الموجودة بين المتغيرات أو اكشف عن الطابع الموسمي في بيانات السلاسل الزمنية.
حسّن جودة تحليل البيانات من خلال التحديد الدقيق للقيّم الخارجية ضمن مجموعات البيانات للحصول على معارف إحصائية وتفسيرات أكثر موثوقية.
بيّن الاتجاهات الزمنية باستخدام مخططات السلاسل الزمنية وخطوط الاتجاهات لتتبع التغييرات الموجودة في البيانات بدقة. سيساعد ذلك على التنبؤ بالنتائج المستقبلية بشكل أكثر دقة وفهم تأثير التدخّلات.
استخدم تقنيات المحاكاة مثل الاختبار الدقيق وطرق مونت كارلو لبناء نماذج قوية وتوضيح التوزيعات الاحتمالية وتقييم المخاطر عندما تكون المدخلات غير مؤكدة.
استخدم المدرجات الإحصائية ومخططات الكثافة ومخططات الصندوق لتحليل توزيع البيانات وتنوعها. يساعد توضيح توزيع البيانات في تقييم الحالة الطبيعية أو الانحراف أو التفرطح لتحديد تقنيات التحليلات الإحصائية المناسبة.
قم بإيصال المعارف القائمة على البيانات بشكل فعال من خلال تضمين المخططات والرسوم البيانية المخصصة في أوراق البحث والعروض التقديمية والتقارير، ما يؤدي إلى تحسين عرض النتائج.
اختر من بين الاشتراكات أو الشراء لمرة واحدة، مع خيارات متعددة لتوفر الإمكانات حسب احتياجاتك.
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اختر الإصدار الذي يلبي متطلباتك واشتريه من البائعين الذين حددتهم شركة IBM للحصول على الدعم الأمثل.
يمكن إرجاع أقدم شكل من أشكال العرض المصور للبيانات إلى المصريين القدماء. إذ أنه مع تقدم الوقت، استخدم الناس العرض المصور للبيانات لتطبيقات أوسع، كما هو الحال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. اليوم، تشمل تقنيات التصور الشائعة ما يلي:
يمكن استخدام العرض المصور للبيانات لأغراض مختلفة وليس فقط عن طريق علماء البيانات. إذ يمكن لفرق الإدارة استخدام هذه الأدوات لتفصيل الهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي. كما تُستخدم ممارسات العرض المصور للبيانات بشكل شائع لتحفيز توليد الأفكار عبر الفرق لهدف نقل الأفكار أو الأساليب أو العمليات، والتقاط المفاهيم الرئيسية والاتجاهات والعلاقات المخفية داخل البيانات غير المنظمة.
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