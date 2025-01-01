يُعَد IBM Z Operations Unite منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تبسيط عمليات الحوسبة الرئيسية من خلال توحيد سير العمل، وتحديد أولوية الأحداث، وتقييم التأثير في الأعمال. فهي تعمل على تجميع الأحداث والبيانات وربطها وتقديم سياق لها لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة، ما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل وتقليل فترات تعطل التطبيقات ضمن حل واحد مُبسَّط.
تعرّف على المشكلات والتنبيهات عبر IBM Z والتي تم تجميعها وتصنيفها وترتيبها حسب الفعالية والوضوح.
فهم التأثير الكامل للحوادث من خلال لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وطرق عرض الطوبولوجيا وتحليل التأثير في الوقت الفعلي.
حل المشكلات بسرعة باستخدام إمكانية الكشف عن الأسباب الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوصيات المدمجة المخصصة لبيئتك.
احصل على صورة شاملة حول سلامة النظام، وحدّد المشكلات فورًا، واتخذ الإجراءات الحاسمة — كل ذلك من خلال منصة مركزية واحدة.
استفِد من قوة التعلم الآلي لتحديد سلوكيات النظام الطبيعية واكتشاف حالات الخلل مبكرًا، قبل تفاقمها إلى مشكلات تؤثر في الخدمة.
احصل على توصيات دقيقة لإصلاح المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبرة IBM Z المدمجة، ما يضمن تسريع حل المشكلات المعقدة.
الوصول إلى عرض موحد يجمع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبيانات من مصادر متعددة، ما يُتيح إجراء تحليل تفصيلي سلس.
قلّل الضوضاء التقنية وزِد الوضوح من خلال ترابط الأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجميع التنبيهات وضغطها بناءً على الوقت، والطوبولوجيا، والتعرف على الأنماط.
استعرض العلاقات بين تطبيقات الأعمال وموارد البنية التحتية من خلال عرض رسومي تفاعلي للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.
اتخذ إجراءات فورية باستخدام وحدة أوامر مدمجة تتيح لك إصدار الأوامر مباشرة من واجهة الاستخدام لمعالجة المشكلات المحددة بكفاءة.