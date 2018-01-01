خلال التحول السحابي، أدرك العديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال أن خطط استمرارية الأعمال لديهم ليست فعَّالة بما يكفي لتعزيز مرونة الأعمال.

سواء أكنت تسعى إلى تعزيز حماية عملياتك وبياناتك الحيوية، أو تريد تحسين استجابة شركتك للتهديدات، وخاصةً الهجمات الإلكترونية. هذا هو الوقت المثالي لإجراء تحليل تأثير الأعمال ضمن برنامج استمرارية الأعمال لمراجعة وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات لديك.

يمكن أن يساعد اتخاذ تدابير تقييم المخاطر اللازمة اليوم على ضمان عدم تأثير أي حادث مستقبلي بشكل مدمر في وظائف أعمالك.

تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من خدمات استشارات استمرارية الأعمال والحلول والتقنيات لحماية البيانات واستعادتها، بما في ذلك النسخ الاحتياطي كخدمة (BUaaS)، والتعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، وخدمة المرونة الإلكترونية، وتنسيق مرونة تكنولوجيا المعلومات (ITRO).