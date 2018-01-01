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الاستشارات

7Summits

 7Summits، إحدى شركات IBM
استكشِف كيف تُسهم حلولنا الرقمية، إلى جانب أكبر مجموعة من تطبيقات Salesforce الجاهزة، في تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز قيمة أعمالك
رجل أعمال يقف بالقرب من الشاشة ويقدِّم عرضًا تقديميًا وبرامج جديدة للمبرمجين في الاجتماع
أصبحت 7Summits الآن جزءًا من IBM Consulting

بعد إتمام عملية الاندماج بنجاح على مدار عام، أصبحت 7Summits الآن جزءًا كاملًا من IBM Consulting®.

خلال العام الماضي، استحوذت IBM Consulting على 7Summits، ما أضاف قيمة أكبر لعملاء Salesforce الذين يسعون إلى التحول الرقمي. وقد أصبحت الآن رائدة في حلول التحول السحابي المتعدد القائمة على المجتمع، وتصميم تجربة المستخدم، واستشارات الأعمال، ما يُحدِث تحولًا في الشركات وحياة الأفراد بطرق غير مسبوقة.

تستمر قدرات الاستشارات والتصميم، إلى جانب مكتبة التطبيقات الجاهزة، في مساعدة الشركات في مختلف القطاعات على تجاوز التوقعات والتكيف مع العالم الرقمي المتسارع.
الفوائد أكثر من 30

تطبيقًا وعنصرًا من تطبيقات وعناصر Salesforce Lightning متاحة حصريًا لعملائنا. وتتوفر المُسرِّعات مقابل رسوم تُدفَع لمرة واحدة، ما يمنحك الملكية الكاملة للكود غير المُدار.

 أكثر من 20

عملية أتمتة لسير العمل وتطبيقًا مؤسسيًا للمساهمة في تعزيز كفاءة عمليات أعمالك، مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

 أكثر من 16

قالبًا مجتمعيًا وحزمةً صناعية تساعدك على بدء التنفيذ وتعزيز تجربة المستخدم.
القدرات قدرات شاملة
تحديد وتصميم وتطوير تجارب جديدة باستخدام منصة Salesforce Cloud والمنتجات المرتبطة بها.
الخبرة في الصناعة
يُقدِّم مستشارونا فهمًا متعمقًا للقطاعات الصناعية الرئيسية لابتكار تجارب تحقق تأثيرًا فعليًا.
التركيز على الجمهور
بفضل إمكانيات IBM في البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، نُنشئ روابط مخصصة لمساعدتك على الازدهار.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
تؤدي IBM و Salesforce دورًا محوريًا في تحويل تجارب العملاء والموظفين والشركاء إلى عمليات سير عمل ذكية لتحقيق نتائج أعمال أسرع. Al Jenkins شريك إداري IBM Consulting - ممارسات Salesforce
دراسات حالة
شركة TAG Heuer

لتعزيز المبيعات المباشرة للمستهلكين، خاصةً في مجال التجارة الإلكترونية، طورت كلٌّ من TAG Heuer و IBM تجربة رقمية جديدة في غضون ثلاثة أسابيع.
الموارد مكتبة تطبيقات Salesforce

توفِّر IBM Consulting الآن لعملائها أكبر مجموعة من تطبيقات Salesforce Lightning Web Component الجاهزة، لتسريع الوصول إلى السوق، وتقليل المخاطر، وتمكين IBM من تعزيز قدرات Salesforce في تقديم تجارب تتمحور حول الإنسان.
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