ما المقصود باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب؟

استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب يعني استخدام نماذج التعلم الآلي للمساعدة على معالجة البيانات الطبية ومنح العاملين في المجال الطبي معارف مهمة، وتحسين النتائج الصحية وتجارب المرضى.
بفضل التطورات الحديثة في علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات، سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة. تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغيره من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في المجال الطبي في المرافق الصحية وفي الأبحاث الجارية.
في الوقت الحالي، الأدوار الأكثر شهرة التي يؤديها الذكاء الاصطناعي في البيئات الطبية هي دعم القرارات الطبية وتحليل الأشعة. تساعد أدوات دعم القرارات الطبية الأطباء على اتخاذ قرارات بشأن العلاجات والأدوية والصحة النفسية وغيرها من احتياجات المرضى من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول السريع إلى المعلومات أو الأبحاث ذات الصلة بمريضهم. في مجال الأشعة الطبية، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشعة المقطعية والأشعة السينية وأشعة الرنين المغناطيسي وغيرها من الأشعة بحثًا عن الآفات أو استنتاجات أخرى قد يغفلها اختصاصي الأشعة البشري.
أدت التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 في العديد من الأنظمة الصحية أيضًا إلى بدء العديد من مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم إجراء اختبار ميداني للتقنيات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الخوارزميات المصممة للمساعدة على مراقبة حالة المرضى والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص مرضى كوفيد-19.
لا تزال الأبحاث ونتائج هذه الاختبارات قيد التجميع، ولا تزال المعايير العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب قيد التحديد. ومع ذلك، تتزايد فرص استفادة الأطباء والباحثين والمرضى الذين يخدمهم الذكاء الاصطناعي بشكل مطرد. في هذه المرحلة، ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءاً أساسياً من أنظمة الصحة الرقمية التي تشكل وتدعم الطب الحديث.
استخدم إطار عمل تحديد النماذج هذا لاختيار النموذج الأنسب مع تحقيق التوازن بين متطلبات الأداء في مؤسستك، واحتياجات التكلفة، والنشر، والمخاطر.
توجد العديد من الطرق التي يمكن أن يؤثر من خلالها الذكاء الاصطناعي في ممارسة الطب بشكل إيجابي، سواء أكان ذلك من خلال تسريع وتيرة البحث أم مساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات أفضل.
فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي:
استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض وتشخيصها
على عكس البشر، لا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى النوم أبدًا. يمكن استخدام نماذج التعلم الآلي لمراقبة المؤشرات الحياتية للمرضى الذين يتلقون الرعاية الحرجة وتنبيه الأطباء في حال زيادة بعض عوامل الخطر. وفي حين أن الأجهزة الطبية مثل أجهزة قياس نبضات القلب يمكنها تتبع المؤشرات الحياتية، يمكن أن يجمع الذكاء الاصطناعي البيانات من تلك الأجهزة ويبحث عن الحالات الأكثر تعقيدًا، مثل الإنتان. طور أحد عملاء IBM نموذج ذكاء اصطناعي تنبئي للأطفال الخدج تصل دقته في الكشف عن حالات الإنتان الحاد إلى نسبة 75%.
العلاج الشخصي للأمراض
يمكن أن يصبح دعم الطب الدقيق أسهل بمساعدة الذكاء الاصطناعي الافتراضي. نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها معرفة التفضيلات والاحتفاظ بها، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تقديم توصيات مخصصة في الوقت الفعلي للمرضى على مدار الساعة. وبدلاً من الاضطرار إلى تكرار المعلومات مع الشخص من جديد في كل مرة، يمكن لنظام الرعاية الصحية أن يمنح المرضى إمكانية وصول على مدار الساعة إلى مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه الإجابة عن الأسئلة بناءً على السجل الصحي للمريض وتفضيلاته واحتياجاته الشخصية.
استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة الطبية
يؤدي الذكاء الاصطناعي بالفعل دورًا بارزًا في الأشعة الطبية. أفادت الأبحاث بأن الذكاء الاصطناعي المدعوم بالشبكات العصبية الاصطناعية يمكن أن يكون بنفس فعالية اختصاصيي الأشعة البشريين في الكشف عن أعراض سرطان الثدي وغيره من الحالات. وإلى جانب مساعدة الأطباء على اكتشاف الأعراض المبكرة للأمراض، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا على جعل الكم الهائل من الأشعة الطبية التي يتعين على الأطباء تتبعها أكثر سهولة من خلال تحديد المعلومات المهمة في سجل المريض الصحي وإجراء الأشعة المناسبة له.
كفاءة التجارب السريرية
يمضي الكثير من الوقت في أثناء التجارب السريرية لتعيين الرموز الطبية في النتائج الصحية للمرضى وتحديث مجموعات البيانات المناسبة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تسريع هذه العملية من خلال توفير بحث أسرع وأكثر ذكاءً عن الرموز الطبية. توصل اثنان من عملاء IBM Watson Health مؤخرًا إلى أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنهم تقليل عدد عمليات البحث عن الرموز الطبية بنسبة تصل إلى أكثر من 70٪.
تسريع عملية تطوير الأدوية
غالبًا ما يكون اكتشاف الأدوية أحد أطول أجزاء عملية تطوير الأدوية وأكثرها تكلفة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على خفض تكاليف تطوير أدوية جديدة بطريقتين أساسيتين: إنشاء تصميمات أفضل للأدوية وإيجاد تركيبات أدوية جديدة واعدة. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن التغلب على العديد من تحديات البيانات الكبيرة التي تواجه مجال العلوم الحياتية.
يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي الطبي في سير عمل الأطباء إلى منح الأطباء سياقًا قيمًا في أثناء اتخاذ القرارات الصحية. يمكن أن تساعد خوارزمية التعلم الآلي المدربة على تقليل الوقت المستغرق في البحث من خلال منح الأطباء نتائج بحث قيّمة مع معارف قائمة على البيانات بشأن العلاجات والإجراءات بينما لا يزال المريض في الغرفة معهم.
ثمة بعض الأدلة على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على تحسين سلامة المرضى. وجدت مراجعة منهجية حديثة (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) لـ 53 دراسة تمت مراجعتها من قِبل الأقران لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في سلامة المرضى أن أدوات دعم اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد على تحسين اكتشاف الأخطاء وإدارة الأدوية.
توجد الكثير من الطرق المحتملة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها خفض التكاليف عبر مجال الرعاية الصحية. تشمل بعض الفرص الواعدة الحد من الأخطاء الطبية، وتقديم المساعدة الصحية الافتراضية المخصصة، ومنع الاحتيال، ودعم سير العمل الإداري والطبي الأكثر كفاءة.
يفكر العديد من المرضى في أسئلة خارج ساعات العمل المعتادة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تقديم الدعم على مدار الساعة من خلال روبوتات المحادثة التي يمكنها الإجابة عن الأسئلة الأساسية ومنح المرضى الموارد عندما لا يكون مكتب طبيبهم مفتوحًا. ويمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز الأسئلة وتحديد المعلومات التي تحتاج المزيد من المراجعة، ما قد يساعد على تنبيه الأطباء إلى التغييرات الصحية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للتعلم العميق في أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكنها استخدام السياق للتمييز بين أنواع مختلفة من المعلومات. على سبيل المثال، إذا تضمنت ملاحظة طبية قائمة بالأدوية الحالية التي يتناولها المريض بالإضافة إلى دواء جديد يوصي به طبيبه، فيمكن لخوارزمية الذكاء الاصطناعي المدربة جيدًا استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتحديد الأدوية الموجودة في السجل الطبي للمريض.
تنسيق تجارب المرضى التي تتجاوز توقعاتهم. استفد من روبوتات المحادثة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المقدمة من watsonx Assistant لزيادة تركيز الأطباء المهرة مع تمكين المرضى من مساعدة أنفسهم بسرعة من خلال الاستفسارات البسيطة.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من الإجابة عن أسئلة المرضى إلى المساعدة في العمليات الجراحية، وتطوير أدوية جديدة.
تعرف على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي على معالجة التفاوتات في النتائج الصحية المعترف بها والموجودة منذ عقود.