إنّ تكامل EDI و ERP هو ربط منصة التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وذلك للمساعدة في ضمان تدفق تلقائي، وفعّال، وسلس للبيانات بين منصتي EDI و ERP.
يُتيح تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أتمتة وتسريع العمليات، مما يدفع نحو تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، ودورات أسرع لعملية من الطلب إلى التحصيل (O2C)، ورؤية محسنة للمخزون وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وغيرها الكثير.
تُتيح حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الإرسال التلقائي لمستندات العمل الإلكترونية الموحدة (والتي يُشار إليها غالباً برسائل EDI) والبيانات. يُستخدم التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بشكل أساسي كأداة تكامل بين الشركات (B2B) لتبادل المستندات مثل الفواتير وأوامر الشراء وإشعارات الشحن، ولكنه يُستخدم أيضًا بين الأنظمة الداخلية المتباينة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM).
تدير نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وظائف المؤسسة وعملياتها وسير العمل فيها وتبسطها من خلال الأتمتة والتكامل. تستخدم هذه الأنظمة لإدارة عمليات الأعمال المختلفة بما في ذلك المالية، والتصنيع، والمشتريات، وإدارة سلسلة التوريد والمزيد.
يربط التكامل بين نظام تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) منصات EDI بأنظمة ERP الداخلية لتسهيل التدفق التلقائي والسلس للمعلومات بين النظامين. بدون هذا التكامل، كان يجب إدخال بيانات EDI يدوياً إلى ERP وأنظمة داخلية أخرى (وعلى العكس، من الأنظمة الداخلية إلى برامج EDI).
هناك عدة طرق يمكن من خلالها تكامل منصات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية داخل برمجيات ERP أو EDI، والتكامل عبر البرمجيات الوسيطة مثل منصات iPaaS، والتكامل المخصص القائم على واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتكامل على مستوى قواعد البيانات، والتكامل القائم على الملفات، بالإضافة إلى خدمات EDI المُدارة.
تقدم بعض منصات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) موصلات أو وحدات أصلية مصممة خصيصًا لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشائعة. هذه التكاملات هي تكاملات جاهزة ومُقدَّمة من قِبل المورد، ومصممة خصيصاً لتتناسب مع بنية البيانات وسير العمل الخاص بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحدد. على الرغم من أن هذه التكاملات غالباً ما تستخدم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتبادل المعلومات الفعلي، إلا أن الجهة المزودة هي من تقوم بتطوير وصيانة هذه الواجهات، وليس المؤسسة العميل.
"تقدم هذه التكاملات حلاً جاهزاً يتيح اتصالاً مباشراً بين برمجيات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بالإضافة إلى الترجمة التلقائية لمستندات EDI. على الرغم من أن التكامل المباشر يقلل بشكل كبير من أعمال البرمجة والإعداد المطلوبة، إلا أنه وكما هو الحال في معظم عمليات التكامل قد يظل هناك حاجة إلى بعض التهيئة وتحويل البيانات لمراعاة الاختلافات في عمليات العمل وبنى البيانات بين الشركاء التجاريين.
على سبيل المثال، قد تظل المؤسسة بحاجة إلى مطابقة الحقول المخصصة أو هياكل البيانات غير القياسية مع قطاعات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، أو التكيف مع شركاء التجارة الذين يستخدمون الحقول الاختيارية بطرق مختلفة أو يصنفون المنتجات بشكل مغاير، أو إنشاء منطق خاص بالعمل للتعامل مع هياكل التسعير المتنوعة، والرموز، والمعرّفات، واتفاقيات التسمية.
بما أنه لا يوجد "وسيط"، فإن التكامل المباشر غالباً ما يكون خياراً سريعاً وعالي الأداء. ومع ذلك، يمكن أن يكون الاحتكار لمنتج معين مصدر قلق.
