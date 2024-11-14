يُعَد ®IBM Z® IntelliMagic Vision for z/OS برنامج تحليل أداء متقدمًا لنظام IBM Z. حيث يوفر تحليلًا مرنًا للبيانات باستخدام تمثيلات رسومية مخصصة بلا ترميز ويتيح للمحللين تحديد المخاطر ودقة ضبط أعباء العمل. ويعمل على تحديث تحليل أداء الكمبيوتر المركزي باستخدام المستوى التالي من الذكاء الاصطناعي.
يساعد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS مؤسستك على عدة مستويات:
تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
يمكنك تفادي المخاطر المحتملة التي تهدد البنية التحتية وقد تؤثر على توفر التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج والقابل للتفسير والذي يقوم تلقائيًا بتقييم أكثر من 700 مقياس رئيسي لنظام z/OS باستخدام عتبات (حدود) حساسة للسياق استنادًا إلى المعارف المتخصصة المضمنة في المجال.
تتوفر إمكانية الكشف المؤتمت والمرن عن حالات الخلل في z/OS باستخدام التحليل الإحصائي الذي يسلط الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا في المقاييس الرئيسية، ما يؤدي إلى تسريع حل المشكلات بالتعرف السريع على التغييرات التي تطرأ على الجوانب المهمة.ويساعدك أيضًا على اتخاذ قرار مبكر بشأن التغييرات التي قد يكون لها تأثير سلبي.
يمكنك الحصول على رؤية بديهية ومترابطة لبيانات قياس z/OS عبر البنية التحتية لنظام z/OS باستخدام طرق عرض خاصة بالتطبيق، تم تقسيمها من موارد البنية التحتية المشتركة لنظام z/OS. وعلى عكس الأساليب المتبعة اليوم، والتي تتطلب كتابة تقارير أو تشترط إتقان مجموعات أدوات مختلفة تركِّز على مناطق مختلفة معزولة من البنية التحتية، فإن واجهة IntelliMagic Vision الفردية المستخدمة عبر منصة z/OS بأكملها تعمل على تسريع التعلم بشكل كبير، وتعزز التعاون وتزيد الفاعلية التحليلية.
تتيح إمكانيات "انقر للتخصيص" المتقدمة إجراء تحليلات مخصصة دون حاجة إلى برمجة أو خطوات معقدة، كما تتيح إمكانية الحصول على تمثيلات رسومية تناسب الاستعلام الحالي بأفضل شكل ممكن.
تتيح عمليات التعمق التفصيلي المرنة والحساسة للسياق للمحلل تحديد مسارات التحليل البديلة الأكثر صلة استنادًا إلى العرض الحالي بحيث يمكن التحقيق في كل فرضية بقليل من ضغطات الأزرار. يؤدي هذا إلى تسريع حل المشكلات كثيرًا من خلال التخلص بسرعة من المسارات "المسدودة". وعند التعامل مع كميات هائلة من البيانات، تظهر قيمة هذه الإمكانية بشكل خاص؛ نظرًا لقدرتها على تركيز التحليل على المجموعة الفرعية المطلوبة من البيانات.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic وIBM الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها. كما تتوفر واجهة تفاعلية وسهلة الاستخدام تتيح أفضل الممارسات والتوصيات المضمنة وتعمل على تسريع عملية إعداد الموظفين الجدد وتدريبهم على مختلف الأنظمة المتنوعة.
اكتشف مجموعة من المنتجات المستخدمة لمراقبة وإدارة مستوى متطور من التطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي.
اكتشف برنامجًا يوفر اكتشافًا ذكيًا لحالات الخلل لتحديد المشكلات التشغيلية في بيئة مؤسستك بشكل استباقي.
يمكنك إدارة سعة نظام z/OS وتكاليفه من خلال جمع البيانات في قاعدة بيانات Db2 وتقديم البيانات بمجموعة تنسيقات متنوعة لاستخدامها في تخطيط السعة وتحليل التكاليف/إدارة استرداد التكاليف.
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