الصفحة الرئيسية التحليلات SPSS SPSS Statistics عرض مصور للبيانات لـ IBM SPSS
عزز فهم البيانات وتوصيلها باستخدام تقنيات العرض المرئي المتقدمة. اختبر هذه الوظيفة من خلال تجربة SPSS كاملة المزايا أو استكشف خيارات التسعير
جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
رسم توضيحي يظهر شاشة منتج SPSS مع خيارات تكوين التصورات
شاهد المزيد. قم بالمزيد.

إنّ IBM SPSS Statistics بمثابة خيار مثالي لتحليل البيانات، إذ يُمكّنك من إجراء العملية التحليلية من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى إعداد البيانات وإدارتها وإدارة المخرجات وميزات التخطيط، يوفر SPSS Statistics إمكانات عميقة لعرض البيانات، بما في ذلك الرسوم البيانية والمخططات والرسوم المتحركة.

تعمل هذه العروض المرئية على توصيل علاقات البيانات المعقدة والمعارف القائمة على البيانات بطريقة يسهل فهمها.
تحقق من قدرة العرض المصور للبيانات في جولة منتج SPSS Statistics.
المزايا يُمكّنك SPSS Statistics وإمكانات العرض المصور للبيانات التي يوفرها من استكشاف بياناتك بسرعة وصياغة الفرضيات لإجراء مزيد من الاختبارات وتنفيذ الإجراءات لتوضيح العلاقات بين المتغيرات وإنشاء المجموعات وتحديد الاتجاهات وإجراء التنبؤات الدقيقة. تتضمن الميزات الأخرى ما يلي: كشف الأنماط

حدّد الأنماط والاتجاهات ضمن مجموعات البيانات الكبيرة من خلال إمكانات التصور مثل مخططات التشتت، والرسوم الخطية، والخرائط الحرارية. استوعب الارتباطات الموجودة بين المتغيرات أو اكشف عن الطابع الموسمي في بيانات السلاسل الزمنية.

 كشف القيمة الخارجية

حسّن جودة تحليل البيانات من خلال التحديد الدقيق للقيّم الخارجية ضمن مجموعات البيانات للحصول على معارف إحصائية وتفسيرات أكثر موثوقية.

 مراقبة التغييرات

بيّن الاتجاهات الزمنية باستخدام مخططات السلاسل الزمنية وخطوط الاتجاهات لتتبع التغييرات الموجودة في البيانات بدقة. سيساعد ذلك على التنبؤ بالنتائج المستقبلية بشكل أكثر دقة وفهم تأثير التدخّلات.

 إجراء المحاكاة

استخدم تقنيات المحاكاة مثل الاختبار الدقيق وطرق مونت كارلو لبناء نماذج قوية وتوضيح التوزيعات الاحتمالية وتقييم المخاطر عندما تكون المدخلات غير مؤكدة.

 فهم التوزيع

استخدم المدرجات الإحصائية ومخططات الكثافة ومخططات الصندوق لتحليل توزيع البيانات وتنوعها. يساعد توضيح توزيع البيانات في تقييم الحالة الطبيعية أو الانحراف أو التفرطح لتحديد تقنيات التحليلات الإحصائية المناسبة.

 النتائج الحالية

قم بإيصال المعارف القائمة على البيانات بشكل فعال من خلال تضمين المخططات والرسوم البيانية المخصصة في أوراق البحث والعروض التقديمية والتقارير، ما يؤدي إلى تحسين عرض النتائج.
ما يمكنك فعله
المخططات الفئوية
  • المخطط العمودي ثلاثي الأبعاد :بسيط، مجمع، ومكدس.
  • المخطط العمودي ثلاثي الأبعاد: أعمدة فردية وأعمدة مُجمّعة وأعمدة شريطية مكدسة. 
  • الخطية: فردية ومتعددة ومنسدلة. 
  • المساحية: بسيطة ومكدسة. 
  • الدائرية: فردية ومُجزّأة وبتأثير ثلاثي الأبعاد.
  • عالية منخفضة: عالي- منخفض- إغلاق، منطقة الفروق وشريط النطاق. 
  • مخطط الصندوق: فردي ومجمّع. 
  • شريط الخطأ: فردي ومجمّع. 
  • أشرطة الخطأ: شريط الإضافة والمخططات الخطية والمساحية؛ مستوى الثقة؛ الانحراف المعياري (S.D.)؛ الخطأ المعياري (S.E.) المحاور الثنائية العمودية والمجموعات الفرعية المتراكبة، تعرض تغيرات مفاجأة في الخط.
 اقرأ الوثائق
مخططات مبعثرة
  • خطوط الاتجاه: خطية أو تربيعية أو انحدار تكعيبي؛ التحكم في مجال الثقة للإحصاءات الإجمالية أو الثنائية.
 اقرأ الوثائق
مخططات الكثافة
  • أهرامات التوزيع: محور معكوس لمقارنة التوزيعات، مع أو دون منحنى طبيعي.
  • المخططات النقطية: نقاط شريطية مكدسة تعرض التوزيع: متماثلة وشريطية مكدسة وخطية.
  • المدرجات الإحصائية: مع أو دون منحنى طبيعي؛ خيارات توزيع خانات مخصصة.
 اقرأ الوثائق
أحدث التحسينات
نماذج وقت الفشل المتسارع (AFT) البارامترية يبدأ الإجراء الجديد في القيام بإجراء نموذج البقاء البارامترى باستخدام بيانات العمر غير المتكررة. يفترض نموذج البقاء البارامترى أن وقت البقاء يتبع توزيعًا معروفًا وهذا التحليل يناسب نماذج وقت الفشل المتسارع مع تأثيرات النموذج الخاصة بها المتكافئة مع وقت البقاء.
تقييمات المنتج*
كيفية الشراء