غالباً ما تستخدم المؤسسات البرمجيات الوسيطة للتكامل، مثل منصات iPaaS، للربط بين أنظمة EDI و ERP. منصات iPaaS هي مجموعات من الأدوات والحلول المستندة إلى السحابة وذاتية الخدمة، تُستخدم لدمج البيانات من تطبيقات أو منصات متعددة.
تُستخدم منصات iPaaS بشكل عام لربط العديد من أنظمة المؤسسات، بما يتجاوز مجرد تكامل أنظمة تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وتعد خيارات شائعة للمؤسسات الكبرى التي تحتاج إلى تبادل سلس للبيانات بين العديد من الأنظمة الداخلية والخارجية.
يمكن أن يوفر التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات نفس الوظائف التي يوفرها التكامل المباشر (مع تقديم مرونة أكبر مقارنة بالتكامل المباشر المقدم من المورد)، ولكن في هذا السيناريو، تقوم المؤسسة العميل، أو طرف ثالث متعاقد معه (بدلاً من مورد برمجيات EDI، ببناء التكامل بين الأنظمة. يمكن لأنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الحديثة عرض واستهلاك واجهات برمجة التطبيقات—وغالباً ما تكون واجهات REST أو SOAP—والتي تتواصل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، حيث يقوم مطورو المؤسسة ببناء هذا الاتصال، وكتابة الكود البرمجي لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات على كلا الجانبين، ورسم خرائط حقول البيانات بين الأنظمة، وإنشاء منطق التحويل، وغير ذلك الكثير.
يوفر هذا خياراً مرناً يمنح المؤسسة تحكماً كبيراً، حيث يمكن لمطوري المؤسسة تخصيص عملية التكامل وفقاً لأنظمتهم واحتياجاتهم الخاصة. ومع ذلك، فإن حلاً كهذا يتطلب تطويراً وصيانة مستمرين، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الفرق الداخلية.
في هذا السيناريو، يقوم برنامج التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بالكتابة مباشرة في جداول البيانات المرحلية ضمن قاعدة بيانات نظام تخطيط موارد المؤسسات، أو يقوم كلا النظامين بالكتابة والقراءة من قاعدة بيانات مشتركة. يمكن أن يكون هذا خياراً سريعاً، ولكنه يتطلب إدارة دقيقة للحد من مخاطر سلامة البيانات. يمكن أن تكون ترقيات النظام معقدة أيضًا في نموذج قاعدة البيانات المشتركة هذا.
نهجٌ تقليدي، حيث يُمثّل هذا التكامل تبادلاً بسيطاً لبيانات "الملفات المسطحة"، مثل ملفات CSV (القيم المفصولة بفواصل)، أو XML (لغة الترميز القابلة للتوسيع)، أو TXT (النصية)، وغالباً ما يتم ذلك عبر المجلدات المشتركة أو خوادم بروتوكول نقل الملفات الآمن (SFTP).
خيار بسيط وموثوق، إلا أنه أبطأ من الخيارات الفورية (في الوقت الفعلي) المذكورة في هذا المقال، ويتطلب مراقبة الملفات ومعالجة الأخطاء. إنها الطريقة "الأقل تقنية" من بين عمليات التكامل، وقد تكون مرضية للمؤسسات الأصغر حجمًا التي تكون احتياجاتها لتبادل البيانات أقل كثافة. إن أحد العيوب الرئيسية للتكامل القائم على الملفات هو العوائق الناتجة عن رفع الملفات وتنزيلها، مما يعني عدم وجود رؤية فوريّة للعمليات الحالية.
يقدم بعض مزودي خدمات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) خدمات التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). وتتراوح هذه الخدمات بين الخيارات مسبقة الإعداد لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشائعة (مثل عمليات التكامل الأصلية المذكورة سابقاً)، والخيارات المدارة بالكامل والتي تشمل إنشاء عمليات تكامل مخصصة، بالإضافة إلى إدارة التكامل وصيانته.
