IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS
تمكَّن من تسريع وتبسيط الترقية إلى Enterprise COBOL 6
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تبسيط ترقيات COBOL

يساعد IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS (اختصارًا CUAZ) على تسريع وتبسيط الترقية إلى Enterprise COBOL 6 من خلال التحليل والتقارير عبر واجهة حديثة في مُحرِّر الأكواد Visual Studio Code (اختصارًا VS Code). يساعد CUAZ المؤسسات على تحديث تطبيقات COBOL، وتقليل تعقيد الترقية، والبقاء على توافق مع المحولات البرمجية المدعومة، مع تحسين الأداء على أجهزة IBM Z.
تسريع ترقية COBOL

قلّل الوقت المُستغرق في ترقية COBOL باستخدام أداة جرد مصمّمة خصيصًا لمشاريع الترقية. احصل على الرؤى المخصصة والخطوات التالية لتبسيط المهام والعملية.
تقليل المخاطر وتحقيق التوافق مع أحدث الإصدارات

قم بالترقية إلى أحد محوِّلات IBM البرمجية الحالية لتقليل المخاطر التشغيلية وضمان الالتزام بسياسات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية.
تحسين تطبيقات COBOL وتحديثها

قم بالترقية إلى Enterprise COBOL 6 للاستفادة من ميزات اللغة الجديدة مثل دعم JSON، والتوافق مع Java، ودعم 64-بت، مع تحسين التكلفة والأداء.
تنظيف مشكلات رموز وبيانات COBOL

يكشف Enterprise COBOL 6 عن الأخطاء في التعليمات البرمجية والبيانات أثناء التحويل البرمجي والتنفيذ، مما يساعدك على تصحيحها وضمان دقة النتائج قبل مرحلة الإنتاج.

المزايا

يوفر IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS تجربة ترقية متكاملة، مما يساعد المؤسسات على الاستعداد لانتهاء دعم المحول البرمجي COBOL الحديث، مع تحديث تطبيقاتها.
الرؤى ذات الصلة بالمخزون ملخص مرئي لمخزون COBOL مع الإجراءات

توفِّر عمليتا فحص المخزون (الثابتة والديناميكية) رؤى حول إصدارات المحوِّل البرمجي، وتواريخ آخر تحويل برمجي، وخيارات المحوِّل البرمجي، والبيانات الوصفية. يُبرز CUAZ المهام الرئيسية في الترقية لمساعدتك في التخطيط بكفاءة.
تصدير البيانات تصدير مخزون COBOL باعتباره CSV

يمكنك مشاركة بيانات مخزون COBOL بسهولة مع أعضاء الفريق أو دمجها في تقارير مخصصة عن طريق تصدير نتائج التحليل بصيغة CSV.
جاهزية الترقية تسليط الضوء على المهام الأساسية المبدئية

يُحدد CUAZ تلقائيًا المهام الأساسية قبل الترقية، مثل تحديث وقت تشغيل COBOL أو تحويل التعليمات البرمجية المصدرية، مما يساعد الفرق على تحديد الأولويات قبل إعادة التحويل البرمجي.
التوصيات توصيات خيار المحول البرمجي المخصص

يعمل CUAZ على تحليل البرامج للتوصية بتغييرات في خيارات المحوِّل البرمجي لتوافق مع الإصدار COBOL 6. تعرَّف على أفضل الإعدادات لتحقيق الأداء الأمثل واكتشاف مشكلات البيانات غير الصالحة باستخدام العملية الموصى بها التي تشمل "مرحلتين من التحويل البرمجي والاختبار".
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يعمل IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS على تسريع وتبسيط ترقية نظامك إلى Enterprise COBOL 6.

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