اختر من بين الاشتراكات أو الشراء لمرة واحدة، مع خيارات متعددة لتوفر الإمكانات حسب احتياجاتك.
يبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا* لكل شهر الشراء عبر الإنترنت

اشترِ SPSS Statistics والمزايا الإضافية التي تحتاجها عبر الإنترنت سواءً كانت شهرية أو سنوية وابدأ تحليلك على الفور.

الشراء عبر الإنترنت وفّر 10% استكشاف المزيد الشراء من خلال بائع

اختر من بين حزم الإصدارات الأساسي والقياسي والاحترافي والمميّز مع خيارات لتخصيص التكوين الخاص بك، سواء كان ترخيص اشتراك دائم أو اشتراك لمدة 12 شهرًا.

الشراء من خلال بائع استكشاف المزيد هل أنت طالب أو معلم؟

اختر الإصدار الذي يلبي متطلباتك واشتريه من البائعين الذين حددتهم شركة IBM للحصول على الدعم الأمثل.

تعرف على المزيد

الأسئلة الشائعة

يمكن إرجاع أقدم شكل من أشكال العرض المصور للبيانات إلى المصريين القدماء. إذ أنه مع تقدم الوقت، استخدم الناس العرض المصور للبيانات لتطبيقات أوسع، كما هو الحال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. اليوم، تشمل تقنيات التصور الشائعة ما يلي:

  • الجداول: تتكون من صفوف وأعمدة تُستخدم لمقارنة المتغيرات.
  • المخططات الدائرية والمخططات الشريطية المكدسة: تنقسم هذه الرسوم البيانية إلى أقسام تمثل أجزاء من الكل. كما أنها توفر طريقة بسيطة لتنظيم البيانات ومقارنة حجم كل عنصر مع الآخر.
  • المخططات الخطية والمخططات المساحية: تعرض هذه العناصر المرئية التغييرات في كمية واحدة أو أكثر من خلال رسم سلسلة من نقاط البيانات بمرور الوقت، وتُستخدَم بشكل متكرر ضمن التحليلات التنبؤية. تستخدم الرسوم البيانية الخطية خطوطًا لتوضيح هذه التغييرات، بينما توصّل المخططات المساحية نقاط البيانات بقطع مستقيمة، ما يؤدي إلى تكديس المتغيرات فوق بعضها مع استخدام الألوان للتمييز بينها.
  • المدرجات التكرارية: يرسم هذا الرسم البياني توزيع الأرقام باستخدام تخطيط شريطي (دون مسافات بين الأعمدة)، ما يمثل كمية البيانات التي تقع ضمن نطاق معين. تسهل هذه العناصر المرئية على المستخدم تحديد القيّم الخارجية ضمن مجموعة بيانات معينة.
  • مخططات التشتت: هذه العناصر المرئية مفيدة في الكشف عن العلاقة بين متغيرين، وتُستخدَم بشكل شائع في تحليل بيانات الانحدار.
  • الخرائط الحرارية: تساعد عروض التمثيل الرسومية هذه في توضيح البيانات القائمة على السلوك حسب الموقع.
  • المخططات الهيكلية: تعرض البيانات الهرمية كمجموعة من الأشكال المتداخلة وعادةً ما تكون على شكل مستطيلات. الخرائط الهيكلية بمثابة خيار رائع لمقارنة النسب بين الفئات وأحجام مساحتها.

يمكن استخدام العرض المصور للبيانات لأغراض مختلفة وليس فقط عن طريق علماء البيانات. إذ يمكن لفرق الإدارة استخدام هذه الأدوات لتفصيل الهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي. كما تُستخدم ممارسات العرض المصور للبيانات بشكل شائع لتحفيز توليد الأفكار عبر الفرق لهدف نقل الأفكار أو الأساليب أو العمليات، والتقاط المفاهيم الرئيسية والاتجاهات والعلاقات المخفية داخل البيانات غير المنظمة.
اتخِذ الخطوة التالية

جرّب الواجهة البديهية والميزات القوية مجانًا.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق الموارد الدعم
الحواشي

* ربما تم الحصول على تقييمات المستخدمين مقابل إعطاء حافز.