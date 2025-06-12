ما هو LangSmith؟

LangChain وLangSmith هما أداتان لدعم تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، ولكن الغرض من كل أداة يختلف.

LangChain هو إطار عمل Python مفتوح المصدر يبسط عملية تطوير تطبيقات النماذج اللغوية الكبرى ونشرها. وهو يربط عناصر متعددة من النماذج اللغوية الكبرى في سير عمل منظمة باستخدام وحدات تطوير معيارية مثل السلاسل والوكلاء والذاكرة. تتيح هذه العناصر إمكانية دمج النماذج اللغوية الكبرى مع الأدوات الخارجية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومصادر البيانات لتطوير تطبيقات متطورة. فبدلاً من الاعتماد على نموذج واحد، فإنه يدعم إمكانية ربط النماذج معًا من أجل مهام مثل فهم النص وتوليد الاستجابة والاستدلال، ما يسمح لكل خطوة بالبناء على الخطوة السابقة. يدعم LangChain هندسة الموجِّهات من خلال قوالب قابلة لإعادة الاستخدام ويتكامل مع LangGraph لتصميم سير العمل بشكل مرئي. وهذه الإمكانات تجعله فائقًا بشكل خاص لتطوير وكلاء محادثة وأنظمة ذكاء اصطناعي تتطلب معالجة السياق والتسلسل المنطقي.

علاوة على ذلك، يُعد LangSmith الركيزة التشغيلية لإمكانات تطوير LangChain. بينما يساعدك LangChain على إنشاء سير العمل، يساعد LangSmith على ضمان تشغيلها بسلاسة من خلال توفير أدوات لتصحيح أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة ومراقبتها وإدارتها. يوفر LangSmith رؤية عميقة حول سلوك النموذج، ما يسهل تحديد مشكلات الأداء وتتبع الأخطاء وتحسين عمليات الاستجابة في الوقت الفعلي. كما يدعم التنسيق عبر نماذج ومسارات متعددة، ما يسمح بالنشر والتنسيق السلس. يوفر LangSmith تكاملاً سلسًا مع أدوات خارجية مثل TensorFlow وKubernetes. ويمكن أيضًا دمجه مع كبار مزودي السحابة مثل AWS وGCP وAzure، مع توفير دعم قوي للإعدادات الهجينة والنشر المحلي. يدعم LangSmith تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفعلية، بما في ذلك روبوتات المحادثة والأنظمة التفاعلية الأخرى مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي، والمساعدين الافتراضيين، وواجهات المحادثة. تساعد هذه الإمكانات المطورين على تبسيط سير عملهم.

يعمل كل من LangChain وLangSmith معًا على تبسيط عملية التطوير بأكملها من النماذج الأولية وحتى الوصول إلى بيئات الإنتاج.