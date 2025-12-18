جودة البيانات

تأكَّد من أن بياناتك تدعم قرارات يمكنك الوثوق بها

استكشف مكتبة العروض التوضيحية جرِّب مجانًا
رسم توضيحي ليد تحمل رسومات بيانية عائمة وأيقونات أفكار

صُنفت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 لحلول إدارة البيانات الوصفية

حظيت بتقدير لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها.

اكتشف السبب

لمحة عامة

تُعَد البيانات عالية الجودة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح عملك. بفضل أدوات جودة البيانات من IBM، يمكنك التخفيف من المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الابتكار—كل ذلك مع ضمان الامتثال والثقة على مستوى المؤسسة في بياناتك. تمكِّن أدوات جودة البيانات من IBM المؤسسات من إجراء تحليل شامل للبيانات، وتقييم جودتها، وتحديد المشكلات بدقة قبل أن تؤثِّر في عملية اتخاذ القرار.
تحسين عملية اتخاذ القرار

زيادة الثقة في البيانات، ما يمكِّن القادة من اتخاذ قرارات قائمة على الحقائق بدلًا من الافتراضات.

 
الامتثال التنظيمي

الحفاظ على الامتثال للّوائح التنظيمية والمعايير الصناعية من خلال حوكمة البيانات المتسقة وقدرات إعداد التقارير الموثوق بها.
الكفاءة التشغيلية

توفير الوقت والموارد عبر القضاء على جهود تصحيح البيانات اليدوية باستخدام مهام سير عمل مؤتمتة، وتسريع تحديد مشكلات جودة البيانات عند دمجها مع تتبُّع دورة حياة البيانات.

 
الإدارة الاستباقية للمخاطر

تقليل مخاطر الأعمال من خلال الحصول على رؤى فورية حول الفجوات في جودة البيانات.

الميزات

رسم توضيحي لشبكة الذكاء الاصطناعي المكوَّنة من شاشات رقمية ودوائر تُظهر هيكلًا مترابطًا
التنظيف والتنسيق الآلي للبيانات

الاستفادة من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد وتحديث ملفات تعريف البيانات الوصفية التقنية. إنشاء فحوصات جودة البيانات تلقائيًا استنادًا إلى العلاقات بين المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي وأنماط الاستقرار التاريخية. تضمن هذه العملية المبسَّطة حصول جميع بياناتك على الاهتمام اللازم، بغض النظر عن موقعها، وتجهيزها للاستخدام في الذكاء الاصطناعي والتحليلات في البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات.
عرض ثلاثي الأبعاد للشبكة العصبية المتصلة بالرمز الثنائي

مراقبة تدفقات البيانات لضمان التزام كل معلومة تدخل أنظمتك بمعايير الجودة على مستوى المؤسسة.

أتمتة اكتشاف التناقضات في البيانات وحلها باستخدام مهام سير عمل ذكية تعالج السبب الأساسي للمشكلات. اكتشاف التناقضات والتكرارات والأخطاء عبر منظومة بياناتك وحلها باستخدام خوارزميات ذكية لتحقيق دقة أعلى. 

 
تمثيل تجريدي ثلاثي الأبعاد لأنظمة البيانات المنظمة

من خلال استخدام البيانات الوصفية النشطة، يمكن للمؤسسات تطبيق فحوصات جودة البيانات تلقائيًا مع مصطلحات الأعمال ذات الصلة. يقلل هذا النهج بشكل كبير من الجهود اليدوية المطلوبة لمراقبة جودة البيانات، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الأعمال والمتطلبات الخاصة بالمجال في الوقت نفسه.

