تحويل أجهزة الكمبيوتر المركزية وتبسيطها لزيادة الإنتاجية والكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي على IBM z17

8 إبريل 2025
اليوم، أعلنت شركة IBM عن ®IBM z17، وهو جهاز كمبيوتر مركزي من الجيل التالي مدعوم ببنية تحتية فائقة للذكاء الاصطناعي. تعمل شركة IBM، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، على تحويل تجربة أجهزة الكمبيوتر المركزية، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب في الإنتاجية للمطورين والمشغلين ومستخدمي الأعمال.
في استطلاع أُجري مؤخرًا، ذكر 88% من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات حول العالم أن تحديث التطبيقات هو خطوة حاسمة في رحلتهم، وأكد 78% منهم أن أجهزة الكمبيوتر المركزية ستظل أساسية في عملية التحول الرقمي. وتماشيًا مع احتياجات عملائنا، تسعى IBM إلى تقديم ابتكارات جديدة لتحقيق المزيد من القيمة من تطبيقات معالجة المعاملات من خلال الإنتاجية والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يبسط عملية تأهيل المواهب الجديدة، ويُمكّن العملاء من تحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالهم.
يوفر IBM z17 وبرامج Z منصة لمعالجة المعاملات توفر أداء وأمانًا وموثوقية لا مثيل لها، ومزودة بمعارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. توفر هذه المنصة المتكاملة مجموعة شاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتي من بينها مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يدعمون تطوير التطبيقات وإدارة التطبيقات والبيانات، وإدارة العمليات.
يسعدنا تسليط الضوء على بعض إعلانات البرامج الجديدة لدينا التي تدعم z17 والمقرر تقديمها في الربع الثاني من عام 2025.
تطبيقات معالجة المعاملات هي جوهر أعمال عملائنا. يتمثل هدفنا في مساعدتهم على تسريع عملية تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة عمليات التطوير، ما يعزز إنتاجية المطورين ومرونة الأعمال. لدينا أكثر من 250 مشروعًا من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي المنجزة أو الجاري العمل عليها مع العملاء لمساعدتهم على الاستمتاع بإنتاجية وكفاءة أكبر من خلال IBM Z.
بصفة عامة، تهدف هذه الإعلانات إلى تعزيز إنتاجية المطورين، وتبسيط عملية تطوير تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية، وتعزيز مرونة الأعمال بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
جهاز الكمبيوتر المركزي، في جوهره، هو بيئة آمنة لمعالجة المعاملات ومصدر محدد للبيانات الأكثر حداثة وقيمة للمؤسسات. ويُعد ضمان سهولة وصول تطبيقات السحابة الهجينة الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى هذه البيانات أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة عملائنا على تعزيز فرص الأعمال الجديدة ودعم النمو.
فيما يلي أبرز التحسينات الجديدة المصممة لمساعدة العملاء على تحقيق قيمة أكبر من بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزية لديهم لاكتساب معارف الذكاء الاصطناعي:
يُعد توفير بيئة آمنة لبيانات IBM Z وتطبيقاته جزءًا لا يتجزأ من أجهزة الكمبيوتر المركزية. تساعد الإمكانات الجديدة المقدمة من شركة HacheCorp على توحيد إدارة الأسرار عبر السحابة الهجينة، وهي متاحة الآن على IBM Z. بالإضافة إلى ذلك، يوفر IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE الأمان المستند إلى الهوية للمصادقة والتصريح التلقائي بالوصول إلى الأسرار. وبظهور IBM Vault، أصبح لدى العملاء الآن حل واحد لحماية أحمال التشغيل المهمة من خلال إدارة الأسرار بشكل آمن عبر جميع معداتهم التقنية بالمؤسسة.
نظرًا إلى أهمية تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية للأعمال، فإن الحفاظ على مستويات الخدمة ومرونة الأعمال يُعد أمرًا بالغ الأهمية. يتمثل هدفنا في تحويل العمليات وتبسيطها من خلال الكشف عن الحالات الشاذة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراقبة التطبيقات والأتمتة بالاستفادة من نظام Open Telemetry كجزء من نهج شامل لإدارة المرونة. لنستعرض فيما يلي بعض ابتكاراتنا الحديثة في إدارة العمليات:
يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على تحويل طرق تفاعل المستخدمين مع أجهزة الكمبيوتر المركزية وتبسيطها لتقليل التعقيد والمساعدة على تخفيف المخاوف المتعلقة بالمهارات. تستغل برامج IBM Z تفوق الذكاء الاصطناعي في z17 لتسريع تحقيق القيمة. وأخيرًا، تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي اليوم لتحقيق قيمة للأعمال من حيث الكفاءة والإنتاجية والمرونة.
لا يزال في جعبتنا الكثير.
* بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجهاتها ونواياها عرضة للتغيير أو الإلغاء من دون إشعار مسبق وفقًا لتقدير شركة IBM وحدها. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا وينبغي عدم الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء. والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. ولا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها وفقًا لتقديرنا الخاص.
* يُعد IBM Spyre Accelerator خيارًا إضافيًا متاحًا للعملاء وسيكون متاحًا بدءًا من الربع الرابع من عام 2025
1. IDC، القيمة غير المستغلة: ما يحتاج كل مدير تنفيذي إلى معرفته عن البيانات غير المنسقة، أغسطس 2023
2. إبراز النتائج المستمدة من بيانات العملاء الحقيقية لفعالية خوارزمية الربط والتجميع المقدمة من شركة IBM. قد تختلف النتائج باختلاف بيئة كل عميل وحالات الاستخدام الخاصة.