يُعَد IBM Z Operations Unite منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تبسيط عمليات الحوسبة الرئيسية من خلال توحيد سير العمل، وتحديد أولوية الأحداث، وتقييم التأثير في الأعمال. فهي تعمل على تجميع الأحداث والبيانات وربطها وتقديم سياق لها لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة، ما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل وتقليل فترات تعطل التطبيقات ضمن حل واحد مُبسَّط.