مراقبة امتثال جودة البيانات وفقًا لقواعد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتركيز جهود الإصلاح في الأماكن الأكثر أهمية—بحيث تبقى الفِرق فعَّالة دون المساس بسلامة مسار البيانات.
لقطة مقربة لأيدي شخص يستخدم جهازًا لوحيًا يعرض واجهة لوحة معلومات أداة البيانات

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقييم جودة بياناتك والحصول على رؤى عملية حول مجالات التحسين. الاحتفاظ بسجل لمسار جودة بياناتك على مر الزمن، ما يُتيح تتبُّعًا كاملًا للامتثال وعملية اتخاذ القرار.
رسم توضيحي تجريدي متساوي الأبعاد للكتل المتعددة المترابطة من خلال المسارات العصبية

التواصل مع مجموعة واسعة من مصادر البيانات والمنصات والتطبيقات لضمان منظومة بيانات موحَّدة.
رسم توضيحي لشبكة الذكاء الاصطناعي المكوَّنة من شاشات رقمية ودوائر تُظهر هيكلًا مترابطًا
التنظيف والتنسيق الآلي للبيانات

الاستفادة من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد وتحديث ملفات تعريف البيانات الوصفية التقنية. إنشاء فحوصات جودة البيانات تلقائيًا استنادًا إلى العلاقات بين المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي وأنماط الاستقرار التاريخية. تضمن هذه العملية المبسَّطة حصول جميع بياناتك على الاهتمام اللازم، بغض النظر عن موقعها، وتجهيزها للاستخدام في الذكاء الاصطناعي والتحليلات في البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات.
عرض ثلاثي الأبعاد للشبكة العصبية المتصلة بالرمز الثنائي

مراقبة تدفقات البيانات لضمان التزام كل معلومة تدخل أنظمتك بمعايير الجودة على مستوى المؤسسة.

أتمتة اكتشاف التناقضات في البيانات وحلها باستخدام مهام سير عمل ذكية تعالج السبب الأساسي للمشكلات. اكتشاف التناقضات والتكرارات والأخطاء عبر منظومة بياناتك وحلها باستخدام خوارزميات ذكية لتحقيق دقة أعلى. 

 
تمثيل تجريدي ثلاثي الأبعاد لأنظمة البيانات المنظمة

من خلال استخدام البيانات الوصفية النشطة، يمكن للمؤسسات تطبيق فحوصات جودة البيانات تلقائيًا مع مصطلحات الأعمال ذات الصلة. يقلل هذا النهج بشكل كبير من الجهود اليدوية المطلوبة لمراقبة جودة البيانات، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الأعمال والمتطلبات الخاصة بالمجال في الوقت نفسه.

مراقبة امتثال جودة البيانات وفقًا لقواعد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتركيز جهود الإصلاح في الأماكن الأكثر أهمية—بحيث تبقى الفِرق فعَّالة دون المساس بسلامة مسار البيانات.
لقطة مقربة لأيدي شخص يستخدم جهازًا لوحيًا يعرض واجهة لوحة معلومات أداة البيانات

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقييم جودة بياناتك والحصول على رؤى عملية حول مجالات التحسين. الاحتفاظ بسجل لمسار جودة بياناتك على مر الزمن، ما يُتيح تتبُّعًا كاملًا للامتثال وعملية اتخاذ القرار.
رسم توضيحي تجريدي متساوي الأبعاد للكتل المتعددة المترابطة من خلال المسارات العصبية

التواصل مع مجموعة واسعة من مصادر البيانات والمنصات والتطبيقات لضمان منظومة بيانات موحَّدة.

الموارد

تقديم Auto DQ (أتمتة جودة البيانات)
تربط Auto DQ بين احتياجات الأعمال والقواعد التقنية، لمساعدة مقدِّمي البيانات والمستخدمين غير التقنيين على أتمتة مراقبة جودة البيانات بشكل قابل للتوسع وواعٍ بالسياق.
ليست كل البيانات متساوية
احصل على البيانات عالية الجودة التي تحتاجها للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. اكتشِف كيفية إطلاق العنان لإمكانات بياناتك بالكامل.
تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023
اطَّلِع على التقرير لتعرف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لمنصات حوكمة البيانات والتحليلات.
مواجهة تدفق البيانات الضخم عبر استعلامات بيانات قوية
أدى انتشار الأجهزة الرقمية والتفاعلات إلى تدفق غير مسبوق للبيانات، والذي يجب على الشركات التعامل معه بدقة واستراتيجية واضحة.
اتخذ الخطوة التالية

 

اكتشِف بشكل أعمق كيف يمكن للحل IBM watsonx.data intelligence تحويل إدارة بياناتك.  

 ابدأ تجربتك المجانية