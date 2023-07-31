هذا هو الجزء الثالث من السلسلة المكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي.
لقد غطينا بالفعل كيف أن تحديث الكمبيوتر المركزي ليس فقط للصناعات المالية، فلماذا لا نعالج هذا الأمر المهم؟ أكبر تحديات التحديث في العالم تتركز في صناعة البنوك.
قبل الإنترنت والحوسبة السحابية، وقبل الهواتف الذكية وتطبيقات الهواتف المحمولة، كانت البنوك تنقل المدفوعات عبر بوابات تسوية إلكترونية ضخمة وتشغل الحواسيب المركزية كأنظمة رسمية.
تعتبر شركات الخدمات المالية مؤسسات لأنها تدير وتمارس حركة الجوانب الأساسية لنظامنا الاقتصادي العالمي. والقلب النابض للمؤسسات المالية هو الكمبيوتر المركزي من IBM.
البنوك لديها أكبر ما تكسبه إذا نجحت (وأكبر ما تخسره إذا فشلت) في رفع تطبيقات الكمبيوتر المركزي والبيائنات إلى معايير حديثة من المرونة والسرعة والابتكار لتلبية طلب العملاء.
لقد مررنا بحالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي في الذاكرة الحديثة، بدءًا من أزمة "أكبر من أن نفشل" في عام 2008، وصولاً إلى أسعار الفائدة المرتفعة الحالية التي أعقبت الجائحة، والتي تسببت في تعرض بعض البنوك الكبيرة المودعة للإفلاس.
بينما غالبًا ما تكون إخفاقات البنوك نتيجة لقرارات وسياسات إدارة سيئة، هناك سبب وجيه لإلقاء بعض اللوم على تأخر مبادرات التحديث والاستراتيجيات. ألا يمكن للمسؤولين التنفيذيين إجراء تحليلات أفضل لاكتشاف المخاطر داخل البيانات؟ لماذا فشلوا في إطلاق تطبيق الأجهزة المحمولة؟ هل قام شخص ما باختراقها ومنع العملاء من الوصول إلى حساباتهم؟
الجميع يعلم أن هناك تكلفة فرصة لتأجيل تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، لكن هناك اعتقاد بأن تغيير الأنظمة التي تدعم العمليات حاليًا أمر محفوف بالمخاطر.
قد تفتقر البنوك المجتمعية والإقليمية إلى الموارد التقنية، في حين أن المؤسسات الأكبر حجمًا لديها قدر هائل من الديون التقنية، أو مشاكل كبيرة في حركة البيانات، أو تعاني من صعوبة في دراسة الجدوى.
من المحتمل أن تكون جميع البنوك الكبيرة والصغيرة قد فشلت في واحدة أو أكثر من مبادرات التحديث أو الترحيل. ومع إلغاء الجهود، شعر قادة تكنولوجيا المعلومات داخل هذه المجموعات أنهم يقدمون أكثر ما يستطيعون تحمله.
يجب ألا يتطلب تحويل جهود التحديث إعادة كتابة شاملة لرمز الكمبيوتر المركزي، ولا تمرين مكلف ومجهد للرفع والتنقل. وبدلاً من ذلك، يجب على الفرق تحديث ما هو منطقي بالنسبة لأولويات العمل الأكثر أهمية.
إليك بعض حالات الاستخدام الرائعة للبنوك التي تجاوزت مجرد إعادة تشغيل مبادرات التحديث لتحسين بشكل كبير قيمة أجهزة الكمبيوتر المركزي في سياق بنى البرمجيات الموزعة بشكل كبير وتوقعات تجربة العملاء اليوم.
تخشى العديد من البنوك معالجة الديون التقنية ضمن رمز أجهزة الكمبيوتر المركزي الحالية لديها، والتي قد تكون كتبت بلغة COBOL أو بلغات أخرى قبل ظهور الأنظمة الموزعة. في كثير من الأحيان، لم يعد المهندسون الذين صمموا النظام الأصلي موجودين، وليست الانقطاعات التجارية خيارًا جيدًا، لذا يؤخر صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات التحول من خلال التلاعب بالطبقة الوسطى.
تعد شركة Atruvia AG واحدة من أبرز الموردين في مجال توفير الخدمات المصرفية التقنية في العالم. يعتمد أكثر من 800 بنك على خدماتهم المبتكرة لما يقرب من 100 مليار معاملة سنويًا، مدعومة بثمانية أنظمة IBM z15 تعمل في أربعة مراكز بيانات.
فبدلاً من النسخ والاستبدال، قرروا إعادة الهيكلة في مكانها، وكتابة خدمات RESTful في Java إلى جانب COBOL الموجودة التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر المركزي. من خلال استبدال 85% من معاملاتهم المصرفية الأساسية تدريجيًا بلغة Java الحديثة، تمكنوا من بناء وظائف جديدة لعملاء البنوك، مع تحسين أداء أحمال التشغيل على الكمبيوتر المركزي بمقدار 3 أضعاف.
معظم البنوك لديها خطة حماية بيانات تتضمن نوعًا من التكرار للتعافي من الكوارث (DR)، مثل نسخة أولية من الكمبيوتر المركزي الإنتاجي في مركز البيانات وربما نسخة احتياطية ثانوية خارجية أو حل شريط افتراضي يحصل على دفعة جديدة كل بضعة أشهر.
مع زيادة حجم البيانات بشكل لا مفر منه، ومع زيادة المعاملات ونقاط نهاية التطبيقات، يصبح نسخها عبر تقنيات النسخ الاحتياطي القديمة مكلفًًا ويستغرق وقتًا متزايدًًا، كما أن إعادة تشكيلها بطيئة أيضًا، ما قد يترك فجوة في فترة التعطل. هناك حاجة حساسة للنسخ الاحتياطي والاسترداد في الوقت المناسب لضمان بيئة الحوسبة الحديثة في البنك، بما في ذلك برامج الفدية.
سعى بنك ANZ، أحد أكبر خمسة بنوك في أستراليا، إلى زيادة قدرته على النسخ الاحتياطي الوقت المناسب وتنفيذ أداء أسرع في التعافي من الكوارث لضمان توفر عالي لأكثر من 8.5 مليون عميل.
قام ببناء قدرة مرونة بين المواقع، حيث شغل خوادم IBM zSystems المعكوسة باستخدام وظيفة HyperSwap لتمكين تبديل التخزين متعدد الأهداف دون الحاجة إلى انقطاعات، حيث يمكن لأي من الخوادم المتشابهة أن تتولى أحمال تشغيل الإنتاجية إذا كان الخادم يخضع لعملية نسخ احتياطي أو استرداد.
تحصل قادة تكنولوجيا المعلومات في ANZ على راحة البال بفضل توفر نظام أفضل؛ ولكن الأهم من ذلك، أنهم الآن لديهم وضعية حديثة للتعافي من الكوارث يمكن اعتمادها لتوفير استمرارية الأعمال لعملائهم.
تعتمد البنوك على التحليلات المتقدمة في كل جانب تقريبًا من جوانب القرارات التجارية الرئيسية التي تؤثر على رضا العملاء والأداء المالي والاستثمار في البنية التحتية وإدارة المخاطر.
قد تستهلك الاستعلامات التحليلية المعقدة فوق مجموعات البيانات على الكمبيوتر المركزي ميزانيات الحوسبة وتستغرق ساعات أو أيام للتشغيل. وقد يؤدي نقل البيانات إلى مكان آخر، مثل السحابة مستودع البيانات، إلى تأخيرات أكبر في النقل، ما ينتج عنه وجود بيانات قديمة وقرارات ذات جودة ضعيفة.
قام بنك Garanti BBVA، ثاني أكبر بنك في تركيا، بتنفيذ تحليلات IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS، التي تسرع من أحمال التشغيل مع تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر المركزي.
يسمح فصل أحمال تشغيل التحليلات عن مخاوف وتكاليف بيئة إنتاج الكمبيوتر المركزي لـ Garanti بتشغيل أكثر من 300 مهمة تحليلات مجمعة كل ليلة، وتقرير الامتثال الذي كان يستغرق يومين للعمل أصبح الآن يستغرق دقيقة واحدة فقط.
تتنافس البنوك على قدرتها على تقديم التطبيقات والخدمات المبتكرة والجديدة للعملاء، لذا فإن فرق اختبار التطوير بالأسلوب الرشيق تساهم باستمرار بميزات البرمجيات. نميل بشكل طبيعي إلى تعميم هذه الأمور كتحسينات أمامية لتطبيقات الهواتف الذكية وتكاملات تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات مع خدمات السحابة.
لكن انتظر، ستصل كل هذه الميزات الجديدة ستصل في النهاية إلى الكمبيوتر المركزي تقريبًا. لماذا لا يتم تقديم فريق الكمبيوتر المركزي كمشاركين من الدرجة الأولى في حركة عمليات التطوير حتى يتمكنوا من المشاركة؟
قرر بنك Danske Bank ضم ما يقرب من 1000 مطور لأجهزة الكمبيوتر المركزي الداخلية إلى حركة تحول عمليات التطوير على مستوى الشركة، باستخدام IBM Application Delivery Foundation for z/OS كمنصة لتطوير ميزة وتصحيح الأخطاء والاختبار وإدارة الإصدارات.
حتى يمكن إدراج رمز COBOL وPL/1 الحالي في مسار إدارة CI/CD، ثم فتحه وتحريره بشكل حدسي داخل بيئات التطوير المتكاملة للمطورين. لا مزيد من العبث بالشاشات الخضراء هنا. يمكن للبنك الآن تقديم عروض جديدة إلى السوق في نصف الوقت الذي كان يستغرقه.
اقرأ دراسة حالة بنك Danske Bank https://www.ibm.com/qa-ar/case-studies/danske_bank_as
حتى شركات التكنولوجيا المالية الجديدة التي نشأت في السحابة سيكون من الحكمة أن تفكر في كيفية تفاعل ابتكاراتها مع بيئة حوسبة هجينة متغيرة باستمرار من الأطراف المقابلة.
ستصل أي معاملة تتم عبر تطبيق هاتف محمول في نهاية المطاف إلى شبكات الدفع العالمية، والكيانات التنظيمية، والبنوك الأخرى؛ ولكل منها مواردها الخاصة للكمبيوتر المركزي والتخزين لدعم تلبية كل طلب.
لن يكون هناك مسار واحد هناك للمضي قدمًا لأنه لا يتشابه بنكين، وهناك العديد من عمليات التحول الممكنة التي يمكن إجراؤها في رحلة تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.
يحتاج قادة تكنولوجيا المعلومات إلى البدء من مكان ما واختيار حالات الاستخدام التي تناسب احتياجات أعمالهم وبنية التطبيق الفريد الذي سيعمل ضمنها الكمبيوتر المركزي.
