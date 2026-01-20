ما هي منظومة واجهة برمجة التطبيقات؟

تشير منظومة واجهة برمجة التطبيقات إلى شبكة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المترابطة وجميع العناصر المرتبطة بها، بما في ذلك الأشخاص الذين يبنونها، والتطبيقات والأنظمة التي تعتمد عليها لتبادل البيانات. تشمل تلك العناصر الفرق التي تبنيها وتوزعها، والمطورين الذين يستخدمونها، والتطبيقات وقواعد البيانات والمنصات التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات لتبادل البيانات، وبوابات المطورين، وهياكل الأمان والحوكمة التي تسهل التكامل الآمن والقيّم.
إن التركيز على منظومة واجهة برمجة التطبيقات يُعد أمراً مفيداً، سواء كجزء من التحول الرقمي للمؤسسة، أو في صياغة استراتيجية واجهة برمجة التطبيقات ونماذج الأعمال التي تعتمد مبدأ واجهة برمجة التطبيقات أولاً. من خلال البناء مع التركيز على منظومة واجهة برمجة التطبيقات كمركز للاهتمام، بدلاً من مجرد واجهة برمجة التطبيقات نفسها، يمكن للمؤسسات خلق مزايا استراتيجية وتجارية، بما في ذلك تحسين تجارب المطورين والعملاء، وتقليل انتشار واجهات برمجة التطبيقات العشوائي، وتعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة تطوير التطبيقات.
يمكن تقسيم المكونات الرئيسية لمنظومة واجهة برمجة التطبيقات بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية: التقنيات (واجهات برمجة التطبيقات والبنية التحتية المرتبطة بها)، والأفراد (المزودون والمستهلكون والمجتمع)، والحوكمة (المعايير والسياسات وأنظمة الدعم والأصول).
هناك عدة مكونات مختلفة للبنية التحتية التقنية لمنظومة واجهة برمجة التطبيقات، وجميعها تتصل بطرق متنوعة تشبه شبكة العنكبوت. تُمثّل واجهات برمجة التطبيقات بحد ذاتها الخيوط الشعاعية التي تربط أجزاء الويب ببعضها البعض، بينما تشكل بوابات واجهة برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والتطبيقات والخدمات والبنى التحتية الأخرى التقاطعات والمراكز وإطارات الويب.
واجهة برمجة التطبيقات (API) هي مجموعة من القواعد أو البروتوكولات التي تتيح للبرامج التواصل مع بعضها البعض لتبادل البيانات والميزات والوظائف. تُمكّن واجهات برمجة التطبيقات (API) مالكي التطبيقات من إتاحة بياناتهم وخدماتهم لكل من المستهلكين الداخليين والخارجيين ببساطة وأمان.
تُعد واجهات برمجة التطبيقات حيوية بشكل متزايد للمؤسسات اليوم؛ حيث تمتلك المؤسسات، في المتوسط، أكثر من 600 نقطة نهاية API قيد التشغيل الفعلي، كما أن هناك شركات بأكملها تأسست كواجهات برمجة تطبيقات، بما في ذلك شركات معالجة المدفوعات، وشركات إثراء بيانات البريد الإلكتروني، وشركات الخدمات المالية.
بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API gateway) هي طبقة برمجية تمثل نقطة دخول موحدة للعملاء (مثل تطبيقات الويب أو المحمول) للوصول إلى خدمات خلفية متعددة، بينما تقوم في الوقت ذاته بإدارة التفاعلات بين العميل والخادم.
تستقبل بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API gateways) استدعاءات API والمعروفة أحيانًا باسم طلبات API، ثم تقوم بتوجيهها إلى خدمة خلفية واحدة أو أكثر، وذلك بناءً على طبيعة الطلب. تقوم البوابة بعد ذلك بتجميع البيانات المطلوبة وإعادتها إلى العميل في استجابة واحدة. تمكّن البوابات العملاء من الاستعلام عن عدة موارد في استدعاء واحد، بدلاً من الحاجة إلى الاستعلام عن عدة نقاط نهاية عبر عدة استدعاءات.
على سبيل المثال، يمكن لبوابة واجهة برمجة التطبيقات (API gateway) التي تنظم الخدمات في نظام الرعاية الصحية أن تُمكّن تطبيقاً موجهاً للمستخدم من سحب البيانات من موارد متعددة—مثل السجلات الطبية للمريض، وسجل الدفع، والجدولة الحالية—عبر استدعاء API واحد فقط.
