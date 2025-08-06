ما منصة Apache Pulsar؟

Apache Pulsar هي منصة مراسلة وبث موزعة مفتوحة المصدر، ومتوفرة على السحابة. في حين أن Apache Kafka كان منذ فترة طويلة هو المعيار لتدفق الأحداث في الوقت الفعلي ومعالجة البيانات، فقد ظهرت Apache Pulsar كبديل قوي على مدار العقد الماضي.

مع مواجهة الشركات لبيئات تكنولوجيا المعلومات والبيانات المعقدة بشكل متزايد، فإنها تعتمد على منصات المراسلة والتدفق لضمان تبادل سريع وموثوق به للبيانات عبر التطبيقات والأنظمة والخدمات. مع تحوُّل تحليلات البيانات في الوقت الفعلي إلى محرك أساسي للرؤى القابلة للتنفيذ، فإن تسريع سرعة تدفق البيانات ومعالجتها يُعَد من الأولويات القصوى. وفقًا لبيانات IDC لعام 2025، تُشير الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن 63% من حالات الاستخدام يجب أن تعالج البيانات في غضون دقائق لتكون مفيدة.

تجمع Pulsar بين ميزات أنظمة المراسلة التقليدية وميزات أنظمة النشر/الاشتراك، ما يجعلها مناسبة بشكل فريد لحالات الاستخدام مثل الخدمات المصغرة والمراسلة الفورية وتكامل البيانات. تُتيح مجموعة كبيرة من القدرات والمزايا تعدُّد استخدامات Pulsar، بما في ذلك التكرار الجغرافي، والتأجير المتعدد، والتخزين متعدد الطبقات.

تم تطوير Apache Pulsar في الأصل في Yahoo وتم توفيرها مفتوحة المصدر بواسطة Apache Software Foundation في عام 2016، وهي الآن تُدير مئات المليارات من الأحداث يوميًا عبر المؤسسات الكبرى.