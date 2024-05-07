العلامات
أحدث ثورة في إستراتيجيتك لاكتساب المواهب: كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على العثور على المرشحين المناسبين بشكل أسرع

تخيل أنك مدير اكتساب المواهب في شركة كبيرة، وتواجه صعوبة في العثور على مرشحين مناسبين لشغل منصب مهم. وعلى الرغم من نشر الوصف على العديد من مواقع التوظيف، فقد تلقيت العشرات من السير الذاتية غير المؤهلة أو غير المثيرة للاهتمام، وأصبح فرزها كلهًا تحديًا كبيرًا. ينتج عن ذلك إهدار الوقت والموارد الثمينة في الفرز اليدوي، ما يسبب الإحباط بين مديري التوظيف.

هذا السيناريو شائع في بيئات الأعمال سريعة الوتيرة. المنافسة على المواهب شرسة، ما يضع ضغطًا هائلاً على الشركات لتأمين أفضل المرشحين بسرعة وكفاءة. ومع ذلك، أثبتت طرق التوظيف التقليدية عدم فعاليتها، ما يترك فرق اكتساب المواهب تكافح من أجل مواكبة ذلك.

وهنا يأتي دور حل IBM Talent Optimizers المدعوم بقدرات ®IBM Watson. صُمم حل الذكاء الاصطناعي (AI) الرائد لدينا لمساعدتك على العثور على المرشحين المناسبين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

باستخدام حلنا، يمكنك:

  • تحسين تجربة المرشحين من خلال التفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدم توصيات وظيفية مخصصة وتستجيب للاستفسارات.
  • تقليل حمل العمل على مسؤولي التوظيف من خلال توفير رؤى حول تعقيد طلبات التوظيف، والمطابقات المثالية، والأداء الأفضل، وأتمتة فحص السير الذاتية.
  • الحصول على رؤى قيمة حول العوامل التي تدفع إلى التوظيف الناجح على المدى الطويل من خلال تحليل البيانات.
  • اكتشاف المواهب الخفية داخل مؤسستك لمساعدتك على التوظيف من الداخل. وتحديد التحيز المحتمل في عمليات الفرز والتوظيف.
  • التكامل السلس مع مجموعتك التقنية الحالية وتخصيص الحل ليتوافق مع أجندة المهارات لديك.

باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية اكتساب المواهب، يمكنك تقليل وقت التوظيف وتحسين جودة المرشحين وزيادة الشمولية والتنوع. صُمم حلنا لمساعدتك على تحقيق هذه المزايا والمزيد، مع خاصية التركيز على العميل أولاً التي تضع احتياجاتك في المقدمة.

ما يميز حل IBM Talent Optimizers المدعوم بقدرات IBM Watson هو حلول الذكاء الاصطناعي الشفافة والقابلة للتتبع التي طورها علماء السلوك وحصلت على المرتبة الأولى في السوق من قِبل International Data Corporation (IDC). يوفر حلنا قابلية التكيف والمرونة التي تحتاجها لتطوير إستراتيجية المواهب الخاصة بك مع استمرار تغير احتياجات عملك والأطراف المعنية.

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في عملية اكتساب المواهب لديك؟

اتصل بممثل IBM أو ®IBM Business Partner لتحديد موعد لتقييم مستوى التطور أو إجراء محادثة متعمقة. نعمل معًا لفهم احتياجات عملك وإستراتيجيتك في اكتساب المواهب والنتائج المرجوة، ولإنشاء حل مخصص لمعالجة إستراتيجيات عملك الحالية ومخاوفك.