تشمل الفوائد الرئيسية للتكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) ما يلي:
يتيح دمج أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ترجمة البيانات ونقلها تلقائيًا بين الأنظمة، مما يغني عن الحاجة لإعادة إدخال البيانات الواردة عبر منصة EDI يدويًا، ويُسرّع أوقات المعالجة. يساعد النقل التلقائي أيضًا في تقليل أخطاء إدخال البيانات والوقت المستغرق لتصحيحها.
تتنقل أوامر الشراء وإشعارات الشحن والمستندات الأخرى بسلاسة من وإلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يقلل من الفترات الزمنية لدورتي من الطلب إلى التحصيل ومن الشراء إلى الدفع.
تُسجَّل تحركات سلاسل التوريد وتحديثات المخزون تلقائيًا داخل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الوقت الفعلي، مما يوفر لفرق العمل تحديثات أكثر دقة بشأن حالة أوامر الشراء، والفواتير، والشحنات، وغيرها. يمكن أن تساعد هذه الرؤية في تعزيز عملية صنع القرار والتنبؤ.
نظرًا لأن النقل التلقائي للبيانات يساعد في القضاء على أخطاء إدخال البيانات، والمستندات المفقودة، والمشكلات الأخرى، فإن تكامل نظام EDI مع نظام ERP يمكن أن يقلل من تكاليف تصحيح الأخطاء، مثل رد المبالغ المدفوعة والغرامات.
إن سرعات النقل المتسارعة ومستوى الرؤية الأفضل اللذين يتيحهما التبادل المؤتمت يمكنهما أيضاً منع تسرب الإيرادات—وهي الأموال التي تكسبها الشركة ولكنها تفشل في تحصيلها بسبب الأخطاء أو عدم الكفاءة أو الفجوات في سير العمل—مما يقلل من الخسائر المالية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالبيانات.
مع نمو الشركة وإضافة شركاء أعمال، يمكن لنظام متكامل ومؤتمت معالجة حجم المعاملات المتزايد بكفاءة وسرعة أكبر مقارنة بنظام الإدخال اليدوي. يمكن للتكامل أن يمكن الشركة من توسيع النطاق دون تكاليف إضافية في التوظيف أو تأخيرات في المعالجة.
التوثيق التلقائي لجميع المعاملات يمكن أن يسهل عمليات التدقيق ومراجعات الامتثال، مما يساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية.
تتضمن تحديات تكامل EDI ERP الشائعة ما يلي:
يستخدم التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) صيغاً موحدة (مثل X12 أو EDIFACT) ذات هياكل مقطعية محددة. تمتلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والأنظمة الداخلية الأخرى نماذج البيانات الخاصة بها. من أجل تحقيق تكامل ناجح، يجب ترجمة تنسيقات البيانات بدقة، وتعيين الحقول بشكل صحيح بين الأنظمة. في إعداد منطق التحويل، تشمل المشكلات الشائعة التعامل مع الحقول الاختيارية، والحقول التي يجب ملؤها في جداول متعددة، واختلاف صيغ التاريخ.
يعتمد التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) على دقة البيانات الأساسية (مثل الأسعار، ورموز المنتجات، والعناوين). يمكن أن تتسبب التناقضات بين مدخلات بيانات نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبيانات التي يتوقعها الشركاء في حدوث مشكلات في التكامل والنقل. يمثل الحفاظ على مزامنة البيانات عبر منصات متعددة، وبين العديد من شركاء الأعمال، تحدياً مستمراً.
قد تختلف المتطلبات بين شركاء الأعمال. على سبيل المثال، قد يستخدم الشركاء معايير مختلفة للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، أو يستخدمون حقول بيانات مخصصة، أو تكون لديهم متطلبات تحقق محددة. إن تهيئة شريك جديد وإعداد عملية تكامل تتوافق مع نظامه الفريد قد يتطلب تغييرات في تخطيط البيانات، وجولات متعددة من الاختبار، وتنسيقاً وتواصلاً واضحين، بالإضافة إلى الوقت.
