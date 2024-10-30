تخيل أن شركة توظف موظفًا جديدًا. سيرته الذاتية ممتازة ويكمل جميع مهامه بسرعة وكفاءة. عمله يُنجَز من الناحية التقنية - ولكن هل يُنجَز بشكل جيد؟ هل هو ذو جودة عالية ودقيق وموثوق؟

كما هو الحال مع أي موظف جديد، يخصص المديرون وقتًا لمراجعة عملهم للتأكد من أنه يلبي معايير الشركة ويؤدي بشكل مناسب. وبما أن الذكاء الاصطناعي (AI) يلعب دورًا أكبر في نتائج الأعمال واتخاذ القرارات، يتعين على الشركات أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للنماذج اللغوية الكبيرة.

النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) هي نماذج أساسية يتم تدريبها على كميات هائلة من البيانات وتُستخدم للمهام المتعلقة بفهم وتوليد النصوص. على سبيل المثال، يُعد هذا النوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي مفيدًا بشكل خاص في أعمال مثل إنشاء المحتوى والتلخيص وتحليل المشاعر.

لقد أحدثت النماذج اللغوية الكبيرة ثورة في مجال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وأدخلت الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أذهان الجمهور بطرق جديدة. ويُعدّ Chat GPT-3 و GPT-4 من OpenAI، إلى جانب Llama من Meta، أشهر الأمثلة، ولكن يتم استخدام مجموعة واسعة من النماذج اللغوية الكبيرة في مجالات مختلفة. تعتمد النماذج اللغوية الكبيرة على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضين وأدوات ترجمة اللغة وأنظمة توليد التعليمات البرمجية.

مع اعتماد تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة على نطاق أوسع، وخاصة للاستخدام في القطاعات ذات المخاطر العالية مثل الرعاية الصحية والتمويل، فإن اختبار مخرجاتها أصبح مهمًا بشكل متزايد. وهنا يأتي دور تقييم النماذج اللغوية الكبيرة.