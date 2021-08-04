ما المقصود باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب؟

بفضل التطورات الحديثة في علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات، سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة. تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغيره من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في المجال الطبي في المرافق الصحية وفي الأبحاث الجارية.

في الوقت الحالي، الأدوار الأكثر شهرة التي يؤديها الذكاء الاصطناعي في البيئات الطبية هي دعم القرارات الطبية وتحليل الأشعة. تساعد أدوات دعم القرارات الطبية الأطباء على اتخاذ قرارات بشأن العلاجات والأدوية والصحة النفسية وغيرها من احتياجات المرضى من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول السريع إلى المعلومات أو الأبحاث ذات الصلة بمريضهم. في مجال الأشعة الطبية، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشعة المقطعية والأشعة السينية وأشعة الرنين المغناطيسي وغيرها من الأشعة بحثًا عن الآفات أو استنتاجات أخرى قد يغفلها اختصاصي الأشعة البشري.

أدت التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 في العديد من الأنظمة الصحية أيضًا إلى بدء العديد من مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم إجراء اختبار ميداني للتقنيات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الخوارزميات المصممة للمساعدة على مراقبة حالة المرضى والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص مرضى كوفيد-19.

لا تزال الأبحاث ونتائج هذه الاختبارات قيد التجميع، ولا تزال المعايير العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب قيد التحديد. ومع ذلك، تتزايد فرص استفادة الأطباء والباحثين والمرضى الذين يخدمهم الذكاء الاصطناعي بشكل مطرد. في هذه المرحلة، ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءاً أساسياً من أنظمة الصحة الرقمية التي تشكل وتدعم الطب الحديث.