تعمل بوابات واجهة برمجة التطبيقات أيضًا على مركزية المهام الهامة الأخرى، مثل:
تعد قواعد البيانات جزءاً لا يتجزأ من منظومة واجهات برمجة التطبيقات—فهي تخزن البيانات الخام التي تحتاجها التطبيقات لتعمل. تعمل واجهات برمجة التطبيقات كوسيط وبالتالي تمكّن التطبيقات من التفاعل مع قواعد البيانات بطريقة مستقرة وآمنة. توفر واجهات برمجة التطبيقات الواجهة التي تسمح للتطبيقات بأداء العمليات—مثل الإنشاء أو القراءة أو التحديث أو الحذف (CRUD)—في قاعدة البيانات.
توفر واجهات برمجة التطبيقات أيضًا طبقة من الأمان من خلال المصادقة والتحقق من الوصول للمساعدة في ضمان إمكانية الوصول إلى الموارد فقط من قبل العملاء المصرح لهم بذلك. وتوفر واجهات برمجة التطبيقات إمكانية التشغيل البيني للنظام، مما يتيح للتطبيقات المكتوبة بلغات برمجة مختلفة أو المبنية على منصات مختلفة الوصول إلى نفس قواعد البيانات.
تعد التطبيقات هي الواجهة التكنولوجية لمنظومة واجهات برمجة التطبيقات بالكامل؛ فالتطبيقات مثل تطبيقات الهاتف المحمول، أو تطبيقات الويب، أو برامج سطح المكتب هي ما يتفاعل معه المستخدم، سواء كان مستخدماً رقمياً أو بشرياً (بدلاً من التعامل مع الـ API نفسها).
داخل التطبيق، قد يقوم المستخدم بتحديد إجراء يتطلب من التطبيق الوصول إلى مصدر خارجي للبيانات أو الخدمات لإكمال الإجراء. يتم إكمال هذا التبادل من خلال واجهة برمجة التطبيقات. يتم إرسال الطلب، الذي يُشار إليه عادةً باسم استدعاء أو استعلام واجهة برمجة التطبيقات (API)، إلى API، والتي تقوم بتوجيه الطلب إلى الخدمة الخلفية المسؤولة عن الموارد المطلوبة. ثم يتم إرجاع البيانات المطلوبة إلى العميل من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
الخدمات المصغرة، أو بنية الخدمات المصغرة، هي نهج في بناء التطبيقات يقسم التطبيق إلى العديد من الخدمات المستقلة التي يمكن بناؤها وتشغيلها بشكل منفصل. الخدمات المصغرة ليست "خدمات صغيرة"، بل هي نهج بنائي لدمج العديد من الخدمات في تطبيق واحد. الخدمات المصغرة مفيدة لمرونتها، حيث تتيح إمكانية توسيع الخدمات وإعادة استخدامها بشكل مستقل.
تعمل جميع هذه الخدمات معًا، وغالبًا ما تتواصل من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو من خلال شبكة الخدمات. تستخدم واجهات برمجة التطبيقات أيضا لربط الخدمات المصغرة بالتطبيقات والأنظمة الخارجية، مما يتيح إمكانية التشغيل البيني والتكامل السلس.
في كثير من الحالات، يتم استخدام بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API gateway) أمام هذه الخدمات لاستقبال طلبات واجهة برمجة التطبيقات الواردة، وتوجيهها إلى الخدمة المناسبة (أو الخدمات المناسبة)، ومن ثم إعادة الإجابة إلى العميل في استجابة واحدة شاملة.
تُعدّ مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) جزءاً من المنظومة لأنها غالباً ما تُستخدم لتطوير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ونشرها وتحديثها.
مسار CI/CD هو سير عمل يقوم بأتمتة عملية كتابة ودمج واختبار ونشر الكود. يمكن للمطورين كتابة الكود بشكل مستقل، وتتبع التغييرات باستخدام أدوات مثل Git، ويتم نقل الكود تلقائياً عبر مسار للاختبار والتحقق. ثم يتم دمج الأكواد التي تم التحقق من صحتها في بيئات الاختبار أو مستودعات مثل GitHub. يعد مسار CI/CD طريقة لتقليل وقت تطوير واجهة برمجة التطبيقات أو البرمجيات وتقليل التكاليف وكشف الأخطاء مبكرًا وتحسين تعاون الفريق.