"بينما يوفر النظام الآلي غالبًا أداءً أقوى وقدرة أكبر على التوسع مقارنة بنظيره اليدوي، فإن الارتفاع المفاجئ في أحجام المعاملات، والتحويلات المعقدة، ومستندات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الكبيرة يمكن أن يتسبب في حدوث اختناقات ويشكل تحديًا لعمليات التكامل.
غالباً ما تفتقر المؤسسات إلى قدرات المراقبة عبر المنصات، وهي القدرات اللازمة لتحقيق الرؤية الشاملة عبر سير العمل المتكامل. وعلى هذا النحو، قد يكون من الصعب اكتشاف المعاملات الفاشلة. بدون عمليات واضحة لتحديد المعاملات الفاشلة، أو آليات إعادة المحاولة الآلية، أو بروتوكولات ومسارات مراجعة يدوية واضحة، يمكن أن تواجه المؤسسات صعوبة في إدارة الأخطاء.
تتضمن معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) غالبًا معلومات تجارية حساسة، وتتطلب التشفير ومسارات التدقيق لتبقى ممتثلة. وقد يكون لكل شريك تجاري متطلبات مختلفة للامتثال والتراخيص الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات. تلبية متطلبات الامتثال والأمان المختلفة للعديد من شركاء الأعمال يمكن أن يضيف تعقيداً كبيراً للتكامل.
تتطلب تحديثات البرمجيات، وتغييرات واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعديلات الأخرى على مكونات التكامل غالبًا جولات جديدة من التكوين والاختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. كل هذا يستغرق وقتاً طويلاً، ويزداد الأمر تعقيداً بسبب عدد الشركاء الذين يجب الحفاظ على عمليات التكامل معهم.
للتخفيف من تحديات التكامل بأفضل شكل ممكن وتحقيق أقصى استفادة من فوائده المحتملة، غالباً ما تضع المؤسسات في مقدمة أولوياتها:
اختيار حلاً للتكامل يناسب احتياجات العمل والموارد المتاحة. المؤسسة التي تخطط لدمج عدة أنظمة داخلية مع منصة التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، وتواجه نقصاً في الموارد التطويرية، أو تتوقع إضافة شركاء وعمليات دمج جديدة باستمرار، قد تختار منصة التكامل كخدمة (iPaaS). تساعد هذه المنصة في مركزية عمليات التكامل وتوفر بعض الموصلات الجاهزة والحلول البرمجية منخفضة الأكواد (بدلاً من بناء جميع عمليات التكامل داخلياً). وبغض النظر عن التوجه الاستراتيجي، فإن العامل الأساسي يكمن في أن يكون هذا التوجه مدروساً ومخططاً له بعناية.
تنظيف البيانات قبل بناء التكامل، والتحقق من رموز المنتجات، وجداول الأسعار، والبيانات الأخرى في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لضمان دقتها. يمكن أن تساعد هياكل حوكمة البيانات الواضحة والشاملة في الحفاظ على نظام منظم.
تأسيس معالجة الأخطاء كمبدأ أساسي. غالباً ما تتضمن عمليات الربط الناجحة إعادات محاولة تلقائية للفشل المؤقت، وسجلات مُنشأة تلقائياً لجميع المعاملات، وخطوات واضحة للاستثناءات التي تتطلب تدخلاً يدوياً.
تعتمد موثوقية النظام بشكل كبير على جودة البيانات، حيث إن عدم اتساق البيانات ومشاكل التنسيق تعد من الأسباب الشائعة للفشل. على هذا النحو، يجب تضمين نقاط متعددة للتحقق من صحة البيانات في النظام. تساعد هذه الاحتياطات في ضمان جودة البيانات عند دخولها وخروجها من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتحقق من الصحة بشكل روتيني داخل نظام ERP نفسه. يساعد الكشف الاستباقي في الإبلاغ عن الأخطاء قبل أن تتحول إلى مشكلات أكبر وأكثر تكلفة، ويساهم في زيادة موثوقية النظام بشكل عام.
