تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية

هذا هو الجزء الأول من سلسلة مكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي. عندما تفكر في أكبر تحديات التحديث في العالم، فكِّر فورًا في قطاع الخدمات المصرفية، ولسبب وجيه. كانت البنوك ضمن أوائل من أطلقوا تطبيقات الهواتف المحمولة المتقدمة قبل حوالي 15 عامًا، وكانوا قد بدأوا بالفعل في تقديم الخدمات عبر الإنترنت في منتصف التسعينيات. وقبل ذلك بكثير، كانت البنوك تتفاعل من خلال بوابات الدفع الإلكترونية الضخمة وخدمات تشغيل الكمبيوتر المركزي، والتي لا يزال الكثير منها أساسيًا في أعمالها حتى يومنا هذا على الرغم من أن المنصات نفسها قد تطورت بشكل كبير منذ ذلك الحين. حتى لو كانت أنظمة المعاملات التي تتصل بالبنك تشكل جزءًا كبيرًا من أجهزة الكمبيوتر المركزي الأفقية، فهي جزء من موجة تحول أكبر لا تقتصر على البنوك فحسب. لا يزال الكمبيوتر المركزي جزءًا لا يتجزأ من العمود الفقري الرقمي لصناعات أخري كثيرة، ولا تزال هناك الكثير من قصص التحول الرقمي التي لا تستند فقط إلى الدوافع المالية. دعونا نستكشف بعض أبرز تحديثات الكمبيوتر المركزي في الصناعات الأخرى، بما في ذلك قطاعات التأمين والسيارات والبيع بالتجزئة.
إذا كان هناك نمط مشترك لتحديث الكمبيوتر المركزي في جميع الصناعات، فهو أن الشركات تحاول تحسين تجربتها الرقمية للعملاء من دون التعرض لخطر تعطيل الأنظمة الأساسية الحساسة. يمكن أن يكون العميل مستخدمًا نهائيًا على تطبيق أو موقع إلكتروني أو موظفًا/شريكًا في المكتب أو في المجال. يقيِّم العملاء الشركة بناءً على مدى جودة منطق عمل الشركة وبياناتها في تقديم الخدمة لتجربتهم. العملاء لا يهتمون إذا كانت النتيجة هي كمبيوتر مركزي يتحدث مع مزود البرمجيات كخدمة (SaaS) يقدم تطبيق الأجهزة المحمولة—فهم لا يريدون سوى أن يلبي النظام بأكمله احتياجات أعمالهم بكفاءة ودقة. حتى في سيناريو التعلم الآلي، حيث قد تشكل بيانات الكمبيوتر المركزي نموذج الذكاء الاصطناعي بدلاً من أحد الأشخاص، لا يزال هناك عميل يرغب في أن يدعم نموذج الذكاء الاصطناعي الناتج إحدى عمليات الأعمال.
لا يوجد سبب يمنع حصر عمليات التطوير فقط على التطبيقات الموزعة والسحابة. تقدم القصة التحويلية لشركة State Farm، التي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين المتبادل في العالم، مثالاً رائدًا رائعًا على المرونة. فرغم نضوج الصناعة، لا يزال هناك الكثير من حالات عدم اليقين في المستقبل بالنسبة إلى شركات التأمين. تظهر شركات ناشئة جديدة كل يوم، ما يدفع طلبات العملاء لمزايا مثل عروض الأسعار عبر الإنترنت والتطبيق المحمول لمعالجة المطالبات. كان فريق تطوير State Farm في خضم تحولها الخاص في عمليات التطوير، حيث أنشأ مزيجًا من أدوات الأتمتة والاختبار المحلية الخاصة به مع كل من Jenkins CI/CD وGit لتقديم تطبيقات جديدة ونشرها. تستفيد هذه التطبيقات من خوادم الكمبيوتر المركزي من IBM Z— بعضها يعمل بشكل مستمر منذ ما يصل إلى 50 عامًا. بمجرد أن بدأت التغييرات في التطبيقات التي تتعامل مع العملاء والخدمات التي تدعم واجهة برمجة التطبيقات في الظهور بسرعة أكبر، أشارت إلى وجود عقبة. فلم يكن بالإمكان تعديل الخدمات الخلفية بالسرعة الكافية لمواكبة ذلك؛ وعلاوة على ذلك، كان هناك نقص في مطوري أجهزة الكمبيوتر المركزي ذوي الخبرة لإجراء التغييرات اللازمة. باستخدام بيئة التطوير والتصحيح في IBM Developer for z/OS، التي تتكامل مع Git مباشرة للتحكم في الإصدارات والتحقق من الوصول، تمكن حتى المضافون الجدد لفريق التطوير من الاستفادة من تطبيقات الكمبيوتر المركزي على IBM Z وتحديثها من خلال سير عمل بديهي ومألوف. "توفر IBM Z systems أساسًا قويًا وآمنًا وموثوقًا للنمو. وقد أردنا دعم مطوري Z لتحقيق كفاءة وسرعة أكبر، وكذلك مساعدة المجندين الجدد على الشعور بالراحة على المنصة، حتى نتمكن جميعًا من العمل معًا عبر المنصات لتقديم الابتكار السريع،" جاء ذلك على لسان Krupal Swami، مدير التقنية والهندسة المعمارية لدى State Farm.
