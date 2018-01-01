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 خدمات استشارات استمرارية الأعمال
تمكين النماذج المرنة للتخفيف من المخاطر وتعزيز إدارة الأزمات وضمان الاستمرارية في عمليات أعمالك
منصتان على شكل حرف L بارتفاعات متفاوتة يقف عليهما أشخاص
تحقيق تطور أكثر ذكاءً مع خدمات موثوق بها لاستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية

خلال التحول السحابي، أدرك العديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال أن خطط استمرارية الأعمال لديهم ليست فعَّالة بما يكفي لتعزيز مرونة الأعمال.

سواء أكنت تسعى إلى تعزيز حماية عملياتك وبياناتك الحيوية، أو تريد تحسين استجابة شركتك للتهديدات، وخاصةً الهجمات الإلكترونية. هذا هو الوقت المثالي لإجراء تحليل تأثير الأعمال ضمن برنامج استمرارية الأعمال لمراجعة وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات لديك.

يمكن أن يساعد اتخاذ تدابير تقييم المخاطر اللازمة اليوم على ضمان عدم تأثير أي حادث مستقبلي بشكل مدمر في وظائف أعمالك.

تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من خدمات استشارات استمرارية الأعمال والحلول والتقنيات لحماية البيانات واستعادتها، بما في ذلك النسخ الاحتياطي كخدمة (BUaaS)، والتعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، وخدمة المرونة الإلكترونية، وتنسيق مرونة تكنولوجيا المعلومات (ITRO).
ما المقصود بالمرونة الإلكترونية؟

المرونة الإلكترونية هي قدرة المؤسسة على منع حوادث الأمن الإلكتروني وتحملها والتعافي منها.
الفوائد تنفيذ حلول استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث القابلة للنشر بسرعة للاستجابة بفاعلية لأي انقطاع في عمليات أعمالك.
تعزيز التخطيط للموثوقية

تعزيز إدارة استمرارية الأعمال ونهج التعافي من الكوارث لديك من خلال الأدوات والتقنيات والمهارات المناسبة للتعامل مع الأزمات في أي وحدة أعمال.
الحماية والتعافي بعد الانقطاعات

تحديث خطة التعافي من الكوارث الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز المرونة التشغيلية، وهي ضرورة لا غنى عنها في استراتيجية استمرارية الأعمال لكل مؤسسة.
تأمين التطبيقات والبيانات

تأمين التطبيقات والبيانات لمساعدة مؤسستك على مواصلة أنشطتها التشغيلية بشكل طبيعي في مواجهة الانقطاعات وفترات التعطل غير المرغوب بها.

القدرات

خدمات استشارات الأمن والمرونة تقييم نقاط الضعف، ومستوى المخاطر المتعلقة بالمرونة، واستراتيجية إدارة المخاطر. تعزيز منهجيات إدارة الأزمات وتحسين استراتيجيات التخفيف من المخاطر والاستعداد لمواجهة الهجمات الإلكترونية والانقطاعات. تعزيز أو إنشاء برنامج متكامل للأمن المؤسسي والمرونة. التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) لاسترداد الأنظمة على المنصات الهجينة تبسيط عملية الاسترداد الموثوق بها للتطبيقات والبيانات الحيوية ضمن أهداف نقطة الاسترداد (RPO) ووقت الاسترداد (RTO) التي تتطلبها أعمالك. توفِّر خدمة استمرارية الأعمال انتقالًا سريعًا بين الأنظمة الأساسية (تجاوز الفشل أو العودة إلى النظام الرئيسي) لحماية بيئات الحوسبة لديك عبر مختلف الطبقات، ما يضمن الحفاظ على الإنتاجية. حماية البيانات من خلال النسخ الاحتياطي كخدمة (BUaaS) حماية البيانات والتطبيقات الحيوية للأعمال والأطراف المعنية في بيئة أمنية مُحكمة. ضمان مرونة البيانات والتطبيقات في جميع أنحاء المؤسسة من خلال مجموعة قوية من حلول حماية البيانات القائمة على حماية البيانات في الموقع وخارج الموقع ومنهجيات إدارة المخاطر. الأمن الإلكتروني والتعافي التخفيف من تأثير الاضطراب الإلكتروني من خلال نهج مرونة منسَّق واستشارات من الدرجة الأولى في مجال المرونة واستعادة القدرة على العمل. تمكين الاسترداد السريع والمبسَّط والموثوق به لتطبيقات وبيانات الأعمال التجارية في غضون دقائق أو ثوانٍ. حماية تطبيقات المؤسسات التي تعمل في بيئات هجينة. خدمات مركز البيانات تصميم وبناء مراكز ومرافق بيانات مُحسَّنة وفعَّالة ومجدية من حيث التكلفة لتوفير بنية تحتية رشيقة ومرنة ومستدامة، ضمن جهود استمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية.
إذا تساءلت عن مدى استعدادنا في حال وقوع كارثة، فنحن على أتم الجاهزية. GM Shenoy CTO البورصة الوطنية الهندية المحدودة
™IBM Garage
تعاون مع IBM Garage ابتكر الحلول، وطوِّرها، وقِس نتائجها، وحسِّنها، ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكَّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدِم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في تصميم الأعمال والتقنيات واستمرارية الأعمال. إعداد استراتيجية استمرارية الأعمال تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
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 الاسترداد من خلال النسخ الاحتياطي للتخزين

قم بتسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسة للمساعدة في استرجاع البيانات واستعادة خدمات تكنولوجيا المعلومات بسرعة مع حلول IBM Storage لأحمال التشغيل المحلية والسحابية.

التعافي من الكوارث في السحابة

تحسين إدارة وأتمتة البنية التحتية والتطبيقات والعمليات والبيئات السحابية بالكامل.

IBM Spectrum® Protect Plus

حل حديث لحماية البيانات يستهدِف الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والحاويات. حماية موحدة للبيانات في البيئات السحابية الهجينة.

الموارد التحوّل من الأمن الإلكتروني إلى المرونة الإلكترونية

توضِّح المستندات الفنية الأخيرة الصادرة عن محللي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن الإجراءات الدفاعية لمواجهة الهجمات الإلكترونية لم تَعُد كافية. تعرَّف على الأسباب.

مؤشر X-Force Threat Intelligence

أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر انتشارًا وابتكارًا وسرعةً من أي وقت مضى. يُعَد فهم أساليب المهاجمين والتخطيط لاستمرارية الأعمال أمران في غاية الأهمية. استعِد واستجِب بسرعة أكبر - احصل على توصيات تساعدك على البقاء متقدمًا على التهديدات.ِ

تقرير IDC MarketScape لعام 2024

تم تصنيف شركة IBM كأحد الجهات الفاعلة الرئيسية في تقرير IDC MarketScape: التقييم العالمي لمزودي خدمات استشارات الأمن الإلكتروني لعام 2024.

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