إنّ مسار التكامُل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) غير مرئي للمستخدم النهائي؛ فهو منهجية شائعة تُستخدم لنقل الكود من مرحلة التطوير إلى النشر، ولتحسين البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستمرار من خلال تحديثات منتظمة.
بوابة المطور هي مركز يحتوي على كل ما قد يحتاجه المطور لفهم واستخدام ودمج وتحسين واجهات برمجة التطبيقات (APIs). إنها جزء أساسي من المنظومة الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات. تتضمن بوابة المطور عادةً معظم أو كل ما يلي:
تُعد منصات إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) بمثابة النسخة الموجهة داخلياً من بوابة المطور الموجهة للخارج. يوفر نظام إدارة واجهة برمجة التطبيقات أدوات تحكم للفرق المسؤولة عن الإشراف على هذه الواجهات، مع توفير وسائل لنشرها وإيقافها طوال دورة حياة API، بالإضافة إلى إدارة حركة البيانات، وتتبع الأخطاء، وفرض سياسات الأمن والحوكمة، وغالباً ما يشمل ذلك إدارة الفواتير والاشتراكات.
يمكن أيضًا تقسيم العنصر البشري في منظومة واجهة برمجة التطبيقات إلى ثلاث مجموعات:
مزودو واجهة برمجة التطبيقات (API) هم الأشخاص والفرق المسؤولة عن إنشاء ونشر واجهات برمجة التطبيقات التي تمثل جوهر المنظومة. وقد تشمل ما يلي:
هؤلاء هم المطورون الذين يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات لدمج التطبيقات والأنظمة وبناء منتجات وخدمات جديدة. يُعتبر مستهلكو واجهة برمجة التطبيقات جزءًا أساسيًا من المنظومة—ففي نهاية المطاف، هذه الفئة هي التي صُممت واجهة برمجة التطبيقات لخدمتها.
يمكن أن يكون المستهلكون إما داخليين، أي جزءاً من المؤسسة نفسها التي توفر واجهة برمجة التطبيقات، أو خارجيين بصلاحيات وصول محدودة، أو مستهلكين عموميين لديهم صلاحية وصول كاملة. قد يختلف تصميم واجهة برمجة التطبيقات والوثائق بناءً على المستخدم المقصود.
على سبيل المثال، يمكن لتجربة المستخدم الأكثر وضوحاً أن تكون مفيدة لواجهة برمجة تطبيقات عامة، حيث قد تفضل المؤسسة المزودة تقليل الحاجة إلى الدعم الفني واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مكثف.
بالأخص في حالة واجهات برمجة التطبيقات العامة، يمكن للمجتمع—وهو مجموعة أوسع تضم المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين—أن يشكل جزءاً حيوياً من المنظومة الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات. تتكون هذه المجموعة عادةً من المطورين الداخليين، والمساهمين في المصادر المفتوحة والهواة، وشركاء العمل، والمستخدمين العاديين للتطبيقات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات للوصول إلى البيانات أو الخدمات. يمكن للمجتمع أن يلعب دورًا في تحسين وابتكار واجهة برمجة التطبيقات من خلال:
تشير حوكمة واجهات برمجة التطبيقات إلى المعايير والسياسات والممارسات التي توجه كيفية قيام المؤسسة بتطوير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها ونشرها واستخدامها. الهدف من إنشاء حوكمة واجهة برمجة التطبيقات هو تعزيز الاتساق والموثوقية والأمان والكفاءة.
يمكن أن تتضمن حوكمة واجهة برمجة التطبيقات (API) أدلة الأنماط، وسياسات الأمان، واتفاقيات التسمية، واستراتيجيات الإصدار، ومعايير الجودة، وسياسات الاستجابة للحوادث والكوارث، وغير ذلك الكثير. بالنسبة للعديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، تتضمن الحوكمة أيضًا قرارات الامتثال القانوني، مثل متطلبات قانون HIPAA أو اللوائح الأخرى الخاصة بالقطاع أو المنطقة.
توفر منظومة واجهة برمجة التطبيقات الناجحة ميزات كبيرة لكل من المؤسسات والمطورين:
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
يمكنك تطوير جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات (API) وإدارتها وتأمينها والتفاعل معها بسلاسة، أينما وجدت.
عزز أعمالك من خلال الاتصال السلس و الأتمتة باستخدام برنامج منصة التكامل.
حقق أقصى استفادة من الإمكانات الكاملة للسحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.