مؤسسة قادرة على مراقبة صحة النظام في الوقت الفعلي تكون أكثر تأهيلاً لإجراء تعديلات تتجنب الأخطاء وتدهور الأداء. غالباً ما تقوم المؤسسات بإنشاء لوحات معلومات تُمكِّن مجموعة متنوعة من المعنيين، وليس فقط موظفي تكنولوجيا المعلومات، من الاطلاع على معدلات النجاح، وحالات الطلبات، وعوائق المعالجة، وفشل عمليات النقل، وغيرها الكثير في الوقت الفعلي.
تساعد هذه المعلومات الفرق على تسريع العمليات وتحسين العلاقات مع الشركاء. يسهل النظام القابل للملاحظة أيضًا إنشاء مسارات التدقيق تلقائيًا. تعد سجلات المعاملات التفصيلية هذه لا تقدر بثمن عند استكشاف مشاكل التكامل أو حل الخلافات مع شريك الأعمال.
من الحكمة أن يتم تصميم عمليات التكامل مع وضع النمو في الحسبان: كيف يمكن بناء النظام للتعامل مع شركاء عمل إضافيين وأحجام معاملات أكبر؟ وكيف يمكن أن تبدو هذه الأحمال مع توسع الأعمال؟ إن معالجة مثل هذه الأسئلة مسبقاً، ومتابعتها بجولات من اختبارات التحمل، يساعد في تسليط الضوء على نقاط الاختناق قبل أن تؤثر على سير عمل الشركات.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكامل على الحلول المخصصة لا يضمن بناء أنظمة قابلة للتوسع بشكل فعال. في حين قد يتطلب كل شريك درجة معينة من التخصيص في عملية التكامل، ينبغي بناء قوالب موحدة ومنطق تحويل قابل لإعادة الاستخدام قدر الإمكان، مع القدرة على التعديل وفقاً لمواصفات الشريك.
على سبيل المثال، فإن اتباع نهج نموذجي في تصميم التكامل يفصل بين الوظائف مثل الاستخراج، والتحويل، والتحقق من الصحة يتيح إعادة استخدام مكونات معينة عندما يكون ذلك ممكنًا. يمكن لهذا النهج أيضًا أن يُبسّط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يتيح إصلاح أو تخصيص مكوّن معين من مكونات التكامل دون التأثير على عملية التكامل بأكملها.
يعد التحكم في الإصدار أيضًا جزءًا مهمًا من المرونة. تُوفّر ممارسات إصدار النسخ الدقيقة والشاملة سجلًا مفصلاً بالتحديثات، ممّا يُبسّط عملية التراجع عن التغييرات في حال حدوث مشكلة في الإصدار الجديد.
باختصار، فإن نهج التكامل القوي يدير التعقيد ليتناسب مع احتياجات وقدرات المؤسسة وشركائها التجاريين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فعالية التكلفة والقابلية الكافية للتوسع.
تساعد عمليات التهيئة والتدريب المنظمة والموثقة في إرساء الأساس لشراكة ناجحة. يمكن أن تساعد القوالب الخاصة بتكوينات الشركاء الشائعة في تسريع عملية الإعداد والتهيئة، كما تحدد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) بوضوح ما هو متوقع من جميع الأطراف.
لحماية المؤسسة وشركائها، يجب أن تتضمن عمليات التكامل تدابير أمنية مثل تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين، وبروتوكولات المصادقة الآمنة. تساعد المراجعات الأمنية المنتظمة المؤسسات على رصد نقاط الضعف في بنيتها الأمنية، وتحديث البروتوكولات لإحباط التهديدات الأمنية الجديدة والمتطورة.
من المهم أن تتوافق عمليات التكامل وممارسات معالجة البيانات مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الشركاء. تُعد مسارات التدقيق الشاملة مفيدة في الحفاظ على الامتثال وإثباته في حالة المراجعة التنظيمية أو الخلاف مع الشركاء.
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