لماذا يوجد نقص في المواهب التقنية؟

هناك نقص في المواهب التقنية لأنه، مع التطور السريع للتكنولوجيا، يكافح المسؤولون التنفيذيون في صناعة التكنولوجيا (الرابط موجود خارج ibm.com) لشغل الأدوار التي تتطلب مهارات عالية.1 إن تدريب الموظفين والباحثين المحتملين وإعادة تأهيلهم وصقل مهاراتهم لا يواكب الطلب.

ومن المؤكد أن الطلب على المواهب التقنية لا يزال مرتفعًا، على الرغم من تسريح عدد كبير من العاملين في قطاع التكنولوجيا في الآونة الأخيرة2 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). في السنوات العشر المقبلة، من المتوقع أن تنمو وظائف التكنولوجيا بمعدل ضعف معدل إجمالي القوى العاملة في أمريكا، وفقًا لشركة Lightcast ومكتب إحصاءات العمل الأمريكي3 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). من الخدمات المصرفية إلى الرعاية الصحية، ومن الاتصالات إلى النقل، تخضع الشركات في مجموعة من الصناعات لتحولات رقمية تتطلب عمالاً تقنيين يتمتعون بمهارات عالية.

كيف وصلنا إلى هذا النقطة؟ في العقد الماضي، شهدت صناعة التكنولوجيا صعودًا وهبوطًا في التوظيف. كان قادة التقنية يحاولون تصحيح الإفراط في التوظيف أثناء جائحة كوفيد -19، مع الاستمرار في زيادة الكفاءة وخفض التكاليف من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

يؤدي استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير أنواع الأدوار ومتطلبات المهارات التي تقوم الشركات بتعيينها. أصبحت وظائف المبتدئين التي كانت موجودة سابقًا آلية، مما غير شكل مسارات العمل التقني لدى الخريجين الشباب.4 يتسابق المعلمون لإعداد الطلاب بشكل صحيح لمكان العمل الجديد ومساعدتهم على التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).5

في الوقت نفسه، استقال العديد من الموظفين التقنيين (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أو غيروا وظائفهم أثناء الجائحة وبعدها.6 ويرغب العاملون في مجال التقني أيضًا في الحصول على مزيد من المرونة في إعدادات عملهم، مما يجعلهم أكثر انتقائية بشأن قبول عروض العمل. نتيجة لذلك، هناك فجوات كبيرة في المواهب ونقص في المهارات في سوق العمل.