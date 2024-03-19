لا أحد يحب الأعمال الورقية. وعلى الرغم من أهمية استقطاب المواهب بالنسبة إلى أي مؤسسة، إلا أنه ينطوي على الكثير من الأمور: غربلة السير الذاتية، ونشر التوصيفات الوظيفية، وتأهيل الموظفين الجدد. هذه المهام ليست كلها مملة، بل إنها في الواقع تتطلب في كثير من الأحيان تمييزاً على المستوى البشري. ومع ذلك، يمكن الآن أتمتة أو تعزيز العديد من عناصر هذه المهام عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمديري التوظيف بالتركيز على توفير تفاعل أكثر ذكاءً وأعلى مستوى مع المرشحين. إن المؤسسة التي تتعلم الاستفادة من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على توفير وقت الموظفين، حتى يتمكنوا من إضفاء المزيد من "الإنسانية" على عمليات الموارد البشرية الخاصة بهم.

إن الهدف النموذجي لعملية اختيار المواهب بسيط: وهو استهداف المرشحين الأكثر تأهيلاً وإقناعهم بالتقدم للوظائف الشاغرة وتوقيع العقود بأكثر الأسعار ملاءمة للمؤسسة. ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتعطل فيها هذه العملية التي تبدو بسيطة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الوصف الوظيفي المكتوب بشكل سيئ إلى عجز في الطلبات المقدمة - أو وفرة من الطلبات المقدمة من المرشحين الذين قد لا يمتلكون المهارات المناسبة، مما يؤدي إلى إهدار الجهد وضياع الوقت في كلتا الحالتين. يمكن أن يساعد تحسين العملية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توظيف الفرق على المرشحين المناسبين، والتي أصبحت قدرة أساسية في أسواق التوظيف التي يزداد فيها التنافس يومًا بعد يوم.

فيما يلي بعض الطرق التي يعمل من خلالها الذكاء الاصطناعي على تحسين عملية التوظيف في جميع مراحل سير العمل، بدءاً من اكتشاف احتياجات التوظيف وانتقالاً إلى جذب أفضل المواهب واستقطابها وتأهيلها والاحتفاظ بها.