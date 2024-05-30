ما المقصود بالطلب للتحصيل (O2C)؟

تاريخ النشر: 30 مايو 2024
المساهمون: تيغان فين، أماندا داوني
الطلب للتحصيل، والمعروف أيضًا اختصارًا بـ O2C أو OTC، هو نظام معالجة الطلبات الكامل في الشركة. تبدأ العملية التجارية في اللحظة التي يقدم فيها عميل طلبًا ويستمر حتى إجراء الدفع وتسجيله في حساب قبض.
يعد نظام "الطلب للتحصيل" جزءًا حاسمًا من تحقيق تدفق نقدي سليم والحفاظ عليه. حيث تهدف العملية إلى تقليل الوقت بين وقت استلام الطلب ووقت الدفع للشركة. ويمكن أن تؤثر الأنشطة داخل نظام "الطلب للتحصيل" بشكل مباشر في إدارة سلسلة التوريد وإجراءات إدارة المخزون.
يجب عدم الخلط بين عملية "الطلب للتحصيل" وعملية "التسعير للتحصيل" (Q2C أو QTC)، وهي عملية تجارية أوسع نطاقًا وشاملة. تبدأ عملية "التسعير للتحصيل"، كما يوحي اسمها، قبل نقطة البيع وتتضمن خطوات أولية، مثل إعداد عرض الأسعار وتخصيص العروض لتلبية احتياجات العملاء.
هناك طريقة أفضل للتمييز بين الاثنين وهي أن عمليات "الطلب للتحصيل" تقع ضمن عملية "التسعير للتحصيل". تبدأ عملية "التسعير للتحصيل" بوجود نية شراء لدى العميل وتنتهي عند قرار التسعير النهائي. وهنا تبدأ عملية "التسعير للتحصيل". يجب تحليل نظام "الطلب للتحصيل" لضمان سعي الشركة إلى التعزيز والتحسين المستمر.
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تختلف عملية "الطلب للتحصيل" اختلافًا طفيفًا حسب نوع العمل، كأن يكون عبر منصة تجارة إلكترونية أو مبيعات مباشرة. ولكن في الأساس ستبقى العملية نفسها من البداية إلى النهاية.
فيما يأتي العملية خطوة بخطوة لدورة "الطلب للتحصيل":
نظام تتبع الطلب من البداية وحتى التنفيذ، بالإضافة إلى كل المعلومات والعمليات. يدير نظام إدارة الطلبات (OMS) الطلب ويوفر الشفافية للشركة والمشتري.
إذا كانت الشركة تبيع بالآجل، فمن المهم أن يكون لديها عملية تقييم للمخاطر المالية للعميل أو عملية موافقة. وقد يشمل ذلك إجراء فحص ائتماني للعميل الجديد أو طلب مراجع منه قبل تمديد شروط الدفع الائتمانية.
تستلزم هذه الخطوة اختيار العناصر المطلوبة فعليًا ثم تعبئتها وشحنها إلى العميل. وإذا كانت الشركة تتعامل مع منتجات مادية، فستتضمن العملية إدارة المخزون وعملية التنفيذ.
يمكن أن تكون عملية الشحن معقدة وتختلف حسب لوجستيات المنتج. يجب إجراء تدقيق منتظم لضمان استيفاء اللوائح ومعايير الأداء. ومن المهم إبقاء فريق الشحن على اطلاع بكل البيانات من طلب الشراء وعمليات التنفيذ من أجل إتمام الاستلام والتسليم مع الناقلين في الوقت المناسب.
يعد إنشاء الفواتير والدفع خطوة حاسمة في عملية "الطلب للتحصيل". يتلقى العملاء الفواتير الخاصة بطلباتهم التي يجب أن تتضمن بنودًا وتفاصيل عن تكلفة كل صنف والضرائب وأي خصومات مطبقة على الطلب. وتبدأ هذه الخطوة عملية الدفع. تبدأ أنظمة الفواتير الدقيقة من جمع الموظفين المعلومات الصحيحة من نقطة البيع، مثل ملاحظات الطلب والتكاليف وشروط الائتمان وتاريخ الطلب، إلخ.
