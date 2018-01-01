7Summits، إحدى شركات IBM

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الاستشارات
7Summits
بعد إتمام عملية الاندماج بنجاح على مدار عام، أصبحت 7Summits الآن جزءًا كاملًا من IBM Consulting®.
خلال العام الماضي، استحوذت IBM Consulting على 7Summits، ما أضاف قيمة أكبر لعملاء Salesforce الذين يسعون إلى التحول الرقمي. وقد أصبحت الآن رائدة في حلول التحول السحابي المتعدد القائمة على المجتمع، وتصميم تجربة المستخدم، واستشارات الأعمال، ما يُحدِث تحولًا في الشركات وحياة الأفراد بطرق غير مسبوقة.
تستمر قدرات الاستشارات والتصميم، إلى جانب مكتبة التطبيقات الجاهزة، في مساعدة الشركات في مختلف القطاعات على تجاوز التوقعات والتكيف مع العالم الرقمي المتسارع.
تطبيقًا وعنصرًا من تطبيقات وعناصر Salesforce Lightning متاحة حصريًا لعملائنا. وتتوفر المُسرِّعات مقابل رسوم تُدفَع لمرة واحدة، ما يمنحك الملكية الكاملة للكود غير المُدار.
عملية أتمتة لسير العمل وتطبيقًا مؤسسيًا للمساهمة في تعزيز كفاءة عمليات أعمالك، مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
قالبًا مجتمعيًا وحزمةً صناعية تساعدك على بدء التنفيذ وتعزيز تجربة المستخدم.
لتعزيز المبيعات المباشرة للمستهلكين، خاصةً في مجال التجارة الإلكترونية، طورت كلٌّ من TAG Heuer و IBM تجربة رقمية جديدة في غضون ثلاثة أسابيع.
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