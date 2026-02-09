أدوات وحلول جودة البيانات

تقديم بيانات ذات جودة عالية وجاهزة للذكاء الاصطناعي مع أتمتة التصنيف والتنقية والمراقبة.

تجهيز بياناتك للذكاء الاصطناعي اليوم

يساعد الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي وعمليات الفحص المستندة إلى التعلم الآلي في الحفاظ على بياناتك نظيفة ومتوافقة ومتصلة.

هناك فرق كبير بين أي بيانات وأخرى عالية الجودة. اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات يحتاج إلى حلول بيانات عالية الجودة تستطيع مواكبة ذلك. توفِّر حلول جودة البيانات من IBM تحسين الدقة والكمال والاتساق والتحقق والتفرُّد. كما تعمل أدوات IBM المتقدمة لجودة البيانات على تقليل العمل اليدوي من خلال أتمتة تصنيف البيانات، واكتشاف الحالات الشاذة، وبرمجيات الإصلاح.

حلّ أصعب تحديات جودة البيانات لديك

قل وداعًا للبيانات المجزأة

توحيد عمليات الفحص عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات باستخدام أدوات تتعلّم الأنماط وتطبِّق القواعد المتعلقة بالبيانات.
التوقف عن إنشاء القواعد يدويًا

توقَّف عن كتابة القواعد يدويًا. تستخدم IBM التعلم الآلي لاقتراح عمليات فحص جودة البيانات، واكتشاف الحالات الشاذة، وتحديد الانحراف في البيانات.
تحسين رؤية البيانات وتتبُّع دورة حياتها

شاهِد الصورة الكاملة. يعمل الوكلاء على تتبُّع المشكلات إلى مصدرها ويعرضون ما تأثر بها، ما يُتيح إصلاحها بسرعة.

 
معالجة امتثال البيانات

كُن مستعدًا للتدقيق. يعمل الوكلاء المركون للسياسات على مواءمة عمليات الفحص تلقائيًا لتتوافق مع معايير الأعمال والمعايير التنظيمية.

تجمع IBM بين الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف الحالات الشاذة القائم على التعلم الآلي، والبيانات الوصفية النشطة لأتمتة تصنيف البيانات، وإنشاء القواعد، والمراقبة.من خلال ربط جودة البيانات بتتبُّع دورة الحياة والحوكمة، تقدِّم IBM بيانات موثوق بها وجاهزة للذكاء الاصطناعي عبر جميع الأنظمة.
IBM watsonx.data

مستودع بحيرة بيانات هجين ومفتوح يوحِّد الوصول إلى البيانات المنظمة وغير المنظمة، مصمم للأداء والجاهزية للذكاء الاصطناعي.

IBM watsonx.data intelligence

أتمتة التصنيف، واكتشاف الحالات الشاذة، وتوليد القواعد باستخدام برامج إدارة البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالحوكمة وتتبُّع دورة الحياة.

تكامل IBM watsonx.data

تبسيط تسليم البيانات باستخدام مسارات للدفعات، والبث المباشر، وCDC، مصممة للعمل في البيئات الهجينة.

IBM Master Data Management

إنشاء مصدر واحد للحقيقة من خلال إزالة التكرار وحل التناقضات للحفاظ على الدقة لكيانات الأعمال الحيوية.

خدمات IBM Consulting للبيانات والذكاء الاصطناعي

الحصول على قيمة الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر من خلال خدمات الخبراء لاستراتيجية منصة جودة البيانات الخاصة بك. أتمتة تصنيف البيانات، وتعزيز الحوكمة، ودمج الامتثال عبر البيئات الهجينة باستخدام حلول جودة البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. يعمل مستشارونا معك لنشر أدوات جودة البيانات، وتحسين مهام سير العمل، وتصميم إطار عمل يناسب عملك.

كيف تعمل الإدارة العليا على تحويل البيانات إلى نتائج؟
اكتشِف استراتيجيات لإدارة بياناتك
يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على البيانات. هل بياناتك جاهزة؟
هل يمكن لبياناتك الوصفية أن تدعم الأتمتة؟
أخرج بياناتك من الظلام
شركة Cogniware تعالج الآن البيانات بشكل أسرع بنسبة 60%
كيفية أتمتة جودة البيانات على نطاق واسع
تحويل استراتيجية بياناتك إلى نجاح في الذكاء الاصطناعي

اتخذ الخطوة التالية

استكشِف حلول جودة البيانات من IBM لتقديم بيانات موثوق بها وجاهزة للذكاء الاصطناعي. تمكَّن من المقارنة بين خيارات النشر، وتقييم التكلفة الإجمالية للملكية، وتجربة أدوات جودة البيانات مجانًا لأتمتة التصنيف والمراقبة على نطاق واسع.