بعد إصدار الفاتورة وإرسال الطلب إلى العميل يأتي فريق حسابات القبض. وتضمن هذه الخطوة تحصيل المدفوعات وتكون أكثر كفاءة من خلال تنفيذ عملية أتمتة تنبه الفريق إلى الفواتير المستحقة في أوقات محددة مسبقًا. يمكن لنظام المحاسبة الآلي اكتشاف الأخطاء عند حدوثها ويمكن لمتخصصي حسابات القبض بعد ذلك تقييم البيانات بسرعة ومراجعة الفاتورة في الوقت المناسب.
يجب تحديد الطريقة التي يدفع بها العميل للشركة مقابل طلب الشراء في وقت الشراء وتوضيحها في الفاتورة. يجري بعد ذلك تحصيل مدفوعات العميل من خلال الدفع عبر الإنترنت أو التحويل المصرفي أو شيك مكتوب أو أي صيغة أخرى تقبلها الشركة. ولضمان إجراء الدفع، يُعطى رقم مرجعي للطلب للعميل ويُطابق بشكل صحيح مع الطلب الفعلي. وهذا يحد من اللبس ويساعد على إرضاء العميل ويحد كذلك من المشكلات المتعلقة بالحسابات المستحقة الدفع أو الدفتر العام. يمكن إجراء تذكيرات أخرى بالدفع مثل إشعارات الأجهزة المحمولة.
باستخدام البرامج المتكاملة، يمكن للشركات تحليل كل خطوة من دورة "الطلب للتحصيل" في الوقت الفعلي ومراقبة أماكن وجود أوجه القصور والأماكن التي تحقق فيها النجاح الأكبر. إن نظام إدارة البيانات المتكامل، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات أو اختصارًا ERP، مهم لإعداد التقارير وتحليل البيانات بحيث يمكن إجراء تعديلات على سير عمل عملية "الطلب للتحصيل". من خلال تتبع المقاييس الرئيسية، يمكن للأعمال تبسيط عملية "الطلب للتحصيل"، والتخلص من أوجه القصور وتلبية المزيد من طلبات العملاء.
يعتمد نمو الأعمال وتطورها اعتمادًا كبيرًا على عدة عوامل، لا سيما العلاقات القوية مع العملاء. فمع وجود عملية "التسعير للتحصيل" قوية تضمن خدمة العملاء بالطريقة المثلى التي تتسم بالفعالية والكفاءة. ويمكن لنظام "الطلب للتحصيل" تحسين التدفق النقدي ورأس المال العامل، مع تحسين تجربة العميل في الوقت نفسه طالما أن كل أجزاء عملية "الطلب للتحصيل" تعمل معًا.
وبشكل منفصل، فإن عملية "الطلب للتحصيل" هي أساس رضا العملاء. إنها إحدى أكثر الطرق المباشرة التي يتفاعل بها العميل مع الشركة وترتبط مباشرةً بالربحية الإجمالية. وستسمح دورة "الطلب للتحصيل" الناجحة للعملاء بتقديم طلب بسهولة وتلقي فاتورة بالمبلغ المستحق ومعرفة موعد سداده ومراقبة الوقت المقدر لتسليم الطلب من خلال الإشعارات. يُعد العملاء الراضون جزءًا رئيسيًا من أي عمل تجاري ناجح، ويُعد نظام الطلبات الفعال الذي يبسط عملية "الطلب للتحصيل" هو الأمثل.
تتطلب بيئة الأعمال الحالية من المديرين الماليين والمتخصصين في الشؤون المالية والوظائف المالية التي يقودونها أن يكونوا منفتحين على تعلم أساليب جديدة للإدارة المالية. وهذا يشمل تبني قوة الذكاء الاصطناعي (AI) وتسخيرها. يمكن للابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المعروضة أن تُحسن من تسجيل ائتمان نظام "الطلب للتحصيل" وقرارات التسعير والمساعدة على منع المدفوعات الاحتيالية.
يجب على القادة التفكير في استخدام أدوات تقنية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لتحسين العمليات المالية وتحسين التكاليف التشغيلية لأعمالهم. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي، تحديدًا فيما يتعلق بعملية "الطلب للتحصيل"، استرداد النقد من خلال التحقق من صحة مطالبات العملاء والخصومات، ما قد يؤدي إلى خفض خسارة الإيرادات بنسبة %60 إلى %70. ويمكن أن يكون تحسين الأداء بهذا الشكل دفعة كبيرة لأرباح الشركة إذا دُربت فرق الشؤون المالية على استخدام التقنية بشكل مسؤول.
