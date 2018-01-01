7Summits، إحدى شركات IBM

بعد إتمام عملية الاندماج بنجاح على مدار عام، أصبحت 7Summits الآن جزءًا كاملًا من IBM Consulting®.

خلال العام الماضي، استحوذت IBM Consulting على 7Summits، ما أضاف قيمة أكبر لعملاء Salesforce الذين يسعون إلى التحول الرقمي. وقد أصبحت الآن رائدة في حلول التحول السحابي المتعدد القائمة على المجتمع، وتصميم تجربة المستخدم، واستشارات الأعمال، ما يُحدِث تحولًا في الشركات وحياة الأفراد بطرق غير مسبوقة.

تستمر قدرات الاستشارات والتصميم، إلى جانب مكتبة التطبيقات الجاهزة، في مساعدة الشركات في مختلف القطاعات على تجاوز التوقعات والتكيف مع العالم الرقمي المتسارع.