الذكاء الاصطناعي في استقطاب المواهب

أدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى خلق العديد من حالات الاستخدام القوية لأقسام الموارد البشرية لاستخدام التقنية لتحسين سير عملها، حيث يمكن للمنظمات استخدام التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وغيرها من أدوات الأتمتة المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التوظيف بشكل عام. يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات على توفير المال والعثور على أفضل المرشحين المحتملين.

ستجد المنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مزيد من الفرص التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا لتحسين وظائفها. وقد جدت McKinsey أن 88% من المشاركين في الاستطلاع كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) لتحسين وظائفهم.1 وعلى هذا النحو، فإنهم قد يشعرون براحة أكبر في مواجهتها أثناء عملية البحث عن وظيفة.

يمكن أن يؤدي اكتساب المواهب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى تحسين عملية التوظيف الشاملة للمنظمة عن طريق تقليل الوقت المستغرق للعثور على أفضل العملاء المحتملين وتقييمهم وتوظيفهم.