يُعد تحسين عملية "الطلب للتحصيل" أمرًا مهمًا للتدفقات النقدية والنجاح الإجمالي لكل طلبات المبيعات. إليك أفضل أربع ممارسات لتحسين دورة "الطلب للتحصيل".
بدلاً من اتباع نهج كلي لدورة "الطلب للتحصيل"، حاول تحليلها خطوة بخطوة. تعرف على كيفية سير كل خطوة في الدورة وكيفية عملها من حيث صلتها بالعملية بأكملها.
ابدأ بالمجالات منخفضة المخاطر أو مجالات المشكلات الشائعة أولاً في دورة "الطلب للتحصيل". وباشر باستهداف المجالات التي تحقق أعلى عائد بأقل قدر من الجهد اللازم.
يعد العملاء والموظفون في عملك جزءًا مهمًا من نجاح عملية "الطلب للتحصيل" لديك. استمع إلى الشكاوى الواردة من العملاء واعرف ما إذا كانت هناك أنماط معينة، أو انتبه إلى المشكلات المتكررة التي قد يواجهها موظفو المستودعات.
يمكن للتقنية الجديدة، مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، أتمتة إدارة العمليات التجارية مثل دورة "الطلب للتحصيل". ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين التدفق النقدي والكفاءة التشغيلية. بينما يمكن أن توفر برامج تخطيط موارد المؤسسات منصة موحدة لكل تطبيقات الأعمال، ما يؤدي إلى تبسيط عملية "الطلب للتحصيل" بأكملها.
ما الفرق بين عملية "الطلب للتحصيل" وعملية "التسعير للتحصيل"؟
عملية "التسعير للتحصيل" هي نظام أوسع نطاقًا مع المزيد من الخطوات الأولية التي تؤدي إلى الطلب. في حين أن عملية "الطلب للتحصيل" تبدأ عند نقطة البيع.
ما المقصود بالفوترة في عملية "الطلب للتحصيل"؟
تشير خطوة الفوترة في عملية "الطلب للتحصيل" إلى طلب الدفع من العميل. ويحدث ذلك عادةً من خلال فاتورة.
ما الخطوات في عملية "الطلب للتحصيل"؟
تشمل الخطوات النموذجية إدارة الطلبات وإدارة الائتمان وتنفيذ الطلبات وشحن الطلبات وفواتير العملاء وحسابات القبض وتحصيل المدفوعات وإعداد التقارير وإدارة البيانات.
ما الفرق بين عملية "الطلب للتحصيل" وعملية "الشراء للدفع"؟
تتولى عمليتا "الشراء للدفع" و"الطلب للتحصيل" معالجة طلبات الشراء أو الخدمة. ومع ذلك، تركز عملية "الشراء للدفع"، على وجه التحديد، على معالجة الطلبات التي تضعها الشركة لاحتياجاتها الداخلية.
ما الفرق بين عملية "الطلب للتحصيل" وحسابات القبض؟
حسابات القبض هي خطوة ضمن عملية "الطلب للتحصيل" تركز على توثيق مشتريات العميل وضمان تحصيل المدفوعات.
ما بعض التحديات التي تواجه عملية "الطلب للتحصيل"؟
تصبح عملية "الطلب للتحصيل" أكثر تعقيدًا مع زيادة حجم المبيعات وتتطلب من الشركة أن تبقى على رأس كل خطوة في العملية. يؤدي تأثير كرة الثلج دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بنجاح عملية "الطلب للتحصيل". ومثال على ذلك، إذا تأخر أحد العملاء في دفع فاتورة ما، فقد يؤدي ذلك إلى سحب رأس المال من الشركة، وهو ما قد يؤدي بعد ذلك إلى التأثير في كشوف رواتب الموظفين.
ما مزايا تطبيق نظام "طلب للتحصيل" فعال؟
يريد العملاء أن يثقوا في الشركة التي يشترون منها والعكس صحيح. يمكن لعملية "الطلب للتحصيل" الشفافة والفعالة أن تضمن تجربة شراء شبه سلسة وعملية خدمة عملاء مبسطة. وبخلاف العملاء، يمكن للموظفين أيضًا الاستفادة من نظام "الطلب للتحصيل" الآلي الذي يريحهم من المهام العادية ويمنحهم مزيدًا من الوقت للعمل على المشروعات الإستراتيجية.
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