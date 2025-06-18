إطلاق العنان لخبرات الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي

تظل أنظمة الكمبيوتر المركزي موجودة، لكن الخبرة اللازمة لصيانتها أصبحت أكثر صعوبة في العثور عليها. تشغِّل أجهزة الكمبيوتر المركزي نحو 70% من أعباء العمل الإنتاجية لتكنولوجيا المعلومات عالميًا، وتشمل 28 قطاعًا صناعيًا في أكثر من 70 دولة. ومع ذلك، فإن المعرفة المتخصصة اللازمة لتحسين الأداء أصبحت نادرة بشكل متزايد.

مع تقاعد محترفي الكمبيوتر المركزي المخضرمين، تتشكل فجوة معرفية متزايدة. فبينما تميل المناهج الحديثة لعلوم الكمبيوتر إلى التركيز على لغات مثل Java وPython -التي أصبحت مدعومة الآن على منصات الكمبيوتر المركزي مثل IBM Z- يكمُن التحدي الحقيقي في مستوى أعمق.

تركز مشكلة نقص المهارات على فهم المصطلحات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المركزي، والمفاهيم الأساسية، والأنظمة الفرعية المعقدة التي تختلف عن تلك الموجودة في البيئات السحابية والبيئات الموزعة. ومع ذلك، غالبًا ما تفضِّل ميزانيات التدريب المؤسسي هذه البنى التحتية الحديثة على مفاهيم وتصميمات الكمبيوتر المركزي.

ما النتيجة؟ اتساع الفجوة بين الاعتماد المستمر على أجهزة الكمبيوتر المركزي وانخفاض أعداد المحترفين الذين يسيطرون على البيئة التشغيلية الفريدة لأنظمة الكمبيوتر المركزي مثل IBM Z. بالنسبة إلى قادة الأعمال، يهدد هذا النقص الاستمرارية التشغيلية والقدرة على الابتكار.