IBM Z Operations Unite
تبسيط عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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تبسيط العمليات باستخدام سير عمل موحد

يُعَد IBM Z Operations Unite منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تبسيط عمليات الحوسبة الرئيسية من خلال توحيد سير العمل، وتحديد أولوية الأحداث، وتقييم التأثير في الأعمال. فهي تعمل على تجميع الأحداث والبيانات وربطها وتقديم سياق لها لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة، ما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل وتقليل فترات تعطل التطبيقات ضمن حل واحد مُبسَّط.
التركيز على الأولويات

تعرّف على المشكلات والتنبيهات عبر IBM Z والتي تم تجميعها وتصنيفها وترتيبها حسب الفعالية والوضوح.
تحديد الأحداث المترابطة

فهم التأثير الكامل للحوادث من خلال لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وطرق عرض الطوبولوجيا وتحليل التأثير في الوقت الفعلي.
التصرف بناءً على نصائح المعالجة المضمَّنة

حل المشكلات بسرعة باستخدام إمكانية الكشف عن الأسباب الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوصيات المدمجة المخصصة لبيئتك.
إزالة حالة عدم اليقين

احصل على صورة شاملة حول سلامة النظام، وحدّد المشكلات فورًا، واتخذ الإجراءات الحاسمة — كل ذلك من خلال منصة مركزية واحدة.

المزايا

اكتشاف ذكي لحالات الخلل

استفِد من قوة التعلم الآلي لتحديد سلوكيات النظام الطبيعية واكتشاف حالات الخلل مبكرًا، قبل تفاقمها إلى مشكلات تؤثر في الخدمة.
النصائح الخبيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

احصل على توصيات دقيقة لإصلاح المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبرة IBM Z المدمجة، ما يضمن تسريع حل المشكلات المعقدة.
لوحة معلومات مركزية موحدة

الوصول إلى عرض موحد يجمع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبيانات من مصادر متعددة، ما يُتيح إجراء تحليل تفصيلي سلس.
الارتباط الآلي للأحداث

قلّل الضوضاء التقنية وزِد الوضوح من خلال ترابط الأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجميع التنبيهات وضغطها بناءً على الوقت، والطوبولوجيا، والتعرف على الأنماط.
تخطيط الهيكلية على مستوى المعاملات

استعرض العلاقات بين تطبيقات الأعمال وموارد البنية التحتية من خلال عرض رسومي تفاعلي للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.
وحدة التحكم في الأوامر المدمجة

اتخذ إجراءات فورية باستخدام وحدة أوامر مدمجة تتيح لك إصدار الأوامر مباشرة من واجهة الاستخدام لمعالجة المشكلات المحددة بكفاءة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف IBM Z Operations Unite. استفِد من قوة التعلم الآلي لتأسيس سلوكيات أساسية واكتشاف حالات الخلل مبكرًا، قبل تفاقمها إلى مشكلات تؤثر في الخدمة.

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