ما المقصود بتحسين مركز الاتصالات؟

تحسين مركز الاتصالات هو عملية تحسين العمليات من خلال تحسين التكنولوجيا ومهام سير العمل وإدارة القوى العاملة. تشمل أهداف تحسين مركز الاتصالات تعزيز الكفاءة، وتقليل تكاليف التشغيل، وتقديم دعم عملاء أسرع وعالي الجودة.
يركِّز هذا النهج على تحسين كيفية التعامل مع تفاعلات العملاء حتى تتمكن فِرق الخدمة من العمل بسلاسة أكبر. عادةً ما تعالج المؤسسات هذا التحسين من خلال تقييم كلٍّ من التكنولوجيا والعمليات البشرية لتحديد الأنماط التي تؤدي إلى تأخيرات أو تناقضات. ويساعد فهم هذه الأنماط على التركيز بشكل أسهل على المجالات ذات التأثير الأكبر.
هناك ثلاثة محاور رئيسية لتحسين أداء مراكز الاتصالات:
تدعم هذه الركائز جهودًا أوسع لتحسين تجربة العميل بأكملها. تدرس الفِرق كيفية تدفق الاستفسارات عبر النظام وتعدِّل العمليات لتقليل التأخير في كل خطوة. عندما يرتفع أو ينخفض طلب العملاء، يقوم مديرو مراكز الاتصال بتعديل الجداول الزمنية وتخصيص الموارد وفقًا لذلك. عندما تصبح مهام سير العمل معقدة، يتم تبسيط المهام بحيث يقضي الموظفون وقتًا أطول في حل المشكلات ووقتًا أقل في التنقل بين الأنظمة.
تُعَد التكنولوجيا جزءًا مهمًا من هذه العملية. تعمل أنظمة التوجيه الحديثة على توجيه العملاء إلى الموظف المناسب من المحاولة الأولى. تتعامل أتمتة مركز الاتصالات مع المهام البسيطة مثل التحقق أو مثل المهام الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) المتكامل سياقًا كاملًا بحيث يمكن للموظفين البشريين الترحيب بالعملاء بمعرفة بدلًا من التخمين. ويجب أن يوفر كل نظام الوظائف المناسبة لدعم مهام سير العمل المبسَّطة وتجنُّب إضافة تعقيدات غير ضرورية.
يدعم الذكاء الاصطناعي قدرات مراكز الاتصالات هذه ويعمل على توسيعها بعدة طرق. يدير الذكاء الاصطناعي الحواري استفسارات الخدمة الذاتية. يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصياغة الردود أو تلخيص السياق. يتنبأ الذكاء الاصطناعي التنبؤي بالطلب أو يشير إلى المشكلات الناشئة. يذهب الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة أبعد، من خلال اتخاذ إجراءات مستقلة محدودة، مثل تحديث السجلات أو تفعيل مهام سير العمل اللاحقة، دون استبدال الوكلاء البشريين أو العمل كروبوت محادثة مستقل.
تعمل هذه الأدوات معًا لاستخلاص السياق من بيانات إدارة علاقات العملاء، وتبسيط العمل الروتيني، وتمكين الموظفين من التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب التعاطف والحكم السليم.
يعزز التحسين الجانب البشري من الخدمة. تعمل البرامج التدريبية على بناء مهارات الاتصال والمعرفة بالمنتج. وتساعد أدوات التوجيه في الوقت الفعلي الوكلاء البشريين على الاستجابة بثقة. عندما يشعر وكلاء مراكز الاتصالات بالدعم والاطِّلاع، يتفاعلون بشكل أكثر إيجابية مع العملاء ويقدِّمون تجربة عملاء أفضل.
مع تطور توقعات العملاء وظهور قنوات اتصال جديدة، يصبح التحسين عملية مستمرة وليس مشروعًا لمرة واحدة. تدير مراكز الاتصالات الحديثة المكالمات الصوتية والدردشة والبريد الإلكتروني والتفاعلات الاجتماعية في نظام متصل واحد، بحيث يتلقى العملاء خدمة متسقة دون تكرار المعلومات.
التحسين المستمر يربط كل شيء ببعضه. يحدِّد القادة التوجهات ويقوم المديرون بتحسين العمليات اليومية. تتولى فِرق تكنولوجيا المعلومات ومزودو الخدمات التقنية صيانة الأدوات التي تدعم سير العمل. يحوِّل الموظفون البشريون استراتيجيات التحسين إلى واقع عملي في كل تفاعل. تُنشئ هذه العملية حلقة من التعليقات التي تحافظ على كفاءة مركز الاتصال واستجابته وتوافقه بشكل وثيق مع التجربة التي يتوقعها العملاء.
تواجه مراكز الاتصالات مجموعة من الضغوط المتنامية في صميم عملياتها. إن ارتفاع حجم المكالمات وارتفاع توقعات العملاء وتزايد التعقيد يكشف حدود العمل اليدوي المتكرر الذي يبطئ فِرق العمل. عندما يقضي موظفو مراكز الاتصالات وقتًا في مهام يمكن أتمتتها أو دعمها بالذكاء الاصطناعي، تنخفض الإنتاجية ويشعر العملاء بذلك من خلال فترات انتظار أطول وتجارب غير متسقة.
يعمل العديد من مراكز الاتصالات على أنظمة منفصلة وبيانات متفرقة. يتنقل الوكلاء البشريون بين منصات إدارة علاقات العملاء، وأدوات تذاكر الدعم، وقواعد المعرفة، والتطبيقات القديمة لمجرد فهم مشكلة واحدة. وتؤدي هذه الفجوات إلى أعمال غير ضرورية، وتنتج رؤًى غير موثوق بها، وتجعل الموظفين يقدِّمون إجابات غير دقيقة.
يساعد التحسين -المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحسين جاهزية البيانات- على ضمان توافق البرمجيات الجديدة مع نموذج تشغيلي متكامل، بحيث يتمكن كلٌّ من البشر والذكاء الاصطناعي من العمل بوضوح وثقة.
يساعد التحسين أيضًا القادة على مواجهة الضغوط المتزايدة لإثبات عائد الاستثمار على الاستثمارات التكنولوجية، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي. تواجه العديد من المؤسسات صعوبةً عندما تفشل المشاريع التجريبية في التوسع؛ بسبب ضعف جودة البيانات أو عدم وضوح مهام سير العمل. وتساعد جهود التحسين الاستراتيجي على ضمان نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مقصود، مدعومًا ببيانات نظيفة ومترابطة، وقياسه مقابل نتائج ذات مغزى.
يُسهم تحسين مركز الاتصالات في تحسين تجربة العملاء من خلال إزالة العوائق التي تبطئ الخدمة وتشكِّل الإحباط. وبفضل مهام سير العمل الأكثر كفاءة والأدوات الأكثر ذكاءً، يحصل العملاء على فترات انتظار أقصر وتفاعلات أكثر سلاسة وحلول أسرع. من خلال منح وكلاء مركز الاتصالات الدعم الذي يحتاجون إليه للعمل بثقة وثبات، يصبح كل تفاعل أكثر فعالية وإرضاءً.
فيما يلي الطرق الرئيسية التي يعزز بها التحسين تجربة العملاء:
تُنشئ هذه التحسينات تجربة أكثر سلاسة واتساقًا تعزز الاحتفاظ بالعملاء. يقل وقت انتظار العملاء وتكرار تواصلهم، ويحصلون على الدعم من موظفين واثقين ومجهزين تجهيزًا جيدًا. كجزء من استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء الأوسع، يساعد التحسين على ضمان أن يبني كل تفاعل ولاءً طويل الأمد.
بالإضافة إلى تحسين خدمة العملاء، يوفر تحسين مركز الاتصالات فوائد قابلة للقياس في مجالات أخرى:
استخدام أفضل للقوى العاملة: تضمن التحليلات التنبؤية والجدولة الذكية توفُّر العدد المناسب من الموظفين في الأوقات المناسبة. ويقلل هذا النهج من الإفراط في الموظفين خلال الفترات الهادئة ويحمي من الإرهاق في أثناء الفترات المزدحمة.
بيانات العملاء المركزية والمتاحة: تُتيح الأنظمة المحسَّنة للموظفين البشريين معرفة من تواصَل مع الشركة آخر مرة، وما المشكلات التي تم طرحها، وإذا ما كان لدى العميل تاريخ مستمر من القضايا. يُسهم هذا السياق في تقليل الأسئلة المتكررة، وتقصير المحادثات، وتحسين التخصيص.
كفاءة تشغيلية أعلى: تساعد العمليات المبسَّطة، والتوجيه الذكي، والمنصات المتكاملة الموظفين على التعامل مع عدد أكبر من استفسارات العملاء دون التأثير في الجودة. تتحسن مقاييس مثل متوسط وقت الانتظار ومعدل التخلي عن المكالمات عندما يقضي الموظفون وقتًا أقل في التنقل بين الأنظمة ووقتًا أكثر في حل المشكلات.
معدل أعلى لحل المشكلات من أول تواصُل: من خلال تزويد الموظفين بالأدوات والتدريب والسياق اللازم، يسهِّل التحسين حل المشكلات من المحاولة الأولى عند اتصال العميل. يؤدي ارتفاع معدل الحل من أول تواصُل إلى تقليل تكرار اتصالات العملاء، وخفض التكاليف، وتوفير بيئة خدمة أكثر قابلية للتنبؤ.
زيادة التوفير في التكاليف: يقلل التحسين من تكلفة خدمة كل عميل من خلال تحسين التوجيه، وتقليل المكالمات المتكررة، ومطابقة عدد الموظفين مع الطلب الفعلي. تقلل خيارات الخدمة الذاتية المؤتمتة من عبء العمل على الموظفين البشريين وتدعم قابلية التوسع على المدى الطويل.
تحليلات أكثر دقة وذات مغزى: تساعد التقارير المحسَّنة والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي القادة على فهم التوجهات، والتنبؤ بالطلب، وتحسين استراتيجيات التوجيه أو إدارة القوى العاملة. هذه الرؤى القيّمة تدعم التحسين المستمر وتمنع ظهور المشكلات دون أن يلاحظها أحد.
تعزيز مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم: يميل الموظفون الذين يحصلون على أدوات عملية، وعمليات واضحة، وبرامج تطوير مستمرة إلى أن يكونوا أكثر ثقة وأكثر رضا عن تجربة الموظف. يؤدي هذا التحسين إلى خفض معدلات الدوران الوظيفي، وتحسين الروح المعنوية، وتوفير عملية خدمة أكثر استقرارًا.
تساعد مراقبة مقاييس الأداء الرئيسية الفِرق على فهم مواطن القوة في عمليات مركز الاتصالات ومواطن الحاجة إلى التحسينات. تُستخدم التدابير المعروضة لاحقًا على نطاق واسع لتقييم تأثير جهود تحسين مراكز الاتصالات:
معدل التخلي عن المكالمات: يتتبع عدد العملاء الذين ينقطع اتصالهم قبل الوصول إلى الموظف. ويشير انخفاض معدلات التخلي عن المكالمات إلى تحسين التوظيف، وتقليل فترات الانتظار، وتدفق أكثر كفاءة للمكالمات الواردة.
متوسط وقت التعامل (AHT): يقيس إجمالي الوقت المستغرق في التفاعل، بما في ذلك وقت الحديث، ووقت الانتظار، والعمل بعد المكالمة. وغالبًا ما يعكس انخفاض متوسط وقت التعامل مع الحالات مهام سير عمل أكثر سلاسة، على الرغم من أنه يجب موازنته بجودة الخدمة.
رضا العملاء (CSAT): يجمع تعليقات العملاء مباشرةً بعد كل تفاعل. يعكس ارتفاع معدل رضا العملاء تجارب إيجابية وخدمة فعَّالة. أفادت المؤسسات المتقدمة في اعتماد الذكاء الاصطناعي (التي تعمل على تشغيل أو تحسين استخدام الذكاء الاصطناعي في وظائف خدمة العملاء) بأن معدل رضا العملاء لديها أعلى بنسبة 17%.1
حل المشكلات من أول مكالمة (FCR): يقيس مدى تكرار حل مشكلات العملاء من الاتصال الأول. يشير ارتفاع معدل الحل من أول مكالمة إلى كفاءة أكبر في حل المشكلات والتقليل من تكرار المكالمات.
مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS): يقيس ولاء العملاء بناءً على مدى احتمال توصيتهم بالشركة. يشير ارتفاع مؤشر NPS إلى ثقة أكبر وعلاقات أقوى على المدى الطويل.
الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA): يوضِّح نسبة التفاعلات التي تم التعامل معها ضمن نافذة استجابة أو حل محددة. يشير الالتزام العالي إلى تقديم دعم سريع وموثوق به.
يُعَد تحسين مركز الاتصالات جهدًا منظمًا متعدد المراحل لتوفير بيئة أكثر كفاءة وتركيزًا على العملاء. تدعم كل خطوة كلًّا من تجربة العملاء وأداء الوكلاء. فهما معًا يشكِّلان دورة من التحسين المستمر.
تحديد ما يعنيه التحسين لمؤسستك، سواء أكان تقليل أوقات التعامل، أم تحسين الحل من أول تواصُل، أم تعزيز الاتساق عبر القنوات المتعددة، أم دعم الموظفين البشريين بشكل أكثر فاعلية. توجِّه الأهداف الواضحة كل قرار يتم اتخاذه لاحقًا.
إجراء تقييم شامل لأداء مركز الاتصال والعمليات وتقنيات الأنظمة ومنطق التوجيه وهيكل القوى العاملة. تتضمن هذه العملية تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومراجعة ملاحظات وتعليقات العملاء، وفحص مهام سير العمل، وتحديد المشكلات المتكررة. يمكن أن تكشف النتائج عن تحديات مثل ارتفاع حجم المكالمات أو زيادة عدد المكالمات التي يواجه الموظفون صعوبةً في التعامل معها.
توثيق كيفية تنقل العملاء عبر كل قناة، وكيفية تعامل الموظفين مع الأنظمة لحل المشكلات. تساعد خرائط رحلة العملاء على الكشف عن العوائق، والجهد المكرر، والفجوات بين القنوات، والمناطق التي تعيق فيها الأدوات أو العمليات تجربة العملاء.
استنادًا إلى التقييم وتخطيط الرحلات، يتم تحديد التحسينات المحددة المطلوبة. يمكن أن تشمل هذه التغييرات إعادة هيكلة مهام سير العمل، أو إعادة تصميم منطق التوجيه، أو توحيد التكنولوجيا، أو إدخال الأتمتة، أو تعديل عمليات إدارة القوى العاملة. تحديد أولويات التغييرات بناءً على التأثير والجدوى.
تقديم أو ترقية المنصات التي تدعم خطة التحسين مباشرةً. تعتمد مراكز الاتصالات الحديثة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأنظمة الموحَّدة لتبسيط العمل وخلق تجربة عملاء أكثر سلاسة.
على سبيل المثال، عندما قامت شركة تخييم عالمية بتطبيق أداة معرفية من IBM لتحديث مركز الاتصالات، أدى ذلك إلى زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% ومتوسط وقت انتظار يبلغ 33 ثانية فقط.2
الأتمتة
قم بأتمتة الخطوات المتكررة أو المبنية على قواعد، ليتمكن الموظفون من تخصيص وقتهم للاحتياجات المعقدة للعملاء. يمكن للأتمتة المساعدة على:
وكلاء ومساعدو الذكاء الاصطناعي
يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا مركزيًا في دعم كلٍّ من العملاء والوكلاء البشريين. يمكن لأنواع أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة تحسين الكفاءة والدقة:
منصات تكنولوجية موحَّدة
تعمل عمليات خدمة العملاء الحديثة على أنظمة متصلة تزيل العزلة بين الأقسام وتبسِّط كل تفاعل. ويمكن للمجموعة التقنية الموحَّدة المساعدة على ما يلي:
البيانات والتحليلات
تساعد الرؤى الفِرق على فهم ما يعمل بشكل جيد وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن لأدوات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعدة على ما يلي:
ضمان تهيئة كل أداة لدعم مهام سير العمل المستهدفة، لا مجرد إضافتها فوق المشكلات الحالية، بحيث تصبح التكنولوجيا عامل تمكين لا طبقة إضافية من التعقيد.
تحديث خطوات التحقق ومسارات التوجيه وبروتوكولات التواصل وإجراءات الوكلاء لتتوافق مع تصميم النظام الجديد. التأكد من أن فِرق العمليات والمشرفين والوكلاء يفهمون كيف تدعم العمليات المعدَّلة أهداف التحسين الأوسع نطاقًا.
تدريب الوكلاء والمشرفين وفِرق تكنولوجيا المعلومات على مهام سير العمل والأدوات والتوقعات الجديدة. تُعَد مواءمة القوى العاملة أمرًا أساسيًا لنجاح أي تحسين تشغيلي واستدامته.
تنفيذ التغييرات على مراحل، وتقييم تأثيرها في مؤشرات الأداء الرئيسية، وجمع الملاحظات والتعليقات من الوكلاء والعملاء. استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات أو تعديل تكوينات التكنولوجيا أو إعادة صياغة خطط التوظيف.
وضع ممارسات للمراقبة المستمرة، ومراجعات الأداء الدورية، والتحسينات المتكررة. يتطلب التحسين المستدام تقييمًا دوريًا للمقاييس الرئيسية والعمليات وتوقعات العملاء.
يتطلب تحسين مراكز الاتصالات بشكل فعَّال اتِّباع نهج منظم يجمع بين تحسينات العمليات، وتحديثات التكنولوجيا، ودعم قوي للموظفين. توضِّح أفضل الممارسات المعروضة لاحقًا كيف يمكن للفِرق الحفاظ على الأداء العالي والتكيف مع توقعات العملاء المتغيرة.
وضع أهداف واضحة وتوقعات أداء قابلة للقياس: يعمل التحسين بشكل أفضل عندما يفهم الجميع ما الذي يعملون من أجله. وضع مقاييس محددة مثل حل المشكلة من أول اتصال، ومتوسط وقت التعامل، أو رضا العملاء حتى يتمكن الموظفون والمشرفون من رؤية التقدم وتعديل نهجهم في الوقت الفعلي.
اعتماد نهج متعدد القنوات: غالبًا ما ينتقل العملاء بين القنوات؛ لذلك يجب أن تكون التجربة موحَّدة ومتسقة. يُتيح النموذج متعدد القنوات للشخص البدء بالمحادثة، ثم الانتقال إلى مكالمة هاتفية أو الانتقال إلى البريد الإلكتروني دون إعادة شرح مشكلته.
استخدام البيانات والتحليلات لتوجيه التحسينات: تساعدك التقارير القوية على فهم أنماط المكالمات، وأداء الوكلاء، وسلوك العملاء، والعوائق التشغيلية. مع البيانات الدقيقة، يمكنك التنبؤ بالطلب، وتحسين منطق التوجيه، وتحديد احتياجات التدريب، واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وليس التخمين.
تعزيز إدارة المعرفة: تساعد قاعدة المعرفة المركزية الوكلاء على تقديم إجابات دقيقة ومتسقة. عندما يكون من السهل العثور على المعلومات، يقضي الوكلاء وقتًا أقل في البحث والمزيد من الوقت في حل المشكلات. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة عرض المقالات ذات الصلة أثناء المكالمات، ما يجعل من السهل على الوكلاء مواكبة المنتجات والسياسات المتغيرة.
الاستثمار في التدريب والتطوير المستمر: يضع الإعداد الفعَّال الأساس، لكن تدريب الوكلاء يحافظ على ثقتهم وكفاءتهم. تساعد جلسات التدريب المنتظمة وتجديد المهارات والممارسة القائمة على السيناريوهات الوكلاء على تحسين التواصل والبقاء متسقين مع توقعات العملاء المتطورة.
الاستفادة من تقنية مركز الاتصالات الحديثة: استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل مهام سير العمل المؤتمتة، ووكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة علاقات العملاء المتكاملة، ومنصات القنوات المتعددة، والتحليلات. تعمل هذه الأدوات على تقليل الجهد اليدوي، وتبسيط التفاعلات، ومنح الموظفين السياق الذي يحتاجونه للعمل بكفاءة.
مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تُتيح لوحات المعلومات المباشرة للمشرفين رصد أوقات المعالجة المتزايدة، وتراكم قوائم الانتظار، أو مشكلات الجودة قبل أن تؤثِّر في جودة الخدمة. كما تُتيح الرؤية في الوقت الفعلي التدريب الفوري، والتعديلات السريعة على سير العمل، والتصحيحات السريعة عند حدوث شيء غير متوقع.
تشجيع الوكلاء على المشاركة وإبداء آرائهم: غالبًا ما يكون الوكلاء البشريون أول من يلاحظ المشكلات ومواطن القصور. ويساعدك إنشاء قنوات لهم لتبادل الأفكار على اكتشاف المشكلات مبكرًا وبناء بيئة يشعر فيها الناس بالتقدير.
دعم الذكاء العاطفي والتعاطف: الدقة التقنية مهمة، لكن شعور العملاء أثناء التعامل مع الوكلاء لا يقل أهمية. والتدريب على التعاطف يساعد الوكلاء في الحفاظ على الهدوء في المحادثات المجهدة والاعتراف بالإحباط وبناء الثقة.
توفير بيئة عمل إيجابية ومستدامة: يتحسَّن معدل الاحتفاظ بالموظفين عندما يشعرون بالدعم والتقدير. وتساهم كلٌّ من الجدولة العادلة، والتعليقات البنّاءة، والأهداف القابلة للتحقيق، والموارد المتاحة في توفير بيئة عمل صحية.