تعتمد إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات على الأنظمة الأساسية لملء التطبيقات والخدمات الجديدة داخل السيارة بالبيانات الحالية. بدأ نظام إدارة مصدر الرمز الداخلي الحالي لديهم يؤثر في استقرار تطبيقات الكمبيوتر المركزي، وكان المطورون الجدد يواجهون صعوبة في الحصول على رؤية للتبعيات التي قد يؤثر فيها كل تغيير. حولت الشركة فرق الكمبيوتر المركزي إلى تطوير IBM Developer for z/OS باستخدام IBM DBB (الذي يحسن وضوح الإصدارات القائمة على علاقات الاعتماد)، ثم استخدمت IBM UrbanCode Deploy لتقديم تحديثات الأسلوب الرشيق للأنظمة المستهدفة الموزعة بشكل كبير.
ستُراكم شركة البيع بالتجزئة الكبرى بشكل طبيعي العديد من تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي في طريقها لإنشاء وظائف جديدة جاهزة للعملاء. وبعد بضع سنوات، سيصبح ترشيد هذا الوضع الممتد للتطبيقات وظيفة بدوام كامل لكثير من الأشخاص المهرة، حيث يصعب اكتشاف الاعتمادات المتبادلة بين التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر المركزي. ومما يزيد من تعقيد الأمور أن موظفي التطوير الجُدُد لا يحصلون على شفافية كبيرة في القرارات المعمارية والبرمجية التي اتخذتها الأجيال السابقة من المطورين وقادة تكنولوجيا المعلومات، ما يؤدي إلى مزيد من العمل غير المُنتج. بفضل استخدام IBM ADDI (Application Discovery and Delivery Intelligence)، يمكن لكل المطورين الكبار والمبتدئين تحليل جميع التطبيقات المركزية إلى جانب التطبيقات والخدمات الأحدث. يساعد الاكتشاف السريع ووثائق الاعتمادات المتبادلة الآن فرق ITOps المجمعة وفرق تسليم البرمجيات المشتركة لديهم على فهم تأثير أي تغييرات يتم إدخالها.
من المثير للاهتمام أنه رغم أن هذه القصص التحولية حدثت خارج القطاعات المالية، فإن معظمها يعتمد على عملية واحدة أو أكثر من عمليات المعاملات الحساسة التي من المحتمل أن تحدث على الكمبيوتر المركزي، ما يعيد قصة التحديث إلى البنوك بطريقة أو بأخرى. تظهر حالات استخدام سحابة هجينة جديدة، تقدم أداءً أعلى وحماية بيانات أفضل من خلال تحديد موقع انتقائي لبعض أحمال التشغيل المتعلقة بالاستدلال ومعالجة البيانات وأمان أحمال التشغيل على الكمبيوتر المركزي، ما يسمح للفرق بالحصول على مرونة السحابة مع قوة دائمة للكمبيوتر المركزي. في جميع هذه الحالات، سيتطلب الانطلاق نحو الحدود التالية في الإنتاجية تحديث تجربة المطور البشري في العمل مع الكمبيوتر المركزي، حتى يتمكن كل من مطوري الأعمال ذوي الخبرة والمواهب الجديدة من الانضمام إلى جهود التحديث. لمعرفة المزيد، راجع المنشورات الأخرى في هذه السلسلة:
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لشركة Intellyx LLC. شركة Intellyx مسؤولة من الناحية التحريرية عن هذه الوثيقة. لم تُستَخدم أي روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أي جزء من هذا المحتوى. ففي وقت الكتابة، كانت IBM من ضمن عملاء Intellyx.
