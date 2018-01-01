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استمرارية الأعمال
خلال التحول السحابي، أدرك العديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال أن خطط استمرارية الأعمال لديهم ليست فعَّالة بما يكفي لتعزيز مرونة الأعمال.
سواء أكنت تسعى إلى تعزيز حماية عملياتك وبياناتك الحيوية، أو تريد تحسين استجابة شركتك للتهديدات، وخاصةً الهجمات الإلكترونية. هذا هو الوقت المثالي لإجراء تحليل تأثير الأعمال ضمن برنامج استمرارية الأعمال لمراجعة وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات لديك.
يمكن أن يساعد اتخاذ تدابير تقييم المخاطر اللازمة اليوم على ضمان عدم تأثير أي حادث مستقبلي بشكل مدمر في وظائف أعمالك.
تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من خدمات استشارات استمرارية الأعمال والحلول والتقنيات لحماية البيانات واستعادتها، بما في ذلك النسخ الاحتياطي كخدمة (BUaaS)، والتعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، وخدمة المرونة الإلكترونية، وتنسيق مرونة تكنولوجيا المعلومات (ITRO).
المرونة الإلكترونية هي قدرة المؤسسة على منع حوادث الأمن الإلكتروني وتحملها والتعافي منها.
تعزيز إدارة استمرارية الأعمال ونهج التعافي من الكوارث لديك من خلال الأدوات والتقنيات والمهارات المناسبة للتعامل مع الأزمات في أي وحدة أعمال.
تحديث خطة التعافي من الكوارث الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز المرونة التشغيلية، وهي ضرورة لا غنى عنها في استراتيجية استمرارية الأعمال لكل مؤسسة.
تأمين التطبيقات والبيانات لمساعدة مؤسستك على مواصلة أنشطتها التشغيلية بشكل طبيعي في مواجهة الانقطاعات وفترات التعطل غير المرغوب بها.
استكشِف حلول التعافي من الكوارث والمرونة الإلكترونية والنسخ الاحتياطي والاسترداد:
قم بتسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسة للمساعدة في استرجاع البيانات واستعادة خدمات تكنولوجيا المعلومات بسرعة مع حلول IBM Storage لأحمال التشغيل المحلية والسحابية.
تحسين إدارة وأتمتة البنية التحتية والتطبيقات والعمليات والبيئات السحابية بالكامل.
حل حديث لحماية البيانات يستهدِف الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والحاويات. حماية موحدة للبيانات في البيئات السحابية الهجينة.
توضِّح المستندات الفنية الأخيرة الصادرة عن محللي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن الإجراءات الدفاعية لمواجهة الهجمات الإلكترونية لم تَعُد كافية. تعرَّف على الأسباب.
أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر انتشارًا وابتكارًا وسرعةً من أي وقت مضى. يُعَد فهم أساليب المهاجمين والتخطيط لاستمرارية الأعمال أمران في غاية الأهمية. استعِد واستجِب بسرعة أكبر - احصل على توصيات تساعدك على البقاء متقدمًا على التهديدات.ِ
تم تصنيف شركة IBM كأحد الجهات الفاعلة الرئيسية في تقرير IDC MarketScape: التقييم العالمي لمزودي خدمات استشارات الأمن الإلكتروني لعام 2024.
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