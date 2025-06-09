أصبح الجيل الجديد من IBM SPSS Statistics متوفرًا: الإصدار 31

خوارزميات أكثر ذكاءً. رؤى أكثر وضوحًا. قرارات أسرع.

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 تعرّف على المزيد اكتشِف القدرات القوية التي يقدمها الإصدار 31.

أبرز مميزات الإصدار 31

New Feature in V31 of SPSS statistics
Proximity Mapping 
احصل على عروض مصورة لبيانات التجمعات الخفية وافهم العلاقات المعقدة من خلال تعيين الروابط استنادًا إلى عوامل متعددة، وليس الموقع فقط.
New feature in V31 of IBM SPSS Statistics
Time Series Filtering
وضِّح تحديد التوجهات وحقِّق تحسينًا في التنبؤات المستقبلية من خلال إزالة الضجيج والتقلبات غير ذات الصلة بفاعلية من البيانات الزمنية.
New feature in V31 SPSS Statistics
Distance Correlation
اكتشِف جميع أنواع العلاقات بين مجموعات البيانات، بما في ذلك العلاقات غير الخطية، للحصول على فهم أشمل للروابط في بياناتك.
New feature in v31 of IBM SPSS statistics
Conditional Inference Trees
أنشئ نماذج تنبؤية أكثر دقة وموثوقية باستخدام طريقة تختار عوامل التقسيم بعناية وتتجنب الانحيازات الشائعة.
New feature in v31 of IBM SPSS Statistics
Curated Help
تُعرَف أيضًا باسم Smart Output، وتُتيح هذه الميزة فهم نتائج الارتباط بسهولة من خلال مؤشرات بديهية، دون الحاجة إلى حفظ المفاهيم الإحصائية، ما يسرِّع الوصول إلى الرؤى.
a new feature in v31 spss statistics launch
STATS Earth
تنبؤات نموذجية متطورة للنتائج المعقدة من خلال فهم الأنماط غير الخطية والعلاقات المتشابكة بين المتغيرات.

طرق الشراء

تلبي خطط التسعير المرنة لدينا احتياجات متنوعة، بدءًا من عمليات الشراء السريعة للتجارة الإلكترونية ووصولًا إلى الاشتراكات طويلة الأجل (أكثر من 12 شهرًا). جميع قدرات الإصدار 31 الجديد متوفرة في الإصدار الأساسي.

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*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. يوفر نموذج الاشتراك خطط دفع مرنة (الشراء شهريًا أو سنويًا). تتوفر خطة Base بالإضافة إلى ثلاثة خيارات إضافية لنظام التشغيل Windows أو macOS. لا يتطلب نموذج الاشتراك رمز تفويض. يلزم شراء خطة Base قبل شراء واحدة أو أكثر من الوظائف